वो टॉयलेट का गेट खोलने की कोशिश करने लगा... भारत घूमने आई इस विदेशी महिला ट्रैवलर के साथ ट्रेन में जो हुआ, वो झकझोर देगा!

पूरी दुनिया हम भारतीयों की मेहमान नवाजी की तारीफ करती है. कई इंटरनेशनल ट्रेवल व्लॉगर्स भारतीय नागरिकों के साथ अपने अच्छे अनुभव साझा करते हैं और बताते हैं कि मुश्किल घड़ी में भारतीय लोग काम आते हैं. हमारी अतिथि देवो भव: संस्कृति के कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन हाल ही में हुई घटना ने एक बार हम भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. ये मामला एक विदेशी ट्रेवल व्लॉगर से जुड़ा है, जो इंडियन रेलवे के साथ अपने सबसे अनकंफर्टेबल एक्सपीरिएंस सोशल मीडिया पर शेयर करती है. व्लॉगर की वीडियो वायरल होने के बाद देश में महिला सुरक्षा, विदेशी मेहमानों की बेकद्री और रेलवे व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है.

इंडियन रेलवे का वो एक्सपीरिएंस

वायरल वीडियो को फेमस ट्रेवल व्लॉगर इनेस फारिया ने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इंडियन रेलवे के थर्ड एसी कोच में अपने डरावने एक्सपीरिएंस को लेकर बात की है. पूरी दुनिया में सोलो ट्रेवल करने वाली इनेस भारत की संस्कृति और खूबसूरती अपने कैमरे में संजोए ने आई थी, लेकिन जाते-जाते उन्हें किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी, ये इनेस ने अपने वीडियो में शेयर किया है. इनेस ने बताया कि कभी-कभी सफर आरामदायक नहीं होता.

व्लॉगर को घूरने लगे लड़के

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील शेयर करते हुए इनेस फारिया लिखती हैं कि हम भारत की 3AC ट्रेन में थे, जो आमतौर पर बहुत सुरक्षित होती है और हम अक्सर इसी क्लास में सफर करते हैं. लेकिन इस यात्रा के दौरान, हमारे सामने बैठे लड़कों का एक ग्रुप लगातार घूर रहा था, अपनी सीटें बदल रहा था और हमें लगातार देख रहा था. इससे मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील होने लगा.

बाथरूम तक किया फॉलो

इनेस आगे बताती हैं कि कुछ देर बाद मुझे टॉयलेट जाना था, इसलिए मैं अपनी सीट से उठकर दूसरे कोच के टॉयलेट को यूज करने चली गई, क्योंकि मैं लड़कों के आगे से नहीं गुजरना चाहती थी, लेकिन टॉयलेट में घुंसने के 30 सैकेंड के बाद वो लड़का मेरे पीछे आया और टॉयलेट का गेट खोलने की कोशिश की. इनेस बताती हैं कि मेरी दोस्त ने उस लड़के को फॉलो करते हुए देख लिया था, इसलिए वो मेरे पीछे टॉयलेट तक आई और वहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करने लगी.

रेलवे स्टाफ ने की सहायता

अपने व्लॉग में इनेस ने इंडियन रेलवे के स्टाफ के प्रति आभार जताया और कहा कि मेरे साथ हुई इस घटना की जानकारी जब टिकट ऑफिसर को दी तो उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया और हमें दूसरे डिब्बे 2AC कोच में भेज दिया, जहां हमने सुकून की सांस ली. इनेस ने बताया कि भारत यात्रा के सभी बहुत यादगार रहे, लेकिन कुछ पल हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा और एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

ट्रेवल व्लॉगर इनेस फारिया का ये वीडियो वायरल होते ही इंस्टाग्राम के इंडियन नेशनल और इंटरनेशनल यूजर्स के कमेंट आने लगे. जहां कुछ इंडियन यूजर्स ने इनेस फारिया से असुविधा की माफी मांगी है तो कुछ लोगों ने रेलवे से महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियम बनाने की मांग की है, जबकि कुछ यूजर्स लड़कों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. एक भारतीय महिला ने काली मिर्च स्प्रे साथ रखने की सिफारिश की है. कुछ यूजर्स इसे भारत की इमेज को धूमिल करने का स्टंट बताया है.

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