पेट्रोल के बढ़ते दामों का यही समाधान है... इंडियन बॉइज़ ने रोड पर दौड़ाई 'डबल डेकर कार', वीडियो देख हंसी रोक नहीं पाए रहे लोग!

भारत के कोने-कोने में क्रिएटिव माइंड भरे पड़े हैं. हम बात कर रहे हैं देश के जुगाड़ु वैज्ञानिकों की, जो घर बैठे ऐसे-ऐसे आविष्कार कर रहे हैं कि देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा. जी हां. ऐसे न जाने कितने जुगाड़ रोजाना इंटरनेट पर वायरल होते हैं. आपका करीब आधे से ज्यादा इंटरनेट डेटा जुगाड़ु वीडियो एंजॉय करके बीतता होगा, लेकिन हाल ही में इंस्टाग्राम पर ऐसी रील वायरल हो रही है, जिसे लोगों ने पैट्रोल की बढ़ती कीमतों का समाधान बताया है, जबकि कुछ लोग भारत के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं. आप भी ये वीडियो देखेंगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे-

जुगाड़ से बना दी डबल डेकर कार

अभी तक आपने डबल डेकर बस और डबल डेकर ट्रेन देखी होंगी, लेकिन हमारे देश के जुगाड़ु युवाओं ने डबल डेकर कार का भी इन्वेंशन कर दिया है. जी हां. इस कार को देखकर बड़े-बड़े इंजीनियर भी अपना सिर खुजाने लगेंगे. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे नई उम्र के लड़कों ने कार के ऊपर कार फिट करके एक नया ही आविष्कार कर दिया है. चौंकाने वाली बात तो ये है कि डबल डेकर कार कोई शो-पीज नहीं है, बल्कि ये सड़कों पर आम गाड़ियों की तरह फुल स्पीड में दौड़ रही है.

कैसे बनाया जुगाड़?

जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों कारें 4 सीटर हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक फिट किया गया है, बिल्कुल किसी डबल डेकर बस की तरह. इस वीडियो के कैप्शन में भी लिखा है कि डबल डेकर कार का फाइनल लुक. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मिनी डबल डेकर कार में 10 से भी ज्यादा लोग सवार हैं. इनको देखकर लग रहा है कि नई उम्र के लड़के अपने नए आविष्कार का टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं. ये युवा कार को पैट्रोल पंप पर पैट्रोल भरवाने के लिए भी ले जाते हैं. जो भी कार को एक नजर देखता है वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता और इस आविष्कार को मुड-मुडकर देखता रह जाता है.





कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वायरल जुगाड़ को 42 लाख से ज्यादा लोग लाइक किया है. इस वीडियो पर लोगों ने काफी मजेदार कमेंट शेयर किए हैं. एक यूजर ने कमेंट किया है कि आखिर मिल गया पैट्रोल की बढ़ती कीमतों का सोल्यूशन. अन्य यूजर ने कमेंट लिखा है कि टार्जन द वंडर कार 2.0. हालांकि कुछ यूजर्स ने चिंता भी व्यक्त की है. एक यूजर ने ट्रैफिक पुलिस से चालान जारी करने की अपील की है, जबकि कार की ओवरलोडिंग पर जुमले पोस्ट किए जा रहे हैं.

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