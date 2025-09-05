घोड़ी नहीं, वंदे भारत चढ़ी बारात! बाढ़ भी नहीं रोक पाई ‘दूल्हे मिया’ का रास्ता, ऐसे लेने पहुंचे दुल्हन

Wedding in Flood: बाढ़ ने पंजाब से लेकर हिमाचल तक बर्बादी मचाई हुई है। वहीँ अब दिल्ली के भी हालात कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। वहीँ जम्मू-कश्मीर में भी लगातार भारी बारिश हो रही है और बाढ़ ने लोगों का जीवन पूरी तरह तहस-नहस कर दिया है। वहीँ सड़कों से लेकर खेतों तक, हर जगह पानी ही पानी है। वहीं ऐसे मौसम में कई परीवार ऐसे हैं जिन्होंने शादी जैसे बड़े फंक्शन रखें हैं। आपको बता दें, अब इस आपदा का असर शादी जैसे खुशी के मौकों पर भी देखने को मिला। जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बाढ़ में मुश्किल हुआ बारात का सफर
दरअसल, रियासी ज़िले के रहने वाले रविंदर नाम के एक दूल्हे ने हालात को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अनोखे अंदाज़ में अपनी बारात लेकर बनिहाल पहुँच गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविंदर की शादी 4 सितंबर को रामबन ज़िले के बनिहाल में तय हुई थी। वहीँ पूरा परिवार दिनभर शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाढ़ और भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद है, तो सभी इस बात को लेकर चौंक गए। ऐसे में बारात को बनिहाल तक लाना काफी कठिन था। वहीँ इस दौरान दुल्हन के परिवार वाले मंडप में काफी देर से दूल्हे का इंतजार कर रहे थे और दूल्हा अपनी दुल्हन को घर लाने के लिए बेताब था।
दूल्हे को सूजी ऐसी तरकीब
इस बीच परिवार के एक सदस्य को ऐसा आइडिया आया जिसने दूल्हे का दिल खुश कर दिया। उसने सोच नई शुरू हुई कटरा-बनिहाल वंदे भारत ट्रेन की मदद ली जाए। यह आइडिया हर किसी के मन को भा गया और पूरी बरात बिना देरी किए स्टेशन पहुँच गई। देखते ही देखते वंदे भारत की बोगी शहनाई की धुन और रिश्तेदारों की हंसी-मजाक से गूंज उठी। वहीं, यात्रा के दौरान बाराती गीत गाते, ढोल बजाते और नाचते हुए बरात लेकर दुल्हन को लेने पहुंचे। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बारिश ने बंद किया Jammu-Srinagar Highway, पर दूल्हा नहीं रुका!
कटरा से #VandeBharat बनी उसकी ‘Shaadi Special Train’ 👰🤵
मोदी जी और रेलवे को बोला – “शुक्रिया, वरना बारात फँस जाती।”#VandeBharatExpress pic.twitter.com/dLWbqPuC0o
— 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐱 (@iParadox) September 4, 2025