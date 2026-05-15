Rahul Is Back! विदेशी हसीना का दुपट्टा बचाने के लिए पटरी पर कूदा ‘देसी राहुल’, मंजर देख राहगीरों की थमी सांसे

सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियो वायरल होती है, जिनके कुछ मूमेंट हमें इंसानियत को कायम रखने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स कई बाक इन मूमेंट से फनी मीम बना लेते हैं और वो वायरल हो जाते हैं. ऐसी एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब चल रही है, जिसमें एक विदेशी महिला की सहायता करने के लिए लोकल व्यक्ति पहुंच जाता है और अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से उसका सामान लाकर दे देता है. यूजर्स ने कमेंट करते व्यक्ति की तारीफ की है तो कुछ लोगों ने इस पर फनी कमेंट भी किए हैं.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @indaha. नाम के यूजर ने अपना भारत यात्रा का एक्सपीरिएंस शेयर किया है, जिसमें वो ट्रेन के गेट पर खड़े होकर कैमरे में मूमेंट रिकॉर्ड कर रही थी. यूजर अपना अचानक अपना कैमरा संभाल रही थीं कि तब ही उनका दुपट्टा फिसलकर उड़ जाता है और प्लेटफॉर्म-ट्रेन के बीच वाले खाली गैप में गिर जाता है. इस वीडियो में पहले महिला काफी संकोच करती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ ट्रेन के चलने का समय हो गया और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म से उतरने का डर. इतनी देर में एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता है.

जान पर खेलकर बचाया दुपट्टा

जैसे ही महिला दुपट्टा बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरने वाली होती है, उसी समय प्लेटफॉर्म पर एक लोकल व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और दुपट्टा निकालने की कोशिश करता है. तमाम मुश्किलों के बाद जब सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति खुद ट्रेन के गैप में कूद जाता है और दुपट्टा निकालकर महिला को दे देता है.

राहगीरों के उड़े होश

एक तरफ ये बचाव कार्य चल रहा होता है तो दूसरी तरफ वहां से गुजर रहे लोग हैरानीपूर्वक पूरी कहानी देख रहे होते हैं. इस वीडियो ने इंटरनेट पर भी खूब वाहवाही लूटी है. कुछ लोगों ने इसे अतिथि देवो भव: कहा है, तो कुछ लोग इस मूमेंट को इंडियन मूवी कुछ कुछ होता है के राहुल अंजली मूमेंट से कंपेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि राहुल सही समय पर आ गया. जबकि एक यूजर ने अक्षय कुमार के फनी डायलॉग ‘औरत का चक्कर बाबू भाईया’ कमेंट किया है.

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