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सालाना ₹40 लाख की कमाई, BMW कार और 2 BHK घर; फिर भी युवक बोला- ‘मैं गरीब हूँ’, लोग बोले- प्रभु! ‘ऐसी गरीबी हमें भी दे दो’

गुरुग्राम के डॉक्टर ने एक 34 साल के BMW ओनर का एक्सपीरिएंस शेयर किया जो सालाना ₹40 लाख कमाता है और खुद के 2 BHK में रहता है लेकिन फिर भी बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा गरीब हूं, रात को सो भी नहीं पाता.

By: Kajal Jain | Published: June 7, 2026 7:51:04 PM IST

सालाना ₹40 लाख की कमाई, BMW कार और 2 BHK घर; फिर भी युवक बोला- 'मैं गरीब हूँ', लोग बोले- प्रभु! 'ऐसी गरीबी हमें भी दे दो'
सालाना ₹40 लाख की कमाई, BMW कार और 2 BHK घर; फिर भी युवक बोला- 'मैं गरीब हूँ', लोग बोले- प्रभु! 'ऐसी गरीबी हमें भी दे दो'


आज के आधुनिक दौर में हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है. लाखों के सैलरी पैकेज, लग्जरी लाइफस्टाइल और इंडिपेंडेट लाइफस्टाइल के बावजूद लोग सुकून से जी नहीं पा रहे. यह बात मिडिल क्लास वालों को सुनने में शायद अटपटी लगे लेकिन हाई क्लास सोसाइटी की यही सच्चाई है. कॉम्प्टीशन इतना बढ़ गया है कि सब कुछ होते हुए भी रातों की नींद, दिन का चैन गायब हो चुका है. ऐसा हम नहीं कह रहे. ये कहना है गुरुग्राम के एक डॉक्टर का, जो कुछ दिन पहले एक 34 साल के वेल सेटल्ड युवक से मिले. डॉ.सनी गर्ग ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर करके समाज की काली सच्चाई बयां की. युवक की पहचान छिपाते हुए डॉ. सनी ने बताया कि ₹40 लाख का पैकेज, लग्जरी 2 बीएचके और पर्सनल बीएमडब्ल्यू के मालिक ने जब अपने आप को गरीब बताया तो मुझे हंसी नहीं आई.

वर्किंग प्रोफेशनल्स की कड़वी सच्चाई

एवरहोप ऑन्कोलॉजी के को-फाउंडर और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. सनी गर्ग ने अपनी एक वीडियो में बताया कि 34 वर्षीय युवक के पास पैसों की कोई कमी नहीं है. वो देश के टॉप इनकम वाले लोगों में आता है, लेकिन स्ट्रेस और कॉम्प्टीशन ने उसे जीवन के सबसे मुश्किल मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है. डॉ. सनी ने बताया कि यह शहरों में काम करने वाले ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स की सच्चाई है.

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जब खुद को गरीब बताने लगा युवक

अपनी कंसल्टेशन के दौरान युवक डॉक्टर के सामने बैठा और कहने लगा कि डॉ. मुझे लगता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे रातों को नींद नहीं आती. मेरे पास कंफर्टेबल घर है, बीएमडब्ल्यू कार और हाईएस्ट सैलरी भी है. एक्सपर्ट ने बताया कि युवक को लगता है कि जिंदगी में सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आसपास के लोग ज्यादा बेहतर कर रहे हैं और उसे भी बेहतर करना होगा.

इस मामले में क्या है एक्सपर्ट की राय?

डॉ. सनी गर्ग ने बताया कि शहरों में वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच आगे बढ़ने की होड़ और यह माइंडसेट काफी कॉमन हो चुका है. एक्सपर्ट ने बताया कि इनकम या सैलरी भी बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ तुलना करने से युवक की फीलिंग्स चेंज हो गई है. वो युवक अपने आप वो यंग स्टार्ट अप फाउंडर से कंपेयर कर रहा है जो सोशल मीडिया पर अपने करोड़ों के फंड को फ्लैक्स करते हैं.

इनकम बढ़ने के साथ टेंशन में इजाफा

एक्सपर्ट ने बताया कि आंकड़ों पर नजर डालें तो युवक देश के उन 1 प्रतिशत लोगों में है जो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं लेकिन फिर वो खुद को गरीब और पिछड़ा हुआ बता रहा है. दूसरों के साथ अपनी तुलना करने पर वो खुद परेशान हो रहा है. उसकी इनकम बढ़ी है और एक्सपेक्टेशन 10 गुना ज्यादा हो गईं, जिससे वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है. यह मॉडर्न गरीबी ही तो है. 

आप भी पूछें 3 सवाल

डॉ. सनी गर्ग ने बताया कि युवक से तीन आसान सवाल पूछे गए थे. क्या पिछले सालों में खुद को संपन्न समझते था? युवक ने कहा- नहीं. इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो? युवक का जवाब- पता नहीं. लाइफ में ऐसा कौन सा काम किया है जो पैसों से जुड़ा नहीं है? युवक ने कहा- ऐसा कुछ नहीं है. इन सभी सवालों को जवाब सुनने के बाद एक्सपर्ट ने बताया कि युवक किसी भी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रगल से नहीं जूझ रहा है.

लेकिन जीवन में सेटिस्फेक्शन और क्लैरिटी की कमी है. जब आप पैसों को जीवन का पैमाना बना लेते हैं तो इंसान बनने के बजाए मशीन बन जाते हैं. एक्सपर्ट ने कहा कि जीवन में वो ज्यादा पैसे भी कमा लेगा तो भी सुकून नहीं मिलेगा क्योंकि पैसों की समस्या हल करना आसान है, वो ज्यादा पैसे कमा सकता है लेकिन पहचान बनाने की होड़ कभी नहीं थमेगी.

सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया

डॉ. सनी गर्ग का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया है कि शायद EMI के चक्कर में गरीब हो गया है. जबकि अन्य यूजर ने चुटकी ली है कि भाई ये गरीबी हमको दे दो, हम ऐसी गरीबी में जी लेंगे. एक यूजर ने अपने एक्सपीरिएंस से लिखा कि एक प्रॉबलम्स और भी है कि इनकम बढ़ने के साथ-साथ खर्चे भी बढ़ा लेते हैं और वो अंडर प्रेशर रहता है.

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