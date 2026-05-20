कीमोथेरेपी से झड़ रहे थे पत्नी के बाल, फिर पति ने उठाया ऐसा कदम कि इमोशनल हो गए लोग, बोले- ‘प्यार हो तो ऐसा!’

आज के सोशल मीडिया के दौर में लोग ज्यादातर समय रील्स को स्क्रॉल करने में खर्च कर देते हैं. कुछ वीडियो फनी होती हैं तो कुछ वीडियो कॉन्ट्रेवर्शियल, लेकिन ताजा वीडियो में एक एक पति-पत्नी जीवन के एक कठिन दौर में एक-दूसरे का सहारा बनते नज़र आ रहे हैं. ये वीडियो नम्रता नितिन गोयल ने शेयर की है, जिसमें नम्रता कैंसर पीड़ित होने के कारण अपने बाल गंवा देती है, जबकि उनके पति इस कठिनाई के दौर में उनका सहारा बनने के लिए अपने बालों को शेव कर लेते हैं. इस वीडियो के कैप्शन का कैप्शन अपने आप में एक विशेष कहानी कह रहा है.

छोटे से इंप्रैशन ने जीता दिल

वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर नम्रता गोयल के कीमोथेरेपी के कारण सिर के सारे बाल झड़ जाते हैं, जबकि पति नवीन अपनी पत्नी का उत्साह बढ़ाने के लिए अपने बालों को ट्रिमर से शेव कर रहे हैं. इस छोटे से मूमेंट ने वहां खड़ी ममता को सरप्राइज कर दिया और नम्रता कैंसर बैटल के बीच अपने पति के गले जा लगीं.

लोगों से मिली जमके तारीफ

इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होते ही लोग कपल्स को विश्वास और प्यार के अलावा सपोर्ट से जीवन जीने की सलाह दे रहे हैं. goelnamarta नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से जारी इस वीडियो के कैप्शन में नम्रता लिखती हैं कि तुमने सिर्फ अपने बालों को शेव नहीं किया है, तुमने मेरा दर्द अपने ऊपर लिया है.

इस वीडियो पर यूजर ने कमेंट किया है कि आपके पति बहुत ही प्यार करने वाले पार्टनर हैं. भगवान आपको आशीर्वाद दें. एक अन्य कमेंट में यूजर ने लिखा है कि आप लोग एक शानदार टीम हैं. यह प्यार से भी बढ़कर है, दोस्ती से भी बढ़कर है.

शेयर की अपनी कैंसर बैटल

जानकारी के लिए बता दें कि कंटेंट क्रिएटर नम्रता गोयल ने कैंसर के इलाज की पूरी जर्नी सोशल मीडिया पर शेयर की है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया है कि कैसे कीमोथेरेपी के दौरान उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे. नम्रता कहती है कि जब भी उनके बाल झड़ते हैं, उनका दर्द भी बढ़ जाता है. जब नम्रता का मनोबल गिरने लगा तो उन्होंने अपने पति से भी बाल शेव करने को कहा.

बहुत शॉकिंग मूमेंट था

नम्रता गोयल ने अपना एक्सपीरिएंस शेयर करते हुए कहा कि ये काफी इमोशनल और पेनफुल मूमेंट था. जब हडबैंड नवीन अपने सिर के बालों को शेव कर रहे थे, तब उनके सिर में अजीब सी सेंसेशन हो रही थी. उन्होंने ये भी बताया कि बालों का झड़ना कैंसर में एक आम लक्षण है, लेकिन वो इन बदलावों के लिए तैयार नही थीं.

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