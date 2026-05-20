Home > अजब गजब न्यूज > कीमोथेरेपी से झड़ रहे थे पत्नी के बाल, फिर पति ने उठाया ऐसा कदम कि इमोशनल हो गए लोग, बोले- ‘प्यार हो तो ऐसा!’

कीमोथेरेपी से झड़ रहे थे पत्नी के बाल, फिर पति ने उठाया ऐसा कदम कि इमोशनल हो गए लोग, बोले- ‘प्यार हो तो ऐसा!’

इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक पति-पत्नी जीवन के एक कठिन दौर में एक-दूसरे का सहारा बनते नज़र आ रहे हैं. कैंसर के इलाज के दौरान पत्नी के बाल झड़ने लगते हैं, जिसके बाद पति अपनी पत्नी को सपोर्ट करने के लिए जो करता है, उसे देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे-

By: Kajal Jain | Published: May 20, 2026 8:27:06 AM IST

कीमोथेरेपी से झड़ रहे थे पत्नी के बाल, फिर पति ने उठाया ऐसा कदम कि इमोशनल हो गए लोग, बोले- 'प्यार हो तो ऐसा!'
कीमोथेरेपी से झड़ रहे थे पत्नी के बाल, फिर पति ने उठाया ऐसा कदम कि इमोशनल हो गए लोग, बोले- 'प्यार हो तो ऐसा!'


आज के सोशल मीडिया के दौर में लोग ज्यादातर समय रील्स को स्क्रॉल करने में खर्च कर देते हैं. कुछ वीडियो फनी होती हैं तो कुछ वीडियो कॉन्ट्रेवर्शियल, लेकिन ताजा वीडियो में एक एक पति-पत्नी जीवन के एक कठिन दौर में एक-दूसरे का सहारा बनते नज़र आ रहे हैं. ये वीडियो नम्रता नितिन गोयल ने शेयर की है, जिसमें नम्रता कैंसर पीड़ित होने के कारण अपने बाल गंवा देती है, जबकि उनके पति इस कठिनाई के दौर में उनका सहारा बनने के लिए अपने बालों को शेव कर लेते हैं. इस वीडियो के कैप्शन का कैप्शन अपने आप में एक विशेष कहानी कह रहा है.

छोटे से इंप्रैशन ने जीता दिल

वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर नम्रता गोयल के कीमोथेरेपी के कारण सिर के सारे बाल झड़ जाते हैं, जबकि पति नवीन अपनी पत्नी का उत्साह बढ़ाने के लिए अपने बालों को ट्रिमर से शेव कर रहे हैं. इस छोटे से मूमेंट ने वहां खड़ी ममता को सरप्राइज कर दिया और नम्रता कैंसर बैटल के बीच अपने पति के गले जा लगीं.

You Might Be Interested In

लोगों से मिली जमके तारीफ

इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होते ही लोग कपल्स को विश्वास और प्यार के अलावा सपोर्ट  से जीवन जीने की सलाह दे रहे हैं.  goelnamarta नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से जारी इस वीडियो के कैप्शन में नम्रता लिखती हैं कि तुमने सिर्फ अपने बालों को शेव नहीं किया है, तुमने  मेरा दर्द अपने ऊपर लिया है.

इस वीडियो पर यूजर ने कमेंट किया है कि आपके पति बहुत ही प्यार करने वाले पार्टनर हैं. भगवान आपको आशीर्वाद दें. एक अन्य कमेंट में यूजर ने लिखा है कि आप लोग एक शानदार टीम हैं. यह प्यार से भी बढ़कर है, दोस्ती से भी बढ़कर है.

शेयर की अपनी कैंसर बैटल

जानकारी के लिए बता दें कि कंटेंट क्रिएटर नम्रता गोयल ने कैंसर के इलाज की पूरी जर्नी सोशल मीडिया पर शेयर की है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया है कि कैसे कीमोथेरेपी के दौरान उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे. नम्रता कहती है कि जब भी उनके बाल झड़ते हैं, उनका दर्द भी बढ़ जाता है. जब नम्रता का मनोबल गिरने लगा तो उन्होंने अपने पति से भी बाल शेव करने को कहा.

बहुत शॉकिंग मूमेंट था 

नम्रता गोयल ने अपना एक्सपीरिएंस शेयर करते हुए कहा कि ये काफी इमोशनल और पेनफुल मूमेंट था. जब हडबैंड नवीन अपने सिर के बालों को शेव कर रहे थे, तब उनके सिर में अजीब सी सेंसेशन हो रही थी. उन्होंने ये भी बताया कि बालों का झड़ना कैंसर में एक आम लक्षण है, लेकिन वो इन बदलावों के लिए तैयार नही थीं.

ये भी पढ़ें:- ससुराल मुकरा, मायके ने मोड़ा मुंह… तो पुलिस ने चिता पर लेटी मृतका की प्रेमी से भरवाई मांग, मंजर देख रो पड़ा पूरा गांव!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे

May 19, 2026

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026

48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?

May 19, 2026

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

घर पर बनाएं हेल्दी एंड क्रंची ‘मखाना नमकीन’

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026
कीमोथेरेपी से झड़ रहे थे पत्नी के बाल, फिर पति ने उठाया ऐसा कदम कि इमोशनल हो गए लोग, बोले- ‘प्यार हो तो ऐसा!’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कीमोथेरेपी से झड़ रहे थे पत्नी के बाल, फिर पति ने उठाया ऐसा कदम कि इमोशनल हो गए लोग, बोले- ‘प्यार हो तो ऐसा!’
कीमोथेरेपी से झड़ रहे थे पत्नी के बाल, फिर पति ने उठाया ऐसा कदम कि इमोशनल हो गए लोग, बोले- ‘प्यार हो तो ऐसा!’
कीमोथेरेपी से झड़ रहे थे पत्नी के बाल, फिर पति ने उठाया ऐसा कदम कि इमोशनल हो गए लोग, बोले- ‘प्यार हो तो ऐसा!’
कीमोथेरेपी से झड़ रहे थे पत्नी के बाल, फिर पति ने उठाया ऐसा कदम कि इमोशनल हो गए लोग, बोले- ‘प्यार हो तो ऐसा!’