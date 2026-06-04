Home > अजब गजब न्यूज > बेटी को ‘मुस्लिम’ नाम क्यों दिया? 4 लोगों के पूछने पर डॉक्टर ने दिया ऐसा जवाब, नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ!

बेटी को ‘मुस्लिम’ नाम क्यों दिया? 4 लोगों के पूछने पर डॉक्टर ने दिया ऐसा जवाब, नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ!

हिंदू गायनोकोलॉजिस्ट ने बताया कि जब मुस्लिम नाम रखा तो बेटी के दादा जी को संकोच होने लगा था लेकिन ये नाम को रखने के पीछे 3 कारण थे, जिसे समझने के बाद परिवार में भी खुशियां आ गईं.

By: Kajal Jain | Published: June 4, 2026 1:56:54 PM IST

बेटी को 'मुस्लिम' नाम क्यों दिया? 4 लोगों के पूछने पर डॉक्टर ने दिया ऐसा जवाब, नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ!
बेटी को 'मुस्लिम' नाम क्यों दिया? 4 लोगों के पूछने पर डॉक्टर ने दिया ऐसा जवाब, नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ!


आज के आधुनिक दौर में हर कोई सोशल मीडिया पर वायरल होने की तरकीबें लगा रहा है. इसमें से कुछ कंटेंट तो वायरल हो जाते हैं जबकि कुछ पोस्ट लोगों को बहुत कुछ सिखा जाती हैं. हाल ही में एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी इंस्टग्राम पर वायरल हो रही है जिसमें महिला ने अपनी बेटी को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल की चर्चा की है. महिला ने अपने पोस्ट में बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि क्यों बच्चों के नाम को धर्म के बंधनों में कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर नाम का अपने आप में एक खास मतलब होता है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वायरल पोस्ट को गायनेकोलॉजिस्ट बबीता शेओकंद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. पोस्ट में एक बड़े से कैप्शन के साथ गायनेक, उनके पति भरत और बेटी बरकत की फोटो भी है. महिला ने लिखा है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपनी बेटी का मुस्लिम नाम क्यों रखा है?

You Might Be Interested In

लोगों ने समझा इमोशनल मैसेज

डॉ. बबिता लिखती हैं कि मैने कई बार सवाल सुना है कि आपने अपनी बेटी का मुस्लिम नाम क्यों रखा है, लेकिन इसका सीधा जवाब देती हूं कि बरकत हमारे लिए कोई धर्म नहीं, बल्कि आशीर्वाद है. ये नाम बरकत के पिता ने उसके जन्म से पहले ही डिसाइड कर लिया था क्योंकि कुछ बच्चे पहले आशीर्वाद बनकर लाइफ में आते हैं और बाद में नाम दिया जाता है.

दादा जी को हुई थी आपत्ति

गायनेकोलॉजिस्ट बबीता शेओकंद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बताया कि बरकत के दादा जी को शुरुआत में नाम को लेकर थोड़ा संकोच था, लेकिन आज उसकी स्माइल, खुशी और छोटे-छोटे अचीवमेंट याद दिलाते हैं कि बरकत नाम क्यों रखा गया था. वो सच में हमारे परिवार के लिए बरकत लेकर आई है.

भारत की यही खूबसूरती है

गायनेकोलॉजिस्ट बबीता आगे लिखती हैं कि ऐसी ही बातें भारत को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं कि दहां हर शब्द धर्म के लेबल से परे होते हैं. हर नाम इमोशन्स को व्यक्त करता है न कि धर्म के बंधनों को. इस नाम में भी प्यार, दया और आशीर्वाद है. जब भी कोई प्यार से कहता है कि ‘रब करे तुहडे घर विच बरकत ही बरकत होवे.’ तो हम लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ को जिस तरीके से ब्लैस करते हैं, बरकत हमारे लिए ठीक वैसी ही ब्लेसिंग बनकर आई थी.

नेटिजन्स ने कही ये बात

गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. बबिता की पोस्ट के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में बाढ़ सी आ गई. कुछ लोगों ने डॉ. बबिता के विचारों की सराहना की है तो कुछ लोगों ने इस खूबसूरत पोस्ट को भी जिहाद का एंगल दे दिया है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि बरकत मुस्लिम नाम नहीं है बल्कि उर्दू का एक बेहद खूबसूरत शब्द है. कुछ लोगों ने पोस्ट को पीआर स्टंट कहा है तो कुछ यूजर्स ने गायनेकोलॉजिस्ट बबीता शेओकंद की फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं.

ये भी पढ़ें:- खाने में बाल या कॉकरोच दिखा तो सीधे लगेगा लाखों का जुर्माना… रेलवे किचन पर AI की पैनी नजर, गड़बड़ी मिलते ही तुरंत एक्शन!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026

राम चरण की 5 दमदार फिल्में

June 3, 2026
बेटी को ‘मुस्लिम’ नाम क्यों दिया? 4 लोगों के पूछने पर डॉक्टर ने दिया ऐसा जवाब, नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बेटी को ‘मुस्लिम’ नाम क्यों दिया? 4 लोगों के पूछने पर डॉक्टर ने दिया ऐसा जवाब, नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ!
बेटी को ‘मुस्लिम’ नाम क्यों दिया? 4 लोगों के पूछने पर डॉक्टर ने दिया ऐसा जवाब, नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ!
बेटी को ‘मुस्लिम’ नाम क्यों दिया? 4 लोगों के पूछने पर डॉक्टर ने दिया ऐसा जवाब, नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ!
बेटी को ‘मुस्लिम’ नाम क्यों दिया? 4 लोगों के पूछने पर डॉक्टर ने दिया ऐसा जवाब, नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ!