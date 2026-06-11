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ट्रेन की खिड़की पर युवक ने की ऐसी घिनौनी हरकत, महिला के चेहरे पर गिरे छींटे तो उल्टी करने लगी सवारी; गुस्साई भीड़ ने काट दिया भारी बवाल!

वायरल वीडियो में युवक इतनी घिनौनी हरकत करता है कि आप भी अगली बार ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठने से तौबा करेंगे. इस घटना के बाद डब्बे में बैठे दूसरे पैसेंजर्स ने शख्स की जमकर क्लास लगाई.

By: Kajal Jain | Published: June 11, 2026 7:43:47 PM IST

ट्रेन की खिड़की पर युवक ने की ऐसी घिनौनी हरकत, महिला के चेहरे पर गिरे छींटे तो उल्टी करने लगी सवारी; गुस्साई भीड़ ने काट दिया भारी बवाल!
ट्रेन की खिड़की पर युवक ने की ऐसी घिनौनी हरकत, महिला के चेहरे पर गिरे छींटे तो उल्टी करने लगी सवारी; गुस्साई भीड़ ने काट दिया भारी बवाल!


कभी यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने वाली इंडियन रेलवे इन दिनों विवादों में घिरी हुई है. इंटरनेट पर लगातार ऐसी तमाम वीडियो पोस्ट की जा रही है जिसमें यात्री सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. कुछ दिनों पहले एक वीडियो में फूड वेंडर्स द्वारा यात्रियों को ट्रेन से नीचे फेंकने की धमकी दी गई थी लेकिन ताजा वीडियो ने पब्लिक प्लेस की मर्यादा और स्वच्छता की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं. इस वायरल वीडियो में एक युवक चलती ट्रेन में खिड़की पर ही शौच कर रहा है. इधर खिड़की के सहारे लेटी एक महिला को अचानक महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर पानी के छींटे पड़े हैं. जांच करने पर पता चला कि शख्स खिड़की से  पेशाब करने के बाद अपने हाथ झटक रहा था, जिसके छींटे महिला तक पहुंच गए. इस वीडियो में जहां यात्री शख्स की क्लास लगाते दिख रहे हैं तो वहीं यूजर्स ने युवक को सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

हालिया वीडियो इंस्टाग्राम और X (पहले ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन में सफर कर रहे एक शख्स को खिड़की के सहारे खड़े देख सकते हैं. तभी खिड़की के सहारे आराम कर रही एक महिला को लगा कि किसी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे हैं. अचानक महिला की आंखे खुल जाती हैं और वो घबराते हुए पूछती है क्या किए हैं आप?…बगल में बैठी महिला भी नींद से जागती है और पूछती है कि क्या हुआ? पीड़ित महिला कुछ समझ नहीं पाती और अपने मुंह पर पड़ी छीटें हटाती नजर आती हैं.

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वजह पता चली तो उड़े होश

जब सच्चाई सामने आई तो ट्रेन का पूरा डिब्बा शर्म से सिर झुका बैठा. घबराई हुई महिला को आभास होता कि युवक ने खिड़की पर पेशाब करने के बाद अपने गंदे हाथ उसके मुंह पर झटक दिए हैं. महिला उल्टी करने लगती है. जैसे ही यात्रियों को पता चलता है कि आखिर मामला क्या है और हरकत किसने की है, सभी मिलकर आरोपी को घेर लेते हैं और उसकी घिनौनी हरकत पर जमकर फटकार लगाते नजर आ रहे हैं.

शिष्टाचार पर उठे सवाल

इस घटना के बाद यात्रियों ने न सिर्फ शख्स को फटकार लगाई बल्कि ट्रेन की स्वच्छता और शिष्टाचार का पालन करने के लिए जमकर सीख सिखाई. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे स्थानों पर ऐसी गंदी और गैर-जिम्मेदाराना हरकतें सिर्फ असभ्यता ही नहीं, बल्कि दूसरों की गरिमा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर बवाल काटा है. कुछ लोग युवक की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं जबकि कुछ आक्रोश में युवक को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं.

यूजर्स का फूटा गुस्सा

इस वायरल वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया कि जो वीडियो बना रहा था उसने विरोध क्यों नहीं किया. जबकि अन्य यूजर ने लिखा है कि ऐसे लोगों को पकड़कर जेल का संडास साफ कराना चाहिए. कुछ लोग वीडियो को स्क्रिप्टिड भी बता रहे हैं जबकि कुछ इसे पब्लिसिटी और वायरल होने का तरीका बोल रहे हैं. कुल मिलाकर वीडियो ने इंडियन रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए चिंता खड़ी कर दी है. 

ये भी पढ़ें:- स्टेशन पर रिश्तेदार को छोड़ना पड़ा भारी! रेलवे ने ठोक दिया 500 रुपये का जुर्माना, गुस्साए लोग बोले- ट्रेन लेट होने पर रेलवे कितना हर्जाना देगा?

Tags: Indian RailwaysIRCTCLack Of Civic Sense In Indian Touristswomen harrasment
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