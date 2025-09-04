शादी के बाद दुल्हन रहती हैं निर्वस्त्र, 7 दिनों तक निभाती हैं ये अजीब प्रथा, जानें इसका इतिहास

Unique Wedding Ritual: भारत में अलग अलग तरह के धर्म, जाति के लोग रहते हैं, वहीं ये लोग अलग अलग तरह की परंपराओं को अपनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के हर हिस्से की अपनी परंपराएँ और अलग अलग तरह के रीति-रिवाज होते हैं, वहीं इन परंपराओं को स्थानीय लोग काफी ज्यादा महत्व भी देते हैं। शादी-ब्याह के मौके पर कई जगहों पर अलग अलग तरह की रस्मे होती हैं, जो परंपरा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी होती हैं। हालांकि, कुछ परंपराएं इतनी अनोखी होती हैं कि वो दूसरों के लिए आश्चर्य का विषय बन जाती हैं। ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली परंपरा हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी के पीनी गांव में देखने को मिलती है।

बिना कपड़ों के रहती है दुल्हन

दरअसल, पीनी गाँव में शादी के बाद दुल्हन को सात दिनों तक कपड़े पहनने नहीं दिए जाते हैं, ये वहां की एक अनोखी परंपरा है। जी हाँ, यह परंपरा गाँव के रीति-रिवाजों का एक अहम भाग है, यहाँ के लोग इन परंपराओं का पूरी शिद्दत से पालन भी करते हैं। इस दौरान दूल्हा-दुल्हन सात दिनों तक एक-दूसरे से दूर रहते हैं और एक-दूसरे से संपर्क नहीं करते। इस दौरान दुल्हन को न सिर्फ़ कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यह नियम उसके लिए एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। इन सात दिनों के दौरान दूल्हा और दुल्हन दोनों अलग-अलग कमरों में सोते हैं और एक-दूसरे से नहीं मिलते।

सावन में भी अनोखी प्रथा

सिर्फ यही नहीं इसके अलावा, पीनी गांव में सावन के महीने में महिलाओं के लिए एक और अजीब प्रथा है। सावन के महीने में भी गांव की महिलाएं पांच दिनों तक कपड़े नहीं पहनती हैं। इतना ही नहीं इस दौरान पुरुषों को मांसाहारी भोजन और नशीले पदार्थों से दूर रहना होता है। इस परंपरा के बारे में ग्रामीणों का मानना ​​है कि ऐसा करने से गांव में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

