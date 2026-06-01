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इंटरनेट पर क्यों आता है ‘ERROR 404-Not Found’? क्या है ‘404’ नंबर के पीछे का रहस्य!

क्या इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय आपका सामना भी ERROR 404: Not Found से हुआ है तो आज जान लीजिए कि हमेशा 404 नंबर ही क्यों दिखाई देता है, कोई और नंबर क्यों नहीं? आखिर क्या है इसके पीछे का लॉजिक

By: Kajal Jain | Published: June 1, 2026 9:31:34 AM IST

इंटरनेट पर क्यों आता है 'ERROR 404-Not Found'? क्या है '404' नंबर के पीछे का रहस्य!
इंटरनेट पर क्यों आता है 'ERROR 404-Not Found'? क्या है '404' नंबर के पीछे का रहस्य!


इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय आपका सामना भी कभी-न-कभी ‘ERROR 404: Not Found’ से जरूर हुआ होगा. एक झटके में डिवाइस की सफेद स्क्रीन पर कब्जा करने वाला ये नंबर किसी विलेन से कम नहीं लगता. जब हम अपनी पसंदीदा वेबसाइट सर्च करते हैं तो बेव ब्राउजर के पेज पर यह मैसेज लोड़ हो जाता है. यदि आप अलग से यह बेव पेज सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब क्लिक की गई लिंक बहुत पुरानी हो या फिर सर्च इंजन में डाली गई लिंक गलत हो तब यह मैसेज वेबसाइट पर शो होता है. इसलिए आज टेक की दुनिया के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं.

क्या है ERROR 404: Not Found का मतलब?

जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर स्क्रीन पर ERROR 404: Not Found मैसेज शो होता है. इसका सीधा मतलब है कि वेब पेज ढूंढा नहीं जा सकता या वेब पेज को हटा दिया गया है या अभी वेब पेज उपलब्ध नहीं है. 

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क्यों आता है ERROR 404: Not Found?

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी-कभी गलत लिंक सर्च इंजन में डाल देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक या सर्च किए गए लिंक या वेबसाइट को इंटरनेट से हटा दिया जाता है. जब भी ERROR 404: Not Found आता है तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि कुछ तो गड़बड है. हालांकि ये चेतावनी वाला वेब पेज इंटरनेट के अलग-अलग ब्राउजर और वेबसाइट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है

404 ही क्यों?

इंटरनेट के शुरुआती दिनों में ERROR 404 नंबर को लेकर एक अफवाह उड़ी थी. लोगों का कहना था कि दुनिया के सबसे पहले वेब सर्वर CERN, स्विट्जरलैंड में एक कमरा ‘404’ नंबर का था, जो इंटरनेट के खोजी टिम बर्नर्स ली का ऑफिस था. वहां मैन्युअली फाइल्स ढूंढी जाती थीं और जब वो नहीं मिलती थीं तो लोग Room 404-Not Found कहते थे. हालांकि ये एक अफवाह है इसलिए सुनने में ही मजेदार लगती है, लेकिन बाद में खुद टिम बर्नर्स ली के एक कलीग रॉबर्ट कैलियाउ ने बताया था कि असल में ऐसा कोई कमरा था ही नहीं.

नंबर 404 का रहस्य

आज के आधुनिक दौर में यदि आप कहें कि 404 एक जादुई नंबर है तो ये गलत होगा. ये कोई रहस्यमयी नंबर नहीं है, बल्कि HTTP स्टेटस कोड है. इसे आसान भाषा में समझें तो जब भी आप गूगल या अन्य ब्राउजर पर कुछ सर्च करते हैं तो आपका सर्वर उस वेबसाइट के मेन सर्वर से बात करता है. यदि सर्च इंजन और वेबसाइट पर सब ठीक-ठाक है त बैकग्राउंड में 200 OK भेजता है तो आपको दिखाई तो नहीं देता लेकिन आपकी मंजिल यानी बेवसाइट ओपन हो जाती है, लेकिन जो वेब पेज आप ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलता तो 404 Not Found आता है, जिसका मतलब है कि इंटरनेट के पास ऐसा कोई पेज नहीं है.

इसमें नंबर 4 का मतलब है क्लाइंट एरर यानी यूजर की तरफ से कुछ गलती हुई है. 04 नंबर का मतलब है आपके द्वारा सर्च किया गया यूआरएल सर्वर पर उपलब्ध नहीं है.

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Tags: ERROR 404General Knowledge NewsGK FactsInternet FactsInternet Viral
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