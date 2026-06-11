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बेटे-बहू से था विवाद, गुस्साए दादा ने पोती से ले लिया बदला… मासूम को दी ऐसी तालिबानी सजा, CCTV फुटेज देख कांपेगी रूह!

वायरल वीडियो हरिद्वार का बताया जा रहा है जहां घरेलू हिंसा और क्रूरता की हदें उस वक्त पार हो गईं जब एक बुजुर्ग दादा ने अपने बेटे-बहू से चल रहे विवाद का बदला मासूम पोती से लिया. इधर पोती दर्द से बिलखती रही लेकिन दादा टेंशन फ्री होकर चारपाई पर सो गए.

By: Kajal Jain | Published: June 11, 2026 6:08:08 PM IST

बेटे-बहू से था विवाद, गुस्साए दादा ने पोती से ले लिया बदला... मासूम को दी ऐसी तालिबानी सजा, CCTV फुटेज देख कांपेगी रूह!
बेटे-बहू से था विवाद, गुस्साए दादा ने पोती से ले लिया बदला... मासूम को दी ऐसी तालिबानी सजा, CCTV फुटेज देख कांपेगी रूह!


हरिद्वार के एक आवासीय इलाके से घरेलू हिंसा और क्रूरता का एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है. यहां एक दादा ने अपनी ही मासूम पोती को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल पोस्ट में बच्ची छत से सीढ़ियों के जरिए नीचे आ रही थी कि तभी गुस्साए दादा उसे धक्का दे देते हैं. सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बच्ची के दर्द का दादा पर कोई असर नहीं हुआ और अंजान बनकर सीधा चारपाई पर लेट गए. इस घटना ने इंटरनेट पर विवाद खड़ा कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि घटना हरिद्वार के रिहायशी इलाके की है जहां आरोपी बुजुर्ग का अपने बेटे और बहू से घरेलू विवाद चल रहा था. पोस्ट में दिखाए अनुसार बच्ची सीढ़ियों की ओर आती है कि तभी दादा उसके बुजुर्ग दादा उसके पकड़कर जबरदस्ती करने लगते हैं. इस घटना की वायरल फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे दादा अपनी पोती को कसकर पकड़ लेते हैं. खींचकर सीढ़ियों तक लाते हैं और खुद ऊपर की सीढ़ी पर खड़े होकर बच्ची की बाजी छोड़ देते हैं.

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मासूम बच्चों की सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल

इस घटना में मासूम बच्ची तो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है और चीख-पुकार करने लगती हैं, लेकिन दादा पर पोती के दर्द का कोई असर नहीं होता. आरोपी दादा बिना किसी पछतावे के चारपाई पर लेट जाता है लेकिन दादी तुरंत अपनी चारपाई से उठ खड़ी होती है और सीढ़ियों के नीचे दर्द से तड़पती अपनी पोती को उठाने के लिए दौड़ती है. इस घटना ने एक बार फिर घरेलू विवादों में मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

नेटिजन्स का गुस्सा फूटा

हालांकि पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान ले लिया है और क्लीप्स के आधार पर जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो दादा-दादी पलकें बिछाकर पोती-पोते के साथ खेलने और उन्हें संस्कार देने की बातें करते हैं वो एक समय के बाद इतने क्रूर कैसे हो जाते हैं. इस वायरल वीडियो पर लोगों ने सख्त नाराजगी जताई है. एक यूजर ने लिखा है कि ऐसे लोगों की वजह से पहले ही बच्चे मां-बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं.

ये भी पढ़ें:- स्टेशन पर रिश्तेदार को छोड़ना पड़ा भारी! रेलवे ने ठोक दिया 500 रुपये का जुर्माना, गुस्साए लोग बोले- ट्रेन लेट होने पर रेलवे कितना हर्जाना देगा?

Tags: CCTV Footage ViralChild abuse caseChild Safety Newssocial media viral video
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