डॉक्टर से भी आगे निकला AI! समय रहते बच गई शख्स की जान; यहां जानें- क्या है पूरा मामला?

Grok AI Saved Life: डॉक्टर ने पहले एक शख्स को गैस का मामूली दर्द बताकर घर भेज दिया। लेकिन जब उस शख्स को पेट में फिर से दर्द हुआ तो उसने Grok AI से सवाल पूछा और जो जवाब मिला उससे उस शख्स की जान बच गई.

By: Sohail Rahman | Published: December 7, 2025 6:51:43 PM IST

Elon Musk Grok AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब हर क्षेत्र में होने लगा है. लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस मरीज को डॉक्टर ने मामूली गैस का दर्द बताकर डिस्चार्ज कर दिया. लेकिन एआई (AI) की वजह से उसकी जान बच गई. आखिर पूरा मामला क्या है? आइये विस्तार से समझते हैं. दरअसल, Reddit पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स द्वारा दावा किया जा रहा है कि AI ने उसकी जान बचाई. एक 49 वर्षीय यूजर ने अपना अनुभव साझा करते हुए पूरी बात बताई है.

यूजर ने क्या दावा किया? (What did the user claim?)

दरअसल, उस यूजर ने अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए बताया कि जब उसे पेट में दर्द हुआ, तो वह डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर के पास पहुंचते ही उसने अपनी सारी समस्या बताई, इसके बाद डॉक्टर ने इसे गैस का मामूली दर्द बताया और कुछ दवा देकर उसे घर भेज दिया. लेकिन दवा का सेवन करने के बाद भी उस शख्स को आराम नहीं मिला. फिर उसने वो किया जो एक समझदार इंसान कभी नहीं करेगा. दरअसल, उसने Grok AI को अपनी समस्या के बारे में बताया. इसपर Grok AI ने जवाब दिया कि यह नॉर्मल दर्द नहीं है. इसके अलावा, एआई ने आगे सलाह दी कि यह आपके एपेंडिक्स में छेद या फटने की स्थिति में हो सकती है. आगे Grok AI ने सलाह दी कि उसे तुरंत हॉस्पिटल जाकर CT स्कैन करवाना चाहिए.

CT स्कैन से हुआ चौंकाने वाला खुलासा (CT scan reveals shocking findings)

Grok AI की सलाह को सही मानते हुए वह शख्स फिर से हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर से मुलाकात के बाद बताया कि उसका दर्द और बढ़ गया है. फिर उसने डॉक्टर से CT स्कैन कराने को कहा. CT स्कैन में उसके एपेंडिक्स में सूजन दिखी और वह फटने वाला था. फिर सर्जरी करके एपेंडिक्स को निकाल दिया गया. ऑपरेशन के बाद जब वह रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लौटा तो उन्होंने डॉक्टर को ये नहीं बताया कि उसने Grok AI से इस बारे में पूछा था. उसने झूठ बोला और कहा कि उसकी बहन एक नर्स है और उसने उसे CT स्कैन कराने की सलाह दी थी.

AI बनाने वाले क्या सलाह देते है? (What do AI creators recommend?)

हालांकि AI बनाने वाले लोगों को सलाह देते हैं कि AI से चलने वाले चैटबॉट अभी डॉक्टर की जगह नहीं ले सकते. बहुत से लोग दवा, रिलेशनशिप की सलाह और दूसरी सर्विस AI चैटबॉट से लेते हैं. ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के CEO ने पहले ही लोगों को चेतावनी दी है कि ChatGPT को डॉक्टर समझना गलत है और यह खतरनाक साबित हो सकता है.

