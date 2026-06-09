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डिवोर्स के बाद भी संग हैं ईशा-भरत? कहा- मैं सिंगल मदर नहीं हूं, भरत के साथ… इसलिए भुला दिए सारे गिले-शिकवे!

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपने एक्स हसबैंड भरत और दोनों बेटियों को एक परिवार बताया है. ईशा ने कहा कि मैं सिंगल मदर नहीं हूं, भरत और मैं एक टीम की तरह बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.

By: Kajal Jain | Last Updated: June 9, 2026 12:18:55 PM IST

डिवोर्स के बाद भी संग हैं ईशा-भरत? कहा- मैं सिंगल मदर नहीं हूं, भरत के साथ... इसलिए भुला दिए सारे गिले-शिकवे!
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बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने बिजनेस मैन भरत तख्तानी के साथ 29 जून 2012 में सात फेरे लिए थे. कपल को दो प्यारी बेटियां भी हैं लेकिन यह रिश्ता शादी के 11 साल ही चल सका. कपल ने आपसी सहमति के साथ अलग होने के फैसला किया और 2024 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन रिश्तों में सम्मान और बेटियों की अच्छी परवरिश के लिए दोनों आज भी साथ हैं. अपने एक ताजा इंटरव्यू में ईशा देओल ने कहा कि मैं खुद को सिंगल मदर नहीं मानती. बेटियों की जिम्मेदार उठाने में भरत भी बराबरी से योगदान देते हैं. हालांकि अपने सिंगल स्टेटस को लेकर ईशा देओल ने बड़ी बात कही है.

को-पेरेंटिंग पर खोले राज़

बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ईशा देओल ने भरत तख्तानी से अलग होने के बाद अपनी लाइफ को लेकर खुलकर बात की. ईशा देओल ने कहा कि बच्चों की परवरिश एक जॉइन एफर्ट है और को-पेरेंटिंग हमारी टॉप प्रायोरिटी है. हम दोनों ने बच्चों की एक साथ परवरिश करने के लिए कमिटिड हैं. जिंदगी में कभी-कभी रोल बदल जाते हैं और दो लोगों के बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं रहता, लेकिन जब बच्चे साथ हों तो दोनों को समझदारी से मिलकर रिश्ता बनना पड़ता है और बच्चों की खातिर रिश्ते को कायम रखना पड़ता है. मैं और भरत यही कर रहे हैं.

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सिंगल मदर नहीं हैं ईशा

ईशा देओल कहती हैं कि मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं एक सिंगल मदर हूं. मैं खुद को सिंगल मॉम की तरह नहीं देखती. ईश्वर की कृपा से, भरत और मैं बेटियों की परवरिश एक टीम की तरह करते हैं. हम एक परिवार हैं और हमारे लिए बच्चे सबसे पहले आते हैं. अब हमें बच्चों को प्यार व स्नेह देना है और एक स्ट्रांग सपोर्ट बनना है. यही हमारा कमिटमेंट है.ईशा और भरत ने साल 2017 में पहली बेटी राध्या और साल 2019  में मिराया को जन्म दिया.

लव लाइफ को लेकर बोली ये बात

अपने एक पुराने इंटरव्यू में ईशा देओल ने लव लाइफ को लेकर चर्चा की थी. ईशा ने बताया कि हम दोनों ने गिले-शिकवे भुला दिए हैं और दोनों बेटियों को बेस्ट देने पर फोकस कर रहे हैं. लेकिन वो अभी भी सिंगल हैं और प्यार में पड़ने के लिए एकदम तैयार है. अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं हमेशा लव रिलेशन्स में विश्वास रखती हूं. प्यार जरूरी है और जिदंगी में किसी का साथ होना भी अच्छा लगता है लेकिन यही सब कुछ नहीं होता.

ईशा के अपकमिंग प्रोजेक्ट

काम की तर्ज पर ईशा देओल अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘घूंघट’ में नजर आएंगी. बातचीत के दौरान ईशा ने यह भी बताया कि मदरहुड ने उनकी प्रायोरिटीज को बदल दिया है और वो अब फिल्मों और प्रोजेक्ट्स को लेकर पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई हैं. साल 2025 में ईशा देओल के पिता और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की डेथ के समय भरत और ईशा को एक साथ देखा गया था. 

ये भी पढ़ें:-रात को सोया प्लंबर, सुबह जागा अरबपति! मोबाइल स्क्रीन पर चमका ₹2,94,80,00,000 जादुई आंकड़ा, गांव में लगी देखने वालों की भीड़!

Tags: Bharat Takhtanibollywood newsCelebrity GossipCo ParentingEsha Deolhema malini
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