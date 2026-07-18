ऐसी जगह काट खाया सांप... जान बचाने में डॉक्टरों के छूटे पसीने; ठोके ताबड़तोड़ इंजेक्शन, फिर थमाया करोड़ों का बिल!

जरा सोचिए, आप अपने घर के पीछे बने बगीचे या पार्क में टहल रहे हो और अचानक पैरों में कुछ चुभने का अहसास हो. आपको लगेगा कि शायद कोई कांटा चुभ गया होगा या कीड़े ने काट लिया होगा लेकिन सामने कई फीट लंबा जहरीला रेटलस्नेक अपने फन फैलाए बैठा हो. शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे. आप निश्चित ही घबरा जाएंगे और शायद बेहोश होकर गिर भी पड़ें. इस खबर के पीछे का मकसद डर पैदा करना नहीं है लेकिन अमेरिका के इडाहो के रहने वाले क्रिस होवर्थ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. सांप के काटते ही उसका जहर नसों में इतना तेजी से फैला कि कुछ ही मिनटों में युवक का शरीर फूल रहा था. एक तरफ घबराया हुआ मरीज और दूसरी तरफ जहरीले सांप का डंक तो कंडीशन देख डॉक्टर्स ने एक बाद एक एंटीटोड देना शुरू कर दिया. दो अस्पताल बदलने के बाद, जब स्वस्थ होकर क्रिस घर जाने लगे तो अस्पताल के आए बिल ने उनके होश उड़ा दिए. यूंतो क्रिस की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स ने 54 इंजेक्शन लगाए थे लेकिन इलाज का खर्च अपनी प्रॉपर्टी बेचकर या लोन देकर चुकाना होगा, यह उसने कभी सोचा भी नहीं होगा.

बैकयार्ड में अचानक सांप का हमला

क्रिस होवर्थ उत्तरी कैलिफोर्निया के ओरोविले में अपने माता-पिता के घर आए हुए थे. मई की एक नॉर्मल दोपहरी में क्रिस अपने घर के बैकयार्ड में पानी की पाइपलाइन चेक करने गए थे कि तभी चलते-चलते अचानक उन्हें पैर में कुछ चुभने जैसा लगा. कंटीली झाड़ी छूने की आशंका जताई लेकिन नीचे साक्षात मौत फन फैलाए खड़ी थी. यह एक खतरनाक रैटलस्नेक था जिसने क्रिस को डस लिया था.

सांप का जहर खून में तेजी से फैल रहा था. लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि सांप ने क्रिस को लगातार दो बार काटा था जिससे सांप का एक दांत क्रिस के पैर की नस में फंस गया था. दूसरी तरफ सांप के जहर ने ब्लड-क्लॉटिंग सिस्टम (खून जमने की प्रक्रिया) को बाधित कर दिया. क्रिस के अंदरूनी अंगों में ब्लीडिंग होने लगी और खून के थक्के जम गए. यह लक्षण कुछ ही मिनटों में इंसान को मौत की नींद सुला सकता है.

अस्पताल में दवा खत्म, लगे 54 इंजेक्शन!

क्रिस के शरीर में जहर इतनी तेजी से फैल रहा था कि ओरोविले अस्पताल के डॉक्टरों के हाथ-पांव फूल गए. डॉक्टरों ने जहर का असर काटने के लिए एक के बाद एक कुल 36 एंटीवेनम (जहर-रोधी दवा) के इंजेक्शन चढ़ा दिए. इसके बावजूद जहर कम नहीं हुआ और अस्पताल का पूरा एंटीवेनम स्टॉक ही खत्म हो गया. हालत बिगड़ती देख क्रिस को तुरंत स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल रेफर किया गया. वहां के डॉक्टरों ने स्थिति को संभालते हुए क्रिस को 18 और एंटीवेनम इंजेक्शन दिए. कुल मिलाकर क्रिस की जान बचाने के लिए बॉडी में ताबड़तोड़ 54 इंजेक्शन लगाए जा चुके थे.

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, मेडिकल एक्सपर्ट भी रैटलस्नेक के काटने पर बहुत कम एंटीवेनम से इंसान की जान बचा लेते हैं लेकिन लगातार 54 इंजेक्शन इतने घातक हो सकते हैं कि एंटीवेनम तक फेल हो जाते हैं.

अस्पताल ने थमाया 11 करोड़ का बिल

क्रिस की जान तो बच गई, लेकिन जब इलाज के बाद अस्पताल का पर्चा हाथ में आया, तो पैरों तले जमीन खिसक गई. दोनों अस्पतालों का बिल मिलाकर 13 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 11 करोड़ रुपये बैठा. एक ही एंटीवेनम इंजेक्शन की कीमत करीब 11 लाख रुपये थी. 54 इंजेक्शनों का खर्च ही लगभग 6 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल के आईसीयू में सिर्फ एक रात रुकने का चार्ज लगभग 51 लाख रुपये था. क्रिस को एयरलिफ्ट (हेलिकॉप्टर से दूसरे अस्पताल ले जाने), सीटी स्कैन, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा चढ़ाने का भी खर्च शामिल था.

लेकिन सुकून की बात तो यह थी कि क्रिस के पास हेल्थ इंश्योरेंस था जिसने भारी-भरकम बिल का एक बड़ा हिस्सा कवर हो सकता है. अगर इंश्योरेंस नहीं होता कि क्रिस और उसके परिवार को लोन या प्रॉपर्टी बेचकर अस्पताल का बिल चुकाना पड़ता.

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