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भारत में कब आई Stand-Up Comedy? कौन था दुनिया का पहला स्टैंड-अप कॉमेडियन! 130 पुराना है इतिहास

स्टैंडअप कॉमेडी करीब 130 साल पुरानी कला बताई जाती है जो भारत में करीब 20 साल पहले ज्यादा पॉपुलर हुई. इससे पहले भारत में कवि सम्मेलनों में ठहाके लगाते थे. जानिए इसका इतिहास

By: Kajal Jain | Last Updated: June 22, 2026 3:37:30 PM IST

भारत में कब आई Stand-Up Comedy? कौन था दुनिया का पहला स्टैंड-अप कॉमेडियन! 130 पुराना है इतिहास
भारत में कब आई Stand-Up Comedy? कौन था दुनिया का पहला स्टैंड-अप कॉमेडियन! 130 पुराना है इतिहास


सोशल मीडिया पर वायरल होने की भूख ने स्टैंड-अप कॉमेडी और हंसी-मजाक को अलग ही एंगल दे दिया है. कॉमेडी को फेमस बनाने के लिए देश के तमाम बड़े शहरों में कॉमेडी क्लब या ओपन स्टेज बनाए जा रहे हैं. इन मंचों ने कई लोगों के टैलेंट को आगे लाया है, कुछ लोग वायरल हुए, कुछ लोगों की तरक्की उन्हें विदेशों के बड़े इवेंट तक ले गई. हालांकि इन दिनों स्टैंड अप कॉमेडी के कारण काफी कॉन्ट्रेवर्सी भी हो रही हैं लेकिन आज से 130 साल पहले जब दुनिया में स्टैंड अप कॉमेडी इंट्रोड्यूस हुई तो ऐसा नहीं था. भारत में भी जब स्टैंड अप कॉमेडी आई थी तो पूरा परिवार एक साथ शो एंजॉय करता था. जानिए तब से अब तक कितनी बदली है स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया-

क्या है कॉमेडी?

कॉमेडी का मतलब है कि किसी को हंसाना. वो टैलेंट जो हर किसी के अंदर नहीं होता. आजकल के स्ट्रेसफुल माहौल में लोगों को खुश करना और खुश रखना मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में लोग कॉमेडी में इंट्रस्ट ले रहे हैं. यह स्ट्रेस को कम करने और हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिव करने में हेल्प करती हैं. कुछ टाइम पहले तक कॉमेडी सिर्फ फिल्म और टीवी शो का हिस्सा थी. थिएटर के आर्टिस्ट भी सलीके से कॉमेडी परफॉर्म करते थे. आज कॉमेडी को ज्यादातर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम से जानते हैं.

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स्टैंड अप कॉमेडी क्या है?

स्टैंड अप कॉमेडी का सीधा सा मतलब है- एक स्टेज, ऑडियंस और एक आर्टिस्ट, जो अपने टैलेंस और स्क्रिप्ट के जरिए लोगों को हंसाने की कोशिश करता है. लेकिन हंसाने या कॉमेडी की स्क्रिप्ट की मर्यादाएं क्या होंगी यह अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है. यही कारण है कि कई बार हंसाने के चक्कर में लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं. सोशल मीडिया का दौर है तो मामला तूल रकड़ लेता है. सुर्खियां बन जाती हैं. केस हो जाते हैं और जनता कॉमेडियन्स का बॉयकॉय करने लगती है. 

कहां से हुई स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत

Behind the Burnt Cork Mask नामक किताब में अमेरिकी की संस्कृति और स्टैंड अप कॉमेडी की उल्लेख मिलता है. यह 130 साल पुरानी कला बताई जाती है जिसी शुरुआत अमेरिका में हुई. उस समय श्वेत और अश्वेत के बीच मतभेद और रंगभेद काफी कॉमन था. इसी विचारों की लड़ाई को शब्दों में बदलते हुए स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की गई जिसे Minstrel Show कहा जाता था. ऐसे इवेंट में म्यूजिक, डांस और थिएटर होते थे जहां की श्वेत ऑडियंस काले सूट-बूट पहनकर अश्वेत लोगों का मजाक उड़ाते थे.

Minstrel Show की शुरुआत 1830 में हुई जिसके माध्यम से 90 साल तक अमेरिका में अश्वेतों का तिरस्कार होता रहे. 1900 आते-आते समय बदला, लोगों की पसंद बदली और कॉमेडी का तरीका भी बदल गया.

