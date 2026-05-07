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Twin Town of India: भारत का अनोखा गांव! हर घर में पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे, कई दशकों का रिकॉर्ड

Twin Town of India: केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित छोटा-सा गांव कोडिन्ही के ज्यादातर घरों में जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 7, 2026 4:10:24 PM IST

इस गांव के हर घर में पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे
इस गांव के हर घर में पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे


Kerala famous Twin Town: केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित छोटा-सा गांव कोडिन्ही पहली नजर में किसी अन्य शांत बस्ती जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो ज्यादातर चेहरे ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल एक जैसे हैं. 

और आश्चर्य की बात ये है कि इनके चेहरे एक जैसे नहीं, बल्कि उम्र भी एक समान है. दरअसल, इस गांव के ज्यादातर घरों में जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. 

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ट्विन टाउन ऑफ इंडिया 

समय के साथ, कोडिन्ही ने भारत के “जुड़वां शहर” के रूप में वैश्विक ख्याति अर्जित की है, जहां लगभग 20 प्रतिशत आबादी जुड़वां बच्चों की है. भारत जैसे देश में जहां आमतौर पर जुड़वां बच्चों के जन्म की दर सबसे कम है, यह गांव अपनी असाधारण विशेषता के कारण अलग दिखता है. यह गांव एक बार फिर से ऑनलाइन चर्चा में है, इस बार ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के एक व्यापक रूप से साझा किए गए विज्ञापन अभियान के कारण, जो चतुराई से इसकी पहचान का लाभ उठाता है.

लगभग 2,000 परिवारों वाले इस गांव में, जुड़वां बच्चों के लगभग 400 से 550 जोड़े होने का अनुमान है. यहां जुड़वां बच्चों के जन्म की दर प्रति 1,000 जन्मों पर 42 से 45 के बीच है, जो भारत के औसत (लगभग 4 से 9 प्रति 1,000) से काफी अधिक है. इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि यह प्रवृत्ति धीमी नहीं पड़ रही है. हर साल यहां जुड़वां बच्चों के नए जोड़े पैदा होते हैं, और यह रुझान कम से कम छह से सात दशकों से देखा जा रहा है.

अनूठे रहस्य 

एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट और भी है जो इस पहेली को और भी पेचीदा बना देता है. कोडिन्ही की जो महिलाएं शादी के बाद दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, वे अक्सर अन्य जगहों पर भी जुड़वां बच्चों को जन्म देती हैं, जो एक गहरे, संभवतः आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारक की ओर इशारा करता है जो उनके साथ यात्रा करता है. एक रहस्य जिसे विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं पाया है. भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा कई वर्षों के शोध के बावजूद, कोडिन्ही में जुड़वां बच्चों के जन्म की उच्च दर के पीछे का सटीक कारण अभी भी अनसुलझा है.

वैज्ञानिकों ने कई संभावनाओं का पता लगाया है. पानी की संरचना और स्थानीय आहार जैसे पर्यावरणीय कारकों का परीक्षण किया गया है, लेकिन कोई निश्चित कारण नहीं मिल पाया है. इस समुदाय ने अपनी पहचान को लेकर अधिक संगठित दृष्टिकोण अपनाया है. 2008 में, निवासियों ने ट्विन्स एंड किंस एसोसिएशन (TAKA) का गठन किया, जो जुड़वां बच्चों के जन्म पर नज़र रखने, परिवारों को सहायता प्रदान करने और इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे शोधकर्ताओं के साथ सहयोग करने वाला एक समूह है.

Tags: General KnowledgeInteresting Facts
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