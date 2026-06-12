'इंजीनियरिंग छोड़ो बाबू, अब तो मंत्र याद करो!... अमेरिका में पंडित जी की 'कमाई' सुन हक्के-बक्के रह गए लोग, इंफ्लूएंसर ने खोले बड़े राज़!

वो कहते हैं न… देश बदले तो भेष बदल जाता है लेकिन अपनी परंपराएं और रीति-रिवाज? वो कभी नहीं बदलते. फिर चाहे भारतीय सात समंदर पार पहुंच जाए लेकिन अपनी संस्कृति और संस्कारों को साथ ले जाते हैं. जब भी अमेरिका में बैठा भारतीय नई गाड़ी, नया घर या नया बिजनेस चालू करता है तो घर में सुख-शांति और तरक्की के लिए पूजा कराना नहीं भूलते. ऐसी स्थिति में याद आते हैं सिर्फ अपने ‘पंडित जी’. भारत में ज्यादातर जगहों पर पंडित जी को श्रद्धा मुताबिक दक्षिणा देने का रिवाज है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका में रहने वाले लोग कई सौ डॉलर खर्च करके पुण्य कमाते हैं. जी हां अमेरिका बेस्ट इंडियन कंटेंट क्रिएटर ने हाल ही में एक वीडियो के जरिए खुलासा किया है जिसने सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छेड़ दी है. वीडियो में महिला ने बताया कि जहां टेक प्रोफेशनल को यूएस का वीजा पाने के लिए हैवी कंपटीशन फेस करना पड़ता है तो वहीं पंडित जी को आर-1 वीजा पर आसानी से एंट्री मिल जाती है.

अमेरिका में पंडित जी की सैलरी?

वायरल वीडियो कंटेंट क्रिएटर सारिका यादव ने शेयर किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका में हिंदू पुजारियों की कमाई और भारत से स्पेशल पंडित यूएस बुलाने के लिए स्पेशल वीजा का जिक्र किया है. सारिका कहती हैं कि आपको जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका में एक पंडित जी एक छोटी सी पूजा के लिए कितनी फीस लेते हैं.

सारिता बताती हैं कि परिवार के एक घर में एक नॉर्मल सत्यनारायण पूजा का खर्च 300-350 डॉलर तक आता है जो भारतीय करेंसी का 28,000 से 33,000 रुपये तक होता है. सारिका बताती हैं कि पूजा में सिर्फ घर के सदस्य होते हैं. फिर भी पंडित जी द्वारा ली जाने वाली फीस भारत की तुलना में काफी ज्यादा होती है.

मंदिर सेवा या विशेष अनुष्ठानों के अलग चार्ज

कंटेंट क्रिएटर सारिका बताती हैं कि यह तो सिर्फ सत्यनारायण पूजा के चार्ज हैं जिसमें सारी तैयारी आप करते हैं लेकिन अलग से आप मंदिर में सेवा, पूजा, अनुष्ठान या कुछ और धार्मिक कार्य कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 100-150 डॉलर चार्ज लगता है.

यह तो बात रही फीस की. यूएस में भी भारत की तरह स्पेशल त्यौहार या इवेंट जैसे- गृह प्रवेश, धनतेरस, दिवाली, सावन, नवरात्रि, घर और कार के उद्घाटनों में पंडित जी काफी व्यस्त रहते हैं इसलिए पहले से अपॉइंटमेंट या बुकिंग करानी पड़ती है.

अमेरिका में जाने के लिए पंडित जी का स्पेशल वीजा

अपने स्पेशल वीडियो में भारतीय कंटेंट क्रिएटर सारिका बताती हैं कि भारत से अमेरिका जाने के लिए पुजारी या पंडित जी को आर-1 वीजा लेना पड़ता है. यह वीजा स्पेशली धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है. इस वीजा के लिए पंडित जी लोगों को भी आवश्यक शर्तें, पात्रता और नियमों का पालन करना पड़ता है.

अपने धार्मिक एरिया में क्वालिफिकेशन दिखानी होती है. सारिका यादव बताती हैं कि ये प्रोसेस जितना स्ट्रगलिंग लगता है, उतनी मेहनत भी होती है, लेकिन एक बार पंडित जी अमेरिका आ जाएं तो लाइफ अच्छी हो जाती है और पैसा भी अच्छा मिलता है.

इंटरनेट यूजर्स के उड़े होश

अमेरिका बेस्ड इंडियनव कंटेंट क्रिएटर सारिका यादव की इंस्टाग्राम रील तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. कुछ यूजर्स वीडियो पर चुटकी ले रहे हैं तो कुछ नया बिजनेस आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एक यूजर ने खुद को पुजारी बताते हुए कमेंट लिखा है कि मैं खुद एक पंडित हूं लेकिन यहां मुझे 1,500 रुपये मिलते हैं.

एक अन्य यूजर ने लिखा है कि मेरा नोटिस पीरियड शुरू होने वाला है और मैं दो दिन में अमेरिका जा रहा हूं. एक यूजर ने दावा किया कि कैलिफॉर्निया में एक पुजारी हिंदू समारोह में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से आता है. उनकी फीस भारत के 85,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक है. एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि लगता है मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ेगी, जल्द पूजा पाठ सीखनी पड़ेगी.

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