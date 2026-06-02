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शादी के DJ फ्लोर पर अचानक आ गई ‘माइकल जैक्सन’ की आत्मा, फिर लड़के ने जो किया… देखकर फटी रह गईं मेहमानों की आंखें!

इसमें माइकल जैक्सन की आत्मा आ गई है...जब लड़के ने माइकल जैक्सन के आइकॉनिक मूनवॉक और डांस को हूबहू परफॉर्म किया तो वेडिंग इवेंट अचानक डांस शो में बदल गया और वहां खड़े लोग हैरानी से देखते रह गए.

By: Kajal Jain | Published: June 2, 2026 5:25:06 PM IST

शादी के DJ फ्लोर पर अचानक आ गई 'माइकल जैक्सन' की आत्मा, फिर लड़के ने जो किया... देखकर फटी रह गईं मेहमानों की आंखें!
शादी के DJ फ्लोर पर अचानक आ गई 'माइकल जैक्सन' की आत्मा, फिर लड़के ने जो किया... देखकर फटी रह गईं मेहमानों की आंखें!


शादी या किसी इवेंट में कुछ लोगों को अपना डांस टैलेंट दिकाने का बड़ा शौक होता है. कुछ लोग तो इतना अच्छा डांस करते हैं कि शादी का इवेंट कब डांस कॉम्पटीशन बन जाए पता ही नहीं चलता लेकिन कुछ डांस ऐसे होते हैं जो हमें मशहूर डांसर माइकल जैक्शन की याद दिला देते हैं. हाल ही इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक डीजे के डांस फ्लोर पर माइकल जैक्सन के आइकॉनिक मूव परफॉर्म कर रहा है लेकिन देसी स्टाइल में. ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रही है.

माइकल जैक्शन का भाई है क्या?

वायरल वीडियो के बैकग्राउंड में माइकल जैक्सन का ही गाना चल रहा है, जबकि डांस स्टेज की सजावट किसी शादी के इवेंट जैसी लग रही है. वैसे तो डांस फ्लोर पर कई युवक अपना टैलेंट दिखा रहे हैं लेकिन काली शर्ट और जींस पहने एक युवक कैमरे के बिल्कुल सामने माइकल जैक्सन के डांस मूव्स दिखा रहा है. माइकल जैक्सन की कैप की तरह युवक ने दावत के बर्तन लिए हुए हैं.

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डांस फ्लोर पर लगा दी आग

अपने डांस के दौरान ये युवक माइकल जैक्सन के आइकॉनिक मूव्स परफॉर्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है. हालांकि डांस स्टेप्स काफी अलग दिख रहे हैं लेकिन वहां खड़े लोग युवक के कॉन्फिडेंस के कायल हो गए. युवक के कुछ डांस स्टेप्स को देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि युवक के अंदर सच में माइकल जैक्सन की आत्मा उतर आई हो, हालांकि अपनी प्रतिभा को कैमरे में कैद करने के लिए युवक डांस फ्लोर से अलग भी जाता है लेकिन दूसरे युवक भी पीछे-पीछे चले आते हैं.

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

इस वायरल डांस का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ, कई अकाउंट्स ने शेयर किया है. इस डांस वीडियो पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स नजर आ रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों ने माइकल जैक्शन को डांस गॉड कहा है और कंपेरिजन को खारिज किया है लेकिन अन्य यूजर ने वीडियो पर न सिर्फ मजेदार कमेंट किए हैं बल्कि युवक के डांस के टैलेंट की सराहना भी की है. 4 करोड़ से ज्यादा व्यूज वाले इस डांस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया है कि डांस को हिट बनाने के लिए बर्तन को हथियार बना लिया. जबकि अन्य यूजर ने कमेंट लिखा है कि लगता है माइकल जैक्सन की आत्मा लड़के के अंदर आ गई है.

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