₹10 के लिए ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाता रहा पाकिस्तानी बच्चा, फिर कर दी ऐसी डिमांड; वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप!

इंटरनेट पर भारत और पाकिस्तान के यूजर्स तो आपस में डिजिटल जंग छेड़ते ही रहते हैं. न जाने कितने परमाणु बम ऑनलाइन कंटेंट पर रोजाना गिराए जाते हैं और फिर सीजफायर. वास्तविकता में भी भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं लेकिन इन दिनों एक ऐसे वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगाला मचा दिया है जिसमें 10 रुपये के लिए पाकिस्तानी बच्चों को भारत माता की जय के नारे लगाते देखा जा सकता है. इस वीडियो पर कुछ लोगों ने आक्रोश जताया है कि जबकि कुछ यूजर्स पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में दिखाई गई लोकेशन को कथित तौर पर भारत-पाकिस्तान सीमा बताया जा रहा है. युवक अपने वाहन अंदर नजर आ रहा है. युवक बताता है कि वो भारत-पाकिस्तानी बॉर्डर के इंडिया साइड पर है जबकि बच्चे पाकिस्तान की तरफ चारा बटोर रहे हैं. इतना कहते हुए युवक बाहर आता है और कंटीली लोहे की जाली के पार खड़े बच्चों को दिखाता है. 3 बच्चे चारा काट रहे हैं और लपेटने की कोशिश कर रहे हैं. युवक एक बच्चे को आवाज देकर बुलाता है.

10 रुपये दूंगा बोल…

वीडियो में युवक पाकिस्तान की साइड को जाली के छेद से शूट कर रहा है. वीडियो में सामने बच्चा नजर आ रहा है. युवक उससे कहता है कि 10 रुपये दूंगा बोल- भारत माता की जय. अब मासूम बच्चे क्या जानें दो देशों के बीच की मतभेद. मासूमियत में बच्चा बोल देता है मुसकुराते हुए भारत माता की जय बोल देता है. युवक पूछता है कि 10 रुपये का क्या करेगा. बच्चा बोलता है खेलूंगा. पीछे 2 अन्य बच्चे चारा लपेटते नजर आ रहे हैं, जबकि कैमरे के सामने खड़ा बच्चा युवक के कहने पर बार-बार मासूमियत से भारत माता की जय का नारा लगाते रहता है.

फिर बच्चे ने कर दी एक डिमांड

वीडियो में पीछे नजर आ रहे बच्चों से युवक पूछता है कि चारा किसके लिए ले जा रहे हो तो 2 बच्चियां युवक को शर्माते हुए बताती हैं कि चारा घोड़ों के लिए ले जा रहे हैं. युवक बच्चे से कहता है कि इंडिया के 10 रुपये पाकिस्तान में चल जाएंगे. इतनी देर में बच्चा 20 रुपये की डिमांड कर देता है. बच्चा मुसकुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और 20 रुपये दे दो कहने लगता है. बच्चे का भोलापन और पैसों को लेकर चतुराई युवक को हंसने पर मजबूर कर देती है.

यूजर्स ने ली जमकर चुटकी

यह वीडियो अलग-अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें यूजर्स जमके अपनी प्रतिक्राय दे रहे हैं. एक यूजर ने पूछा कि भाई वीडियो बनाने के बाद 10 रुपये दिए या नहीं. जबकि अन्य यूजर ने कमेंट किया है कि बच्चों के लिए कोई सरहद नहीं होती. एक यूजर ने कमेंट लिखा है कि बच्चे ने 10 रुपये के भारत माता की जय के नारे लगा दिए 100 रुपये में तो जाने क्या कर देता.

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