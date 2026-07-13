यार हो तो ऐसा... बुरे वक्त में दोस्त ने दिए थे 1,000 रुपये, 35 साल बाद 'बिना फोन नंबर-पते' के ढूंढ निकाला घर, सूद समेत चुकाया 25,000 का कर्ज!

यारी-दोस्ती की मिसालें तो आपने खूब सुनी होंगी. कोई अपने दोस्त के मुसीबत भरे क्षणों में साथ लिए 7 समंदर लांघ के आ जाता है तो कोई अपने दोस्त पर जान तक न्यौछावर कर देता है. दोस्ती में पैसों का लेन-देन भी चलता रहता है. हालांकि दोस्त एक-दूसरा का उधार चुकाने में थोड़ी कंजूसी तो करते हैं जिसके किस्से तो आपने खूब सुने होंगे लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सुर्खियां में छा गया है, जहां एक शख्स ने 35 साल बाद अपने दोस्त का घर गूगल मैप पर ढूंढा. क्योंकि मोबाइल नंबर और पता नहीं था इसलिए काफी दिक्कतें आई, लेकिन खोजबीन की तो सालों पहले लिए ₹1,000 सूद समेत वापस लौटा दिए. इस मामले ने सोशल मीडिया पर खूब तारीफें बटोरीं हैं. कुछ यूजर्स ने उधार न चुकाने वाले दोस्तों को टैग करके तक पैसे मांगने की बात कही है.

35 साल पहले लिया था ₹1000 का कर्ज

आज से 35 साल पहले, 1991 में केरल का इस्माइल और तेलंगाना के लचन्ना साउदी अरब की एक कंपनी में नौकरी करते थे. 5 साल एक साथ रहने के बाद दोनों की दोस्ती हो गई. इस्माइल को पैसों की जरूरत पडी तो लचन्ना ने 120 सउदी रियाल उधार दे दिए. उस समय 120 साउदी रियाल भारत के 1000 के बराबर होते थे. इस्माइल ने वादा किया था कि पैसे आते ही वो उधार चुका देंगे. इस बीच लचन्ना वापस भारत अपने परिवार के पास लौट आए लेकिन इस्माइल सऊदी अरब में ही रहे.

बिना फोन-पते के ढूंढ निकाला दोस्त

तेलंगाना के लचन्ना अपने परिवार के पास वापस लौट आए लेकिन इस्माइल अभी भी कर्जदार था. बेशक उसके पास लचन्ना को मोबाइल नंबर या पता नहीं था लेकिन इस्माइल को लचन्ना के गांव का नाम याद था कि वो तेलंगाना के जगतियाल जिले के धरमपुरी का रहने वाला है. उस समय संपर्क का माध्यम नहीं था और इस्माइल ने ठान ली थी कि वो अपने दोस्त से उधार लिए पैसे चुकाएगा. इसी सनक के साथ वो केरल से तेलंगाना लचन्ना के 35 साल पुराने बताए पते पर पहुंच गया. अपनी मंजिल तक का रास्ता तय करने के लिए इस्माइल ने गूगल मैप का इस्तेमाल किया. गांव वालों ने अपने दोस्त लचन्ना के बारे में पूछा और उसके घर पहुंच गया.

₹1,000 का उधार, फिर क्यों चुकाए ₹25,000?

जैसे ही इस्माइल अपने 35 साल पुराने दोस्त लचन्ना के घर पहुंचा तो नजारें पुराने दोस्त को तलाश रहीं थी लेकिन लचन्ना को गल्फ देश में नौकरी करने वापस चले गए थे इसलिए इस्माइल ने 25,000 रुपये आगे बढ़ाए और लचन्ना के घर वालों को कर्ज का पैसा सूद समेत सौंप दिया. आप सोच रहे होंगे कि 1000 रुपये का कर्ज 25,000 का भुगतान क्यों? इतना ज्यादा सूद, वो भी अपनी मर्जी से… तो आपको बता दें कि आज से 25 साल पहले करीब 1991 में 120 सऊदी रियाल की वैल्यू भारत के 1,000 रुपये के बराबर होती था जबकि आज के हिसाब से 120 सऊदी रियाल की वैल्यू 3,000 इंडियन करेंसी के आसपास बैठेगी. हालांकि कर्ज चुकाने का वादा 35 साल पुराना था लेकिन इस्माइल ने अपनी दोस्ती और बुरे समय में मदद करने वाले दोस्त का अहसान याद रखा. लचन्ना के घर वालों ने इस्माइल और लचन्ना की वीडियो कॉलिंग पर बता कराई.

यही दोस्ती का प्रतीक है

इस मामले में लचन्ना ने बचाया कि हम दोनों सऊदी अरब के अबकाइब में एक साथ रहते थे. शाम को मैं उसके कमरे में जाता, खाना बनाता और साथ में खाता था. ऐसे ही हमारी दोस्ती आगे बढ़ी. मैंने जरूरत के वक्त इस्माइल को 120 रियाल दिए. हालांकि उन बातों को 35 साल हो चुके हैं. मैं नहीं जानता कि उसने 25,000 रुपये क्यों लौटाए. लेकिन इतना ही कहूंगा कि वो एक इमानदार और अच्छे इंसान है. यह दोस्ती ही तो है कि उन्होंने मुझे कर्ज से अधिक की रकम अदा की. लेकिन उन्होंने ब्याज किस हिसाब से लगाया या रकम ज्यादा क्यों दी यह तो नहीं जानता लेकिन मैं सालों पुराना पैसा लौटाने के लिए इस्माइल का आभारी हूं.

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