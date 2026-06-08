Punjab: ‘आप मोटर की चोरी मत करो, गांव में कहीं अपना QR कोड…’, फरीदकोट में किसानों की चोरों से अनोखी अपील

Punjab News: पंजाब के जिला फरीदकोट से बेहद ही अनोखा मामला सामने आया है. जिले के गांव पक्खी कलां में एक ही रात में पूरे गांव की 25 मोटर चोरी हो गए. इसके बाद किसानों ने चोरों से अनोखी अपील की है. किसानों का कहना है कि हमारे खेतों की मोटर बहुत महंगी है. इसको उखाड़ के चोर कबाड़ की दुकान में चंद रुपए में बेच देंगे. हमारी अपील है के आप मोटर की चोरी मत करो, अपना QR कोड यहां गांव में कहीं लगा दो तो हम पूरे गांव वाले पैसे इकट्ठे करके आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया करेंगे.

किसानों का कहना है- “रोज-रोज चोरी हो रही मोटरों से बड़ा नुकसान हो रहा है. खेतों में पानी नहीं लग रहा है और मोटर महंगी होने के कारण किसान मोटर लगवाने में असमर्थ हैं. पहले भी हर रोज की एक दो घटनाएं होती रहती थीं, मगर पिछले दिनों एक साथ 25 मोटरें चोरी हुई हैं. चोरी होने पर गांव वाले आर्थिक रूप से परेशान हो गए हैं ना सरकार कोई एक्शन ले रही है ना ही यह चोर पुलिस प्रशासन के पकड़ में आ रहे हैं.”

किसानों ने चोरों से पोस्टर के जरिये की अपील

उनका आरोप है कि पुलिस केस में कोई रुचि नहीं दिखा रही है. इसलिए दुखी होकर हम किसानों ने चोरों से एक पोस्टर के जरिये अपील की है, जिसमें यह लिखा है कि हमारे खेतों की पानी की मोटर चोरी ना करें. धान की बिजाई का सीजन चल रहा है, आप अपना स्कैनर कहीं गांव मे लगवा दें. हम गांव वाले मिलकर आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे.

साथ ही उनका कहना है कि किसान और मजदूर रात के समय मोटर कमरों में रहकर रखवाली करते थे, लेकिन अब हथियारबंद गिरोहों के डर के कारण कोई भी खेतों में रुकने की हिम्मत नहीं करता. उन्होंने कहा कि 10 से 12 सदस्यों के संगठित गिरोह एक्टिव हैं, जिनके पास हथियार भी होते हैं. ऐसे में जान जोखिम में डालने से बेहतर उन्होंने अपनी बेबसी को पोस्टर के माध्यम से जाहिर करना उचित समझा.

पुलिस का क्या है कहना?

दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि हम जल्दी ही चोरों को पकड़ लेंगे क्योंकि हमारी कोट का पूरा पुलिस ने दो चोरो को पकड़ा है जो रात मे खेतों की मोटर चोरी करते थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या वह इस वारदात में शामिल थे या नहीं?