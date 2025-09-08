Home > अजब गजब न्यूज > इस देश में मृत्यु होने पर काट दिया जाता है महिलाओं का ये अंग, चीखती-चिल्लाती रह जाती हैं नारियां

इस देश में मृत्यु होने पर काट दिया जाता है महिलाओं का ये अंग, चीखती-चिल्लाती रह जाती हैं नारियां

Indonesia Ritual: इंडोनेशिया में इकिपालिन एक ऐसी ही परंपरा है जिसमें परिवार में किसी की मौत होने पर महिलाओं को अपनी उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं।

Published By: Heena Khan
Published: September 8, 2025 13:07:50 IST

dani tribe
dani tribe

Indonesia Tribe: दुनिया भर के लोग अलग-अलग तरह की परंपराओं का पालन करते हैं। वहीं इन परंपराओं को अलग-अलग जाति के लोग बड़ी शिद्दत से अपनाते हैं। आज हम आपको इंडोनेशिया की एक ऐसी परंपरा की बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल, यहां एक जनजाति है जिसमें परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर महिलाओं की आधी उंगलियां काट दी जाती हैं। इस अजीबोगरीब परंपरा का नाम है ‘इकिपालिन’। आइए आज इस दर्दनाक परंपरा के बारे में जान लेते हैं। 

किस जनजाति के लोग अपनाते हैं इस परंपरा को 

जानकारी के मुताबिक, यह परंपरा इंडोनेशिया में रहने वाली दानी जनजाति द्वारा निभाई जाती है। दानी जनजाति के लोग लंबे समय से इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। इस जनजाति में, जब भी किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है, तो उस परिवार की महिलाओं को यह परंपरा निभानी पड़ती है। इसमें किसी सदस्य की मृत्यु पर महिला के हाथ की आधी उंगली बेरहमी से काट दी जाती है।

लाल धब्बा नहीं तो लड़की अशुध्द! इस तरह होता है लड़कियों का आज भी वर्जिनिटी टेस्ट, जानिए अजीब परंपरा का इतिहास

जानिए उंगली काटने का रिवाज 

इस परंपरा को निभाने के लिए सबसे पहले महिलाओं की उंगली को रस्सी से मजबूती से बांध दिया जाता है। इससे उंगली में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और फिर कुल्हाड़ी से उंगली का आधा हिस्सा काट दिया जाता है। इसके बाद कटी हुई उंगली को दफन कर दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। बता दें कि महिलाओं को इस दर्दनाक परंपरा से एक बार नहीं, बल्कि बार-बार गुजरना पड़ता है।

दूसरों की पत्नी को चुराकर करते हैं शादी, इस देश…

Tags: dani tribeshome-hero-pos-10Indonesiaindonesia newslatest news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
इस देश में मृत्यु होने पर काट दिया जाता है महिलाओं का ये अंग, चीखती-चिल्लाती रह जाती हैं नारियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस देश में मृत्यु होने पर काट दिया जाता है महिलाओं का ये अंग, चीखती-चिल्लाती रह जाती हैं नारियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस देश में मृत्यु होने पर काट दिया जाता है महिलाओं का ये अंग, चीखती-चिल्लाती रह जाती हैं नारियां
इस देश में मृत्यु होने पर काट दिया जाता है महिलाओं का ये अंग, चीखती-चिल्लाती रह जाती हैं नारियां
इस देश में मृत्यु होने पर काट दिया जाता है महिलाओं का ये अंग, चीखती-चिल्लाती रह जाती हैं नारियां
इस देश में मृत्यु होने पर काट दिया जाता है महिलाओं का ये अंग, चीखती-चिल्लाती रह जाती हैं नारियां
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?