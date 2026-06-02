60 की उम्र में सरकारी नौकरी का बुलावा! PSC एग्जाम में मिली थी सेकंड रैंक, जॉइनिंग लेटर देख रो पड़े मजीद साहब!

सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लैटर मिल जाए तो पूरे मौहल्ले और रिश्तेदारी में मिठाईयां बट जाती हैं. पूरा परिवार खुशी से फूले नहीं समाता, लेकिन केरल के मल्लपुरम में सरकारी नौकरी का बुलावा आने पर रिश्तेदारों से सांत्वना मिल रही है. ये चौंकाने वाली घटना केरल के मल्लपुरम की है जहां केरल लोक सेवा आयोग के PSC एग्जाम पास करने के बाद अपॉइंटमेंट लैटर मिलने पर अब्दुल मजीद निराश हो गए. मजीद ने बताया कि सरकारी नौकरी के सपने के लिए काफी मेहनत की थी, नतीजे भी काफी अच्छे मिले लेकिन मजबूरी ऐसी है कि अब जॉइनिंग कर पाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है.

मैरिट लिस्ट में दूसरा स्थान भी मिला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के मल्लपुरम जिले के निवासी ब्दुल मजीद ने अंशकालिक कनिष्ठ भाषा शिक्षक (Arabic Language) के पद के लिए आज से करीब 18 साल पहले PSC परीक्षा दी थी. 2005 में एग्जाम पास भी किया और मेरिट लिस्ट में दूसरे पायदान पर काबिज हुए. लेकिन नौकरी की प्रक्रिया में चल रहे टालमटोल के कारण अब्दुल मजीद अपनी भर्ती का इंतजार करते रहे. समय गुजरने के साथ-साथ रैंक लिस्ट की मैरिट भी खत्म हो गई , जिससे बची कुची उम्मीदें भी टूट गई थीं.

16 साल बाद मिली जॉइनिंग

60 साल के अब्दुल मजीद को हाल ही में त्रिशूर लोक सेवा आयोग कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेटर मिला, जिसमें 3 महीने के अंदर सरकारी नौकरी जॉइन करने के निर्देश हैं, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट में अब्दुल मजीद की उम्र 60 वर्ष हो चुकी है. 26 अप्रैल 2026 को लगभग 16 साल बाद जॉइनिंग लेटर मिलने से अब्दुल मजीद ने एक बार फिर कोशिश करना चाहते हैं. सरकारी नौकरी को जॉइन करने के लिए मजीद साहब ने सरकार से गुहार लगाई है.

सरकारी नौकरी की जगी उम्मीद

लगभग 60 वर्षीय अब्दुल मजीद का कहना हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर 2010 में जारी होना चाहिए था लेकिन 16 साल बाद भी लेटर मिलने पर मजीद न्याय की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि हाईस्कूल मार्कशीट में बर्थडेट 27 मई 1966 है, जबकि असली जन्मतिथि 27 मई 1967 है. अगर 1 साल की गड़बडी में राहत प्रदान की जाए तो वो कम से कम एक साल तो सरकारी नौकरी तो कर ही सकते हैं.

🚨 A Kerala man applied for a government job in 2005 and has received an appointment letter as a part-time junior Arabic teacher in 2026. 20 years later. 🙏 pic.twitter.com/fgaDLCuS8r — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) May 31, 2026

क्यों समय से मिली नौकरी?

इधर अब्दुल मजीद राजस्व मंत्रालय के जरिए शिक्षा मंत्री से मदद मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ परिजन और पड़ोसी उनसे हमदर्दी जता रहे हैं. बता दें कि पीएससी का एग्जाम देने से पहले अब्दुल मजीद वांडूर के महिला इस्लामिक कॉलेज में अरबी टीचर थे. इसका परिणाम यह हुआ है कि पीएससी की दूसरी रैंकिंग में अब्दुल मजीद का नाम था, लेकिन रिजर्व टीचर्स को प्राथमिकता से नौकरी मिल गई और उनकी जॉइनिंग लटकती चली गई. अब अब्दुल मजीद खुद रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं तो अपॉइंटमेंट मिलने की खुशी से ज्यादा निराशा है. इस घटना ने सरकारी भर्ती परीक्षा में लापरवाही और परिणामों में देरी के चलते इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है.

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