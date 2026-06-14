चुपके से ट्रैक करते हैं, फिर आपका ‘प्राइवेट डेटा’ बेच देते हैं Apps; एक एक्शन तुरंत रोक देगा ‘डिजिटल जासूसी’!

जैसे परिवार के सदस्य हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं. ठीक वैसे ही स्मार्टफोन आपकी लाइफ में खास जगह बना चुका है. जो बातें और राज़ आप अपने ही परिवार से छिपाए घूम रहे हैं, वो सभी राज़ आपका स्मार्टफोन में अपने सीने में दफ्न दिए बैठा है. आप क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या एक्टीविटी करते हैं और कहां जा-आ रहे हैं. ये सभी जानकारी स्मार्ट फोन को है लेकिन आपकी फैमिली को नहीं. यह छोटा सा डिवाइस आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हर हरकत पर नजर बनाए हुए है. क्या यह प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? सोचने वाली बात तो यह है कि एक डिवाइस आपके बिना मर्जी के लोकेशन कैसे ट्रेक कर सकती है? तो आपको बता दें कि स्मार्टफोन की जासूसी के पीछे मर्जी भी आपकी है और परमिशन भी.

जी हां. आप स्मार्टफोन में जिन ऐप्स को यूज कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में चुपके से आपकी लोकेशन की जासूसी करते हैं. यदि आपको भी शिकायत रहती है कि फोन की बैटरी और इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है तो इसके पीछे भी सीक्रेट सेटिंग का हाथ है, जिसे समय रहते आपने नहीं बदला तो आपका लाइव लोकेशन को ट्रैक-रिकॉर्ड करके गलत तरीके से यूज किया जा सकता है. यहां जानिए ऐप्स क्यों चुपके से लोकेशन ट्रेक करते हैं, इस प्राइवेसी ब्रीच को कैसे रोका जा सकता है और डिजिटल जासूसी से बचने का तरीका क्या है?

ऐप्स को क्यों चाहिए आपकी लोकेशन?

कुछ ऐप्लीकेशन्स को वर्क करने के लिए आपकी लोकेशनकी आवश्यकता होती है. जैसे- Google Maps को सही रास्ता दिखाने के लिए, Uber/Ola को आपकी सही पिकअप लोकेशन जानने के लिए और Zomato/Swiggy जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स को आपके घर तक सामान-खाना पहुंचाने के लिए. कुछ वेदर ऐप्स आपकी लोकेशन के हिसाब से मौसम की चाल अपडेट करते हैं.

असली खेल यही से शुरू होता है. बताए गए सभी ऐप्लीकेशन्स के अलावा कुछ सोशल मीडिया ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, टॉर्च ऐप्स और शॉपिंग ऐप्स चुपके से आपके लोकेशन डाटा कलेक्ट और रिकॉर्ड करते हैं, जिससे आपकी ट्रैवलिंग हैबिट्स को एनालाइज किया जा सके. यानी आप कहाँ जाते हैं, किस दुकान पर रुकते हैं, कहां सबसे ज्यादा देर तक ठहरते हैं, वगैरह. फिर आपके लोकेशन डेटा को बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है ताकि वे आपको आपके इंट्रस्ट के हिसाब से टारगेटेड विज्ञापन (Targeted Ads) दिखा सकें.

Android यूजर्स: ऐसे रोकें अपनी जासूसी

अगर आपके पास भी Android स्मार्टफोन है तो तुरंत बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके सभी जासूसी करने वाली सेटिंग्स को बंद कर सकते हैं.

अपने स्मार्टफोन की Settings में जाएं.

यहां Location के ऑप्शन पर टैप करें.

App location permissions के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब आपके सामने उन सभी ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी, जो चुपके से आपकी लोकेशन ट्रेक कर रहे हैं.

जिन ऐप्स में लोकेशन के एक्सेस की ज्यादा जरूरत नहीं है, वहां परमिशन बदलकर Only while using the app कर दीजिए.

जिन ऐप्स का बिल्कुल यूज नहीं होता या लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते वहां Don’t allow ऑप्शन से काम खत्म कीजिए.

Bonus Tips: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Android फोन में एक Privacy Dashboard भी होता है. वहां जाकर आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में किस ऐप ने चुपके से आपकी लोकेशन चेक की है.

iPhone यूजर्स: इन सेटिंग्स को तुरंत बदलें

अगर आप Apple इकोसिस्टम में हैं तो अपनी प्राइवेसी को बताए गए तरीके से लॉक कर सकते हैं.

सबसे पहले iPhone की Settings में जाएं.

Privacy & Security पर टैप करें. Location Services में जाएं.

यहां आपको अपने iPhone के सभी ऐप्स की कुंडली मिल जाएगी.

जिन ऐप्स के आगे Always लिखा है, उसे बदलकर While Using the App या Never कर सकते हैं.

Bonus Tips: iPhone में Precise Location नाम का एक बेहतरीन फीचर है. यदि आप इसे बंद कर देते हैं तो ऐप्लीकेशन्स को आपकी सटीक लोकेशन नहीं मिल पाएगी. बस आपके आस-पास के इलाके का ही पता चल पाएगा. शॉपिंग और वेदर ऐप्स में इसे इनेबल करना ही समझारी होगी.

इतने दिन में करते रहिए डिजिटल सफाई

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर स्मार्टफोन या आईफोन यूजर को अपना फोन अपडट करने के बाद या हर दो-तीन महीने में सेटिंग्स में जाकर परमिशन जरूर चेक करनी चाहिए.

जब आप नया ऐप डाउनलोड करते हैं तो जल्दबाजी में बिना पढ़े Allow-Allow पर क्लिक कर देते हैं. आप खुद सोचिए कि एक कैलकुलेटर या गेमिंग ऐप को आपकी लोकेशन से क्या लेना-देना? आप कहां बैठे हैं,यह जानने की जरूरत हर ऐप्लीकेशन को नहीं है इसलिए समय-समय पर खुद की अवेरयवनेस को जगाइए और अपने डेटा ब्रीच को रोकिए.

प्राइवेसी रहेगी सेफ तो बैटरी चलेगी सालों-साल

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब लोकेशन सेटिंग्स को चेंज करते हैं तो प्राइवेसी लीक के साथ-साथ फोन की बैटरी और इंटरनेट डेटा की भी बचत होती है, क्योंकि बैकग्राउंड में लोकेशन ट्रैक होने से बैटरी और डेटा की खपत बढ़ जाती है. हालांकि लोकेशन ही एक मात्र प्रॉब्लम नहीं है. बैकग्राउंड में जीपीएम इनेबल रहेगा तो भी आपके फोन का प्रोसेसर प्रैशर फेस करता जाएगा. इससे फोन गर्म होगा और बैटरी ज्यादा खर्च होगी.

यह सब करने से होगा क्या?

जैसा कि हमने बताया कि चुपके से चल रही जासूसी आपकी प्राइवेसी के लिए हानिकारक है. इसे रोकने के लिए बैकग्राउंड में चले रहे लोकेशन और जीपीएस को जैसे ही डिसेबल करते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके फोन की बैटरी लाइफ बढ़ गई है. आपका इंटरनेट डेटा कम खर्च हो रहा है और तो और आपकी प्राइवेसी आपके हाथों में है.

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