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‘रील नहीं बनाई तो क्या किया?’… वियतनाम के रेलवे ट्रैक पर इंडियंस ने किया ‘छैया छैया’, भड़के नेटिजन्स बोले- ‘पासपोर्ट जब्त करो’

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इंडियन टूरिस्ट वियतनाम के रेलवे ट्रेक पर छैया छैया पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लेकर नेटिजन्स ने जमके लताड़ लगाई है

By: Kajal Jain | Published: June 1, 2026 4:23:34 PM IST

'रील नहीं बनाई तो क्या किया?'... वियतनाम के रेलवे ट्रैक पर इंडियंस ने किया 'छैया छैया', भड़के नेटिजन्स बोले- 'पासपोर्ट जब्त करो'
'रील नहीं बनाई तो क्या किया?'... वियतनाम के रेलवे ट्रैक पर इंडियंस ने किया 'छैया छैया', भड़के नेटिजन्स बोले- 'पासपोर्ट जब्त करो'


कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वियतनाम के एयरपोर्ट पर इंडियन टूरिस्ट के गरबा डांस वायरल हुआ था, जिसने इंटरनेट पर तीखी बहस छेड़ दी थी. इसी कड़ी में अब इंडियन टूरिस्ट का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें हनोई की एक फेमस ट्रेन स्ट्रीट पर बॉलीवुड के फेमस ‘छैया छैया’ डांस के कुछ स्टेप्स बेहद मनोरंजक अंदाज में परफॉर्म किए हैं. लेकिन इंटरनेट यूजर्स ने इस वीडियो को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. इस रील को लेकर अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विदेशों में गलत तरीके से पेश आने पर आलोचना हो रही है और यूजर्स इस रील पर काफी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं.

छैया छैया पर छा गए इंडियन्स?

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर श्वेता जैन नाम के यूजर अकाउंट से पोस्ट की गई है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ हनोई ट्रेन स्ट्रीट के रेलवे ट्रेक के बीचोंबीच बॉलीवुड के मशहूर सॉन्ग छैया छैया पर डांस करते नजर आ रही हैं. ये गाना शाहरुख खान स्टारर दिल से फिल्म का है जिसने एक बार फिर बॉलीवुड के सबसे मेमोरेबल ट्रेन डांस की यादें ताजा कर दी हैं. इस डांस वीडियो के ओवरले टेक्सट में यूजर ने लिखा है कि ‘वियतनाम के ट्रेन स्ट्रीट गए और छैया छैया नहीं किया तो क्या किया?’

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ट्रेन ट्रेक पर खूब जमी महफिल

वीडियो में साफ देख सकते हैं कि ट्रेन स्ट्रीट काफी छोटी और पतली गली है जिसमें असली ट्रेन ट्रेक बना हुआ है. जबकि पटरियों के दोनों तरफ टूरिस्ट और कैफे नजर आ रहे हैं. पिछले कुछ सालों में ये जगह वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रेक्शन बनके उभरी है, जहां टूरिस्ट फोटो शूट कराने, पटरियों के किनारे कॉफी पीने और रील्स बनाने के लिए ही जाते हैं. हालांकि वीडियो में नजर आ रहे इंडियन टूरिस्ट के ग्रुप ने भी रील बनाके वायरल होने के उद्देश्य से ही छैया छैया पर डांस परफॉर्म करके शूट किया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, लेकिन इससे लाइक्स और कमेंट्स के साथ-साथ हेट कमेंट भी झेलना पड़ रहा है.

यूजर्स ने लगाई लताड़

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स ने पूरे टूरिस्ट ग्रुप को ट्रोल किया है और कमेंट सेक्शन में जमकर लताड़ लगाई है. इस वीडियो के कमेंट में एक यूजर ने कमेंट किया है कि रील कल्चर के चक्कर में पूरी दुनिया में इंडियन्स ने किरकिरी करा ली है. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया है कि ऐसे लोगों की वजह से इंडियन्स को विदेशों में हेट और इंसल्ट मिलता है. एक अन्य यूजर ने लिखा है कि इसलिए थाईलैंड ने फ्री वीजा की फैसिलिटी को बंद कर दिया है लेकिन ये लोग तब भी नहीं मान रहे. इस हरकत से इनका पासपोर्ट जब्त हो सकता है. इन सब के बीच कुछ लोगों ने इंडियन टूरिस्ट के इस ग्रुप के कॉन्फिडेंस की तारीफ की है और वीडियो को फॉरेन ट्रेवल का पैसा वसूल मूमेंट बताया है.

ये भी पढ़ें:- बाल खींचे, लोटे-बाल्टी बरसाए और तोड़ डाला दानपात्र.. शिव पुराण पाठ के बीच मंदिर में BJP महिला मंत्री से भिड़ गई पुजारी की पत्नी, Video Viral!

Tags: Indian Tourist dance Videosocial mediasocial media viral videoVietnam Travel VideoViral News
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