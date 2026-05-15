Home > अजब गजब न्यूज > Rahul Is Back! विदेशी हसीना का दुपट्टा बचाने के लिए पटरी पर कूदा ‘देसी राहुल’, मंजर देख राहगीरों की थमी सांसे

Rahul Is Back! विदेशी हसीना का दुपट्टा बचाने के लिए पटरी पर कूदा ‘देसी राहुल’, मंजर देख राहगीरों की थमी सांसे

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक इंडोनेशियन महिला का दुपट्टा उड़कर ट्रेन के नीचे गिर जाता है. ऐसे में वहां खड़ा एक आदमी जो करता है, उसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है, जबकि कुछ लोगों ने इसे 'कुछ कुछ होता है' फिल्म के एक सीन से कंपेयर करते हुए राहुल अंजली मूमेंट कहा है. आप भी देखिए वीडियो-

By: Kajal Jain | Published: May 15, 2026 12:24:01 PM IST

Rahul Is Back! विदेशी हसीना का दुपट्टा बचाने के लिए पटरी पर कूदा 'देसी राहुल', मंजर देख राहगीरों की थमी सांसे
Rahul Is Back! विदेशी हसीना का दुपट्टा बचाने के लिए पटरी पर कूदा 'देसी राहुल', मंजर देख राहगीरों की थमी सांसे


सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियो वायरल होती है, जिनके कुछ मूमेंट हमें इंसानियत को कायम रखने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स कई बाक इन मूमेंट से फनी मीम बना लेते हैं और वो वायरल हो जाते हैं. ऐसी एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब चल रही है, जिसमें एक विदेशी महिला की सहायता करने के लिए लोकल व्यक्ति पहुंच जाता है और अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से उसका सामान लाकर दे देता है. यूजर्स ने कमेंट करते व्यक्ति की तारीफ की है तो कुछ लोगों ने इस पर फनी कमेंट भी किए हैं.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @indaha. नाम के यूजर ने अपना भारत यात्रा का एक्सपीरिएंस शेयर किया है, जिसमें वो ट्रेन के गेट पर खड़े होकर कैमरे में मूमेंट रिकॉर्ड कर रही थी. यूजर अपना अचानक अपना कैमरा संभाल रही थीं कि तब ही उनका दुपट्टा फिसलकर उड़ जाता है और प्लेटफॉर्म-ट्रेन के बीच वाले खाली गैप में गिर जाता है. इस वीडियो में पहले महिला काफी संकोच करती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ ट्रेन के चलने का समय हो गया और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म से उतरने का डर. इतनी देर में एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता है.

You Might Be Interested In

जान पर खेलकर बचाया दुपट्टा

जैसे ही महिला दुपट्टा बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरने वाली होती है, उसी समय प्लेटफॉर्म पर एक लोकल व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और दुपट्टा निकालने की कोशिश करता है. तमाम मुश्किलों के बाद जब सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति खुद ट्रेन के गैप में कूद जाता है और दुपट्टा निकालकर महिला को दे देता है.

राहगीरों के उड़े होश

एक तरफ ये बचाव कार्य चल रहा होता है तो दूसरी तरफ वहां से गुजर रहे लोग हैरानीपूर्वक पूरी कहानी देख रहे होते हैं. इस वीडियो ने इंटरनेट पर भी खूब वाहवाही लूटी है. कुछ लोगों ने इसे अतिथि देवो भव: कहा है, तो कुछ लोग इस मूमेंट को इंडियन मूवी कुछ कुछ होता है के राहुल अंजली मूमेंट से कंपेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि राहुल सही समय पर आ गया. जबकि एक यूजर ने अक्षय कुमार के फनी डायलॉग ‘औरत का चक्कर बाबू भाईया’ कमेंट किया है.

ये भी पढ़ें:- ‘लेट शादी करने पर ग्लो नहीं आता’, ‘नौकरी करने दे रहे हैं’… 4 लोगों की बातें और लड़की के शॉकिंग रिएक्शन!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Indian RailwaysNew Delhi Railway Stationsocial media viral videoviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुलजार की प्यार भरी शायरी

May 14, 2026

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2

May 14, 2026

किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?

May 14, 2026

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026
Rahul Is Back! विदेशी हसीना का दुपट्टा बचाने के लिए पटरी पर कूदा ‘देसी राहुल’, मंजर देख राहगीरों की थमी सांसे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rahul Is Back! विदेशी हसीना का दुपट्टा बचाने के लिए पटरी पर कूदा ‘देसी राहुल’, मंजर देख राहगीरों की थमी सांसे
Rahul Is Back! विदेशी हसीना का दुपट्टा बचाने के लिए पटरी पर कूदा ‘देसी राहुल’, मंजर देख राहगीरों की थमी सांसे
Rahul Is Back! विदेशी हसीना का दुपट्टा बचाने के लिए पटरी पर कूदा ‘देसी राहुल’, मंजर देख राहगीरों की थमी सांसे
Rahul Is Back! विदेशी हसीना का दुपट्टा बचाने के लिए पटरी पर कूदा ‘देसी राहुल’, मंजर देख राहगीरों की थमी सांसे