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मोबाइल टावर बना ‘लवर पॉइंट’: प्रेमी को नीचे उतारा तो प्रेमिका चढ़ गई टावर, हाई वोल्टेज ड्रामा देख पुलिस भी हैरान!

झारखंड के गिरिडीड से एक बार फिर टावर चढ़ने का मामला सामने आया है, जहां अपने शादीशुदा प्रेमी के लिए एक 20 साल की युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. कुछ दिनों पहले प्रेमी भी अपने इलाके के मोबाइल टावर पर जिद मनवाने के लिए बैठ गया था. जानें आखिर क्या है पूरा मामला-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 19, 2026 1:48:29 PM IST

मोबाइल टावर बना 'लवर पॉइंट': प्रेमी को नीचे उतारा तो प्रेमिका चढ़ गई टावर, हाई वोल्टेज ड्रामा देख पुलिस भी हैरान!
मोबाइल टावर बना 'लवर पॉइंट': प्रेमी को नीचे उतारा तो प्रेमिका चढ़ गई टावर, हाई वोल्टेज ड्रामा देख पुलिस भी हैरान!


एक समय था जब प्यार के लिए लोग सूली तक चढ़ जाते थे, लेकिन आज के आधुनिक दौर में कपल्स ने अपनी जिद मनवाने की नई तरकीब निकाल ली है. पिछले दिनों में कई ऐसे मामले आए हैं, जहां अपना प्यार मनवाने के लिए लड़का-लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ जाते हैं और अपनी जिद मनवाने के लिए टावर को जकड़ लेते हैं. ऐसा ही एक मामला झारखंड के गिरिडीह से सामने आया है, जहां भाई की साली से शादी करने की जिद में पहले एक शादीशुदा व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे पुलिस ने बहला-फुसलाकर नीचे तो उतार लिया, लेकिन जिद पूरी नहीं की गई. इसी घटना का अपडेट आपको हैरान कर देगा. अब उसी शादीशुदा व्यक्ति की प्रेमिका (भाई की साली) भी शादी की जिद मनवाने के लिए अपने इलाके के दूसरे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इस पूरी घटना ने पुलिस को भी हैरान कर दिया. पूरा मामला जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

शादीशुदा प्रेमी ने किया टावर कांड

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, धनबाद के शादीशुदा सुनील महतो का काफी लंबे समय से गिरिडीह के नवाडीह पंचायत के सहरिया गांव की रहने वाली देवंती कुमारी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. सुनील देवंती से  शादी करना चाहता था लेकिन परिवार वालों ने उसके शादीशुदा स्टेटस के कारण शादी से साफ इंकार कर दिया. फिर क्या था, अपनी जिद मनवाने के लिए सुनील निमियाघाट के एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया.

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पुलिस ने नीचे उतारा, फिर प्रेमिका चढ़ी टावर

7 घंटे तक मनाने के बावजूद, जब सुनील टावर के नीचे नहीं आया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को बुलाना पड़ा. पुलिस की सूझबूझ से पहले सुनील को नीचे उतारा गया और फिर थाने ले जाकर कार्रवाई की. टावर से उतारने के बावजूद जब सुनील की बात नहीं मानी गई तो भाई की साली और प्रेमिका देवंती भी रविवार को धनबाद के गोमो में एक मोबाइल पर चढ़ गई.

पुलिस ने भी सिर पकड़ा

देवंती के टावर पर चढ़ने के बाद इलाके में कोहराम मच गया और मामले की खबर पड़ते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए. देवंती टावर के ऊपर से चिल्ला रही थी कि मुझे सुनील से मिलवा दीजिए, मुझे उससे शादी करनी है. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस रेसक्यू टीम के साथ मोबाइल टावर के नीचे पहुंची, लेकिन घंटों तक समझाने-बुझाने के बावजूद देवंती ने नीचे आने से साफ मना कर दिया.

कैसे हुआ रेसक्यू

खबरों की मानें तो इलाके के थाना प्रभारी ने देवंती को सुनील से मिलवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद देवंती टावर के नीचे आ गई. पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि युवती शादी करना चाहती है, लेकिन युवक पहले से ही शादीशुदा है, जिसके कारण घर-समाज शादी के लिए राजी नहीं हो रहा. ऐसी स्थिति में दोनों के परिवार वालों से बातचीत की जा रही है.

ये भी पढ़ें:-ससुराल मुकरा, मायके ने मोड़ा मुंह… तो पुलिस ने चिता पर लेटी मृतका की प्रेमी से भरवाई मांग, मंजर देख रो पड़ा पूरा गांव!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Family DisputeGiridih NewsJharkhand NewsLovers hang from towerMarriage Dispute
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