न कोई नदी, न बारिश की एक बूंद... फिर भी समंदर का पानी पीकर प्यास बुझा रहे हैं 50 लाख लोग! तकनीक देखकर दुनिया दंग

नीले समंदर भरा किसे पसंद नहीं है. गहरे पानी में गोते लगाना. बीच साइड सनसेट एंजॉय करना और डीप सी डाइविंग तो भूल ही नहीं सकते. आप चाहे समंदर के पानी में कितनी ही एक्टीविटीज कर लीजिए लेकिन इस पानी को पी नहीं सकते. समंदर के पानी में इंसान के खून से 4 गुना अधिक नमक होता है. इतने ज्यादा नमक को शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनी को वापस उतने ही पानी की जरूरत होगी, जिससे शरीर का बचा-कुचा पानी भी खत्म हो जाएगा और इंसान की मौत हो सकती है. क्योंकि हमारा शरी इतना नमक पचा ही नहीं सकता. लेकिन धरती पर एक देश ऐसा भी है जहां की 50 लाख की आबादी समंदर का पानी पीकर ही जिंदा है. हम बात कर रहे हैं कुवैत की.

मीठे पानी का कोई सोर्स नहीं

कुवैत पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के नॉर्थ साइड पर बसा एक अरब देश है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे सूखे इलाकों के तौर पर होती है. कुवैत में न तो कई नदी है, न झील, न जलधारा और न ही एक बूद बारिश. यहां मीठे पानी का कोई सोर्स नहीं है क्योंकि यहां की जयवायु काफी गर्म है. बारिश होती भी है तो गर्मी की वजह से पानी भाप बनकर उड़ जाता है.

समंदर चीरकर निकालते हैं मीठा पानी

इतनी कठिनाईयों के बावजूद कुवैत की गिनती एक समृद्ध अरब देश के तौर पर होती है. 50 लाख की जनता प्यासी नहीं रहती, बल्कि उसी समंदर का पानी पीती है जिसे आधुनिक तकनीक से मीठा बनाया जाता है. इस तकनीक पर कुवैत ने साल 1960 के दशक में काम कर लिया था. देश के आला कमान ने कई दशकों पहले भांप लिया था कि देश में कोई नेचुरल सोर्स नहीं है ऊपर से गर्मी भी काफी ज्यादा है.

कौन-सी है यह तकनीक

समंदर के पानी को मीठा या पीने योग्य बनाने वाली तकनीक को सी-वॉटर डिसेलिनेशन कहते हैं. इस तकनीक के कुवैत में 10 से भी आधुनिक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जहां अरबियन गल्फ से पानी आता है. फिर बड़े प्लांट में समंदर के पानी को तब तक उबाला और फिल्टर किया जाता है जब तक कि उससे नमक और अशुद्धियां पूरी तरह अलग न हो जाएं. कुवैत में वॉटर प्यूरीपिकेशन के लिए मल्टी-स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन (MSF) और रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) तकनीक का प्रयोग करते हैं. जो पानी को पीने योग्य बना देता है.

पाइपलाइन से घरों में पहुंचता है पानी

कुवैत के वॉटर डिसैलिनेशन प्लांट में साफ और शुद्ध करने के बाद पानी को पाइपलाइन के जरिए घरों में सप्लाई किया जाता है. इस देश में 90% पीने योग्य पानी इसी तकनीक से प्राप्त किया जाता है. हर दिन 24 लाख क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा पानी साफ करने की क्षमता रखता है, जबकि गर्मियों के महीनों में (जून से सितंबर) पानी की खपत आम दिनों के मुकाबले 15% से 25% तक बढ़ जाती है.

इन दिनों का भी वही हाल

डिसैलिनेशनल प्लांट में शुवैख, दोहा ईस्ट और अज-जौर का नाम शामिल है. इसमें अज-जौर नॉर्थ कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा प्लांट माना है, जहां रोजाना 4 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा मीठा पानी तैयार होता है.कुवैत के अलावा सऊदी अरब, ओमान और यूएई (UAE) जैसे अन्य खाड़ी देश भी इसी आधुनिक तकनीक के दम पर करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रहे हैं.

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