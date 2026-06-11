स्टेशन पर रिश्तेदार को छोड़ना पड़ा भारी! रेलवे ने ठोक दिया 500 रुपये का जुर्माना, गुस्साए लोग बोले- ट्रेन लेट होने पर रेलवे कितना हर्जाना देगा?

भारतीय रेल को देश के आम नागरिक की सवारी बोलते हैं जिसके जरिए आप एक सुविधाजनक सफर का आनंद ले सकते हैं. रेलवे के सख्त नियम और व्यवस्थित सुविधाओं के बावजूद कई घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है जो यात्री सुरक्षा से लेकर रेलवे के कड़े नियमों और कई बार प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े करती है. एक ऐसा ही मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक देरी से चल रही ट्रेनों का इंतजार करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाने के विरोध में नाराजगी जाहिर करता नजर आ रहा है.

क्या पूरा मामला?

ताजा वीडियो X (पहले ट्विटर) पर वायरल हो रही है जिसमें एक युवक कल्याण स्टेशन से अपना वीडियो शूट करके रेलवे प्रशासन के प्रति कड़ी नाराजगी जता रहा है. व्यक्ति ने बताया कि वो महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर अपने रिश्तेदार को ड्रॉप करने आया. ट्रेन अपने तय समय से 2 घंटे देरी से चल रही थी.

उसी हिसाब से व्यक्ति ने ₹10 का लेटफॉर्म टिकट लिया, लेकिन जब वह रिश्तेदारों को ट्रेन में बिठाकर लौटा तो 5 घंटे बीत चुके थे. लौटते समय रास्ते में टीटी मिल गया. जिसने युवक पर 2 घंटे से अधिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया.

स्टेशन पर छिड़ी तीखी बहस

युवक का आरोप है कि जब इंडियन रेलवे की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 5 घंटे लेट पहुंची तो उसकी टिकट की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी थी. लेकिन टिकट निरीक्षकों ने ट्रेन का टाइम टेबल देखने के बजाए सामान्य नियमों के तहत जुर्माना लगा दिया.

युवक का कहना है कि जब ट्रेन की 5 घंटे लेट आ रही है तो 2 घंटे में प्लेटफॉर्म टिकट खत्म होने और जुर्माना लगाने का क्या मतलब है. रेलवे की देरी उसकी गलती नहीं है. अगर आप जुर्माना लगा रहे हैं तो ट्रेन लेट होने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

📍Kalyan Railway Station > Man comes to drop his relatives

> Buys a platform ticket

> Train arives 5 hours late

> Platform ticket expires in 2 hours

> He gets fined ₹500 How is this fair?? pic.twitter.com/a0vbN3NbjH — PunsterX (@PunsterX) June 11, 2026





दो गुटों में बंटा इंटरनेट

वैसे तो इंडियन रेलवे के नियमानुसार एक 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट मात्र 2 घंटे तक वैलिड होता है यानी कि यात्री को ड्रॉप करने स्टेशन जाने वाले लोग 2 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर रुक सकते हैं. इस तय समय के बाद टिकट एक्सपायर हो जाती है जिसके लिए दोबारा टिकट लेने का नियम है.

इस वीडियो पर कुछ यूजर्स ने प्लेटफॉर्म पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए जुर्माने का समर्थन किया है जबकि अन्य यूजर्स ने ट्रेन की देरी के कारण लिए गए जुर्माने पर शिकायत की है.

एक यूजर ने लिखा है कि इस हिसाब से तो इंडियन रेलवे को भी ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा देना चाहिए. अन्य यूजर ने सलाह दी है कि ट्रेन लेट होने पर टिकट की एक्सपायरी आगे शिफ्ट कर देनी चाहिए. हालांकि इंडियन रेलवे की तरफ से यात्रियों को NTES जैसे ऐप देखने और पहले से प्लानिंग करने की अपील की जाती रही है.

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