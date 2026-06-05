रोज़गार गारंटी योजना में अटेंडेंस को लेकर हो रही दिक्कत, चेहरा न पहचानने को लेकर गजब का जुगाड़ लगा रहे लोग

Employment Guarantee Scheme Issue: इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज वायरल हो रही हैं, जिनमें सिर मुंडवा चुका एक व्यक्ति महिला की चोटी खुलवाकर उसके बालों का इस्तेमाल कर अपने सिर पर बाल लगा रहा है. इसके पीछे का कारण जानकर पहले आपको हंसी आएगी, फिर हैरान होंगे और फिर आप सिस्टम के बारे में जानकर लोगों के लिए परेशान होंगे. जानकारी के अनुसार, रोज़गार गारंटी योजना के तहत इस्तेमाल होने वाले अटेंडेंस ऐप में तकनीकी खराबी की वजह से मज़दूरों को परेशानी हो रही है. इसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही हैं और लोगों को जुगाड़ लगाने पड़ रहे हैं.

सिर मुंडवाए हुए मज़दूर का नहीं पहचाना चेहरा

बता दें कि जनगांव ज़िले के कृष्णा जिगुडेम गांव में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां ऐप में तकनीकी खराबी हो गई और उसने कथित तौर पर सिर मुंडवाए हुए एक मज़दूर का चेहरा नहीं पहचाना. अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए मज़दूर ने अपनी पत्नी के बाल अपने सिर पर रखे, जिसके बाद ऐप ने उसके चेहरे को सफलतापूर्वक वेरिफ़ाई किया और हाज़िरी दर्ज कर ली. ये पूरा मामला अब सोशल मीडिया और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बना हुआ है.





कई मजदूरों को हो रही परेशानी

मज़दूरों का कहना है कि उन्हें कई इलाकों में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के साथ अक्सर ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हाज़िरी लगाने में देरी और असुविधा होती है. इसके बाद वे तरह-तरह के जुगाड़ और तरीके अपनाकर अपनी अटेंडेंस लगाते हैं.

इससे पहले भी वायरल हो चुका वीडियो

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है. इससे पहले भी इसकी एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है और खेत में उनके बाल अपने सिर पर रखकर अटेंडेंस लगाता है. इसकी वजह ये थी कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम अटेंडेंस स्वीकार नहीं कर रहा था.