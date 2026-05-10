Hanta Virus 2026: क्या चूहे फैलाएंगे अगली महामारी? TV सीरीज की क्लिप और पुराने ट्वीट्स से मची सनसनी, खुला बड़ा राज़!

कोरोना महामारी का डर लोगों के दिल से निकला ही था कि हंसा वायरस ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी. इंटरनेट पर भी हंता वायरस से जुड़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये बीमारी कहां से आई, कैसे फैली और क्या ये धरती के विनाश का कारण बन सकती हैं? इस मामले में 2022 का एक पुराना ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2026 में हंता वायरस फैलने की भविष्यवाणी की गई थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले ही MV Hondius क्रूज शिप पर हंता वायरस के मामले आए हैं, जिसमें एक महिला की मौत भी हुई है, जबकि 8 से ज्यादा बीमार और पूरा क्रूज निगरानी में हैं. इस घटना की गंभीरता को देखते हुए WHO ने भी चेतावनी जारी की है. यदि ऐसा है तो फिर वायरल ट्वीट के पीछे का सच क्या है? यहां जानिए-

क्या है मामला?

डॉ. साइमन नाम के एक यूजर ने X पर वायरल हो रहे ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है. अपने X अंकाउंट पर एक फोटो शेयर करते हुए यूजर ने बताया कि 2022 में soothsayar नाम के अकाउंट से 2022 में एक भविष्यावाणी की गई थी, जिसमें 2023 में कोरोना की समाप्ति और 2026 में हंता वायरस फैलने की बात लिखी है.

डॉ. साइमन नाम के यूरज ने बताया कि लोगों को ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए, क्योंकि लोग सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट करके सैंकड़ों भविष्यवणियां पोस्ट करते हैं, लेकिन जब उनमें से कोई एक तुक्का सही जगह फिट बैठ जाता है तो बाकी भविष्यवाणियों की पोस्ट डिलीट कर देते हैं और घटना को वास्तविकता को रूप देने के लिए ऐसी पोस्ट लोगों को भेजने लगते हैं.

उन्होंने बताया कि लोगों ने पोप की मृत्यु, मशहूर हस्तियों की मृत्यु, युद्ध और अन्य बड़ी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर ऐसी ही अफवाहें फैलाते हैं और स्कैम लोगों में सनसनी फैला देते हैं.

This tweet is going viral from a user who created their account in June 2020. In that same month, they posted a “prediction” claiming the COVID pandemic would end in 2023 and that Hantavirus would emerge in 2026. And this is how these ‘SCAMS’ work: Someone creates an X account,… pic.twitter.com/MZzfh8kgZ4 — Dr. Simon (@goddek) May 7, 2026

इंटरनेट पर हंता का खौफ

इंटरनेट पर मची हंता वायरस की सनसनी के बीच अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर टीवी शो The X-Files की कुछ फुटेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें हंता वायरस को साइलेंट वॉर का साइलेंट वेपन कहा गया है. इस क्लिप ने भी कॉन्पीरेसी थ्योरी को हवा दे दी है, हालांकि WHO और वैज्ञानिकों ने अफवाहों को इग्नोर करने और हंता वायरस के प्रति सावधानी बरतने को कहा है.

“Hantavirus, a silent weapon of war…” A clip from an X-files episode that aired over 20 years ago. pic.twitter.com/7T0KghXPBw — Died Suddenly (@DiedSuddenly_) May 7, 2026

क्या सच में महामारी है हंता?

हंता वायरस से जुड़ी अफवाहों के बीच एक 2012 का ट्वीट भी X पर छा रहा है, जिसमें जेसन द जर्मन गाय टोट्रो नाम के अकाउंट की पोस्ट भी हंता से जुड़ी अटकलें लगाई गई थीं. यूजर ने लिखा है कि #H5N1 NAS की वर्कशॉप में सुना था कि अगर कोई बड़ी महामारी बनानी हो तो हंता वायरस को ह्यूमन ट्रांसमिशन यानी इंसानों के बीच फैलने लायक बनाया जा सकता है.

Overheard behind me while watching #H5N1 NAS workshop today: “You want to really make a pandemic, make hantavirus human transmissible” — Jason 𝑻𝒉𝒆 𝑮𝒆𝒓𝒎 𝑮𝒖𝒚 Tetro 🇨🇦 (@JATetro) May 1, 2012

इस दावों के बीच WHO ने सभी अफवाहों को सिरे से नकार दिया है, हालांकि अभी तक हंता वायरस के इंसानों से इंसानों में फैलने के दावे पर मुहर नहीं लगी है. ये बीमारी चूहे, गिलहरी जैसे काटने वाले जीवों के मल-मूत्र से इंसानों में फैलती है.

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