फ्रांस से मिली स्टैंड अप कॉमेडी को पहचान

एक तरफ अमेरिका में स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब सिर्फ रंगभेद था लेकिन फ्रांस वालों ने कॉमेडी को सही आकार दिया. आज जो स्लैपस्टिक कॉमेडी आप देखते हैं वो फ्रांस के Vaudeville. वाडेविल वो थिएटर थे जहां एक्रोवेट से लेकर जगलर्स, कॉमेडी, पावर आर्ट दिखाई जाती थी. थिएटर का फोकस था कि ऑडियंस को बांधे रखने के लिए कैसे उन्हें हंसाया जाए. 1800 के दौर का यह पैंतरा अगले 50 सालों तक अमेरिका और कनाडा में भी फेमस हुआ है लेकिन 1930 तक आते-आते वाडेविल में भी लोगों का इंट्रस्ट खत्म हो गया.

कौन है दुनिया का पहला स्टैंड अप कॉमेडियन?

जब भी स्टैंड अप कॉमेडी की बात आती है तो अमेरिका के कॉमेंटेटर विल रोजर्स का नाम अवश्य आता है. वो अपने न्यूजपेपर कॉलम्स को लेकर काफी मशहूर थे. स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए करियर बनाया. तीन वर्ल्ड टूर किए और अपने सामाजिक संदेशों को कॉमेडी में लपेटकर लोगों तक पहुंचाते. लेकिन विमान हादसे में विल रोजर्स की डेथ हो गई और 1935 बाद काफी लंबे वक्त तक स्टैंड अप कॉमेडी का अता-पता लापता हो गया.

भारत में कब आई स्टैंड अप कॉमेडी

दुनिया में तो कई दशकों ने अलग-अलग तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी सांसे ले रही थी लेकिन भारत में इसका आगमन साल 2023 में हुआ. जब टीवी पर आने वाले Great Indian Laughter Challenge ने कलाकारों को स्टेज दिया. लोग भी कॉमेडी एंजॉय करने के लिए टीवी की स्क्रीन से चिपके रहते थे. अच्छी-खासी टीआरपी आती थी और कलाकारों को पॉपुलैरिटी भी मिली. कवि सम्मेलनों के जरिए भी लोगों को हंसाने की कोशिश की गई. मैगजीन्स और अखबारों में चुटकुले छपने लगे. सोशल मीडिया का दौर आते-आते कवियों के मसखरे अंदाज की वीडियो वायरल होने लगीं.

टीवी पर आने वाले कॉमेडी शो के छोटे-छोटे फुटेज चलने लगे और मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कॉमेडी क्लब, ओपन माइक नाइट्स और कैफे में शो आयोजित किए जाने लगे. जहां लोगों को हंसाने के लिए यंग टैलेंट का वेलकम होने लगा. पॉपुलैरिटी के लिए यूट्यूब पर वीडियो डालने लगे. लोगों ने सभी चीजों में इंट्रस्ट दिखाया और देखते ही देखते स्टैंड अप कॉमेडी की अपनी ही दुनिया बन गई.

फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन्स

स्टैंडअप कॉमेडी में मिडिल क्लास लाइफस्टाइल, लव अफेयर्स, शादी, रिलेशनशिप,  ट्रेडीशन्स, मनी जैसे टॉपिक्स ज्यादा पॉपुलर होते हैं. ये सभी टॉपिक लोगों की डेली लाइफ से जुड़े होते हैं इसलिए लोग भी इन्हें पसंद करते हैं और लाइफ के स्ट्रेस से काफी हद तक राहत पाते हैं. आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन्स को इतनी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है लोग उनके शो एंजॉय करने के लिए हजारों रुपये तक खर्च कर देते हैं.

आज के दौर में भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियन्स की लिस्ट में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर चर्चित नाम हैं. इनके अलावा ज़ाकिर खान, वीर दास, केनी सेबेस्टियन, अभिषेक उपमन्यु, गौरव गुप्ता जैसे कलाकारों का बी नाम आता है. भारत में स्टैंडअप कॉमेडी ने AIB नाम के शो के जरिए अपार सफलता हासिल की. भारत में स्टैंड-अप कॉमेडी सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है बल्कि एक कल्चरल मूमेंट बन चुका है जिसे सोशल मीडिया से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म और लाइव टूर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है.

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Disclaimer: पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Comedy and RelateableGK Factsstand up comedystand-up comedian
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