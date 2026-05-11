पंजाब में ईडी का खौफ: छापा पड़ते ही फिल्मी स्टाइल में 9वीं मंजिल से फेंके ₹500 के नोट से भरे दो बैग, वीडियो वायरल

गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुबह चंडीगढ़ और मोहाली के दर्जनों स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान बड़े रियल एस्टेट बिल्डरों की संपत्तियों को निशाना बनाया गया. ईडी की कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे जांच अभियान में मोहाली की एक बिल्डिंग से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक तरफ ईडी जांच कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ खरार में नौवीं मंजिल से नकदी से भरे बैग कथित तौर पर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिए गए. इस घटना ने सोसाइटी के दूसरे लोगों को हैरान कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

ईडी की छापेमारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को तड़के सुबह पंजाब के मोहाली, चंडीगढ़ और पटियाला में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान भूमि उपयोग धोखाधड़ी और निवेशक धोखाधड़ी के मामलों में लगभग 21 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं, जबकि एजेंसी का दावा है कि कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं.

क्या है वायरल वीडियो का सच?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ईडी की छापेमारी का ही बताया जा रहा है, जहां एक इमारत की नौवीं मंजिल से नोटों से भरे 2 बैग फेंके गए. इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि जब ईडी का ऑपरेशन चल रहा था, तब ही 500 रुपये के बंडल बैग समेत नीचे गिरते देखे. इस घटना के कथित वीडियो में भी नोटों से भरे दो बैग और 500 रुपये के नोटों के कई बंडल