सरहद लांघ गया Snapchat का प्यार! इंडियन गर्लफ्रेंड के कहने पर POK छोड़ा, उरी में सेना के आगे किया सरेंडर; सुनाई आपबीती!

भारतीय सेना ने हाल ही में उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर से एक 22 साल के पाकिस्तानी युवक को गिरफ्तार किया है जो POK से कड़ी सुरक्षा वाली नियंत्रण रेखा को पाक करके अपनी प्रेमिका से मिलने आया था. पाकिस्तानी युवक की पहचान मुजफ्फराबाद निवासी जीशान अहमद मीर के तौर पर की गई है, जो तिलवारी गांव की रहने वाली इरुम बानो से अपने घर की परेशानियां शेयर करता था. युवक ने POK छोडकर इंडियन आर्मी जॉइन करने की प्लानिंग कर रखी थी.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस घटना से जुड़ी एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो चिनार कोर ने पोस्ट की है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि उसी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार करते हुए चिनार योद्धाओं ने एक घुसपैठिए को रोककर पड़क लिया. आगे की कार्रवाई के लिए युवक को जम्मी-कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया है. हालांकि इस मामले में स्थानीय पुलिस ने अधिक जानकारी शेयर नहीं की लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जीशान अहमद मीर काफी चिंतित और निर्दोश प्रतीत हुआ, जो घर की समस्याओं से परशान होकर डिप्रेशन में चला गया.

स्नैपचैट पर हुई दोनों की मुलाकात

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी युवक जीशान अहमद मीर और इरुम बानो की मुलाकात स्नैपचैट पर हुई थी जहां डिप्रेशर से जूझ रहे जीशन अहमद मीर का इरुम बानो से इमोशनल कनेक्शन बन गया. बातचीत से पता चला है कि पाक युवक के पूर्वज उसी गांव के रहने वाले थे जहां इरुम बानो रहती है. ऐसे में युवक का युवती के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हुआ और दोनों अपनी घरेलू परेशानियां साझा करने लगे. ऐसे में इरुम बानो ने पीओके के कष्टों से पीछा छुड़ाकर भारतीय सीमा में शामिल होने का सुझाव दिया.

बॉर्डर पर सरेंडर करने की थी प्लानिंग

अधिकारियों का कहना है कि दोनों की यही प्लानिंग था कि मीर नियंत्रण रेखा पार करके सेना के सामने सरेंडर कर दे, देश में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए निर्धारित कानूनी सजा काटे और रिहाई के बाद जीसान अहमद मीर अपने इरुम के साथ गांव जाकर पैतृक संपत्ति पर दावा करे, जिससे वो अपने आप ही कश्मीर का स्थाई निवासी बन जाएगा. प्रेमिका इरुम बानो की यह सलाह जीशान अहमद मीर को नए जीवन की शुरुआत जैसी लगी और इसी से प्रेरित होकर पाकिस्तानी युवक ने शनिवार को बॉर्डर क्रॉस किया, जिसके बाद सैनिकों ने उसे पकड़ लिया.

वायरल वीडियो का सच

वायरल वीडियो उस समय का जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी युवक जीशान अहमद मीर की शिनाख्त और उसके बयान की सच्चाई को जांचने के लिए इरुम बानो से संपर्क किया. इस दौरान इरुम बानो ने अधिकारियों से नरमी बरतने की अपील की और मीर को वापस भेजने के बजाए यहां की स्थाई नागरिकता देने को कहा. हालांकि अधिकारियों ने क्लीयर किया है कि पहले सुरक्षा एजेंसियां कानूनी कार्रवाई तय करने के लिए बाहरी हेरफेर और गुप्त पहलुओं की जांच करेंगी.

12 Grenadiers Indian army apprehended a Pakistani man named Zeeshan Mir who crossed LOC in Uri sector to meet his Indian girlfriend Imam Bano pic.twitter.com/xXYC4wzRyA — KiloMike2🇮🇳 (@TacticalKafir) May 31, 2026

इस कारण शक के दायरे में युवक

वैसे तो ये सामान्य फैक्ट है कि जम्मू-कश्मीर की नियंत्रण रेखा के करीबी सीमावर्ती जिलों में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा सीमा पार के रिश्तेदारों से कनेक्टिड रहता है. सीमा पार के परिवारों के बीच विवाह आदि की खबरें भी काफी कॉमन है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से काफी सीरियस फैक्ट बताया जा रहा है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में भारतीय सेना ने कहा कि कुछ समय पहले ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना के साथ अपनी संयुक्त कार्रवाई में 2 पाक घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है. इसी के आधार पर बारामूला के उरी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें चिनार योद्धाओं ने सोपोर के दो व्यक्तियों को उनके गाइड के साथ पकड़ लिया है और आगे की जांच की जा रही है.

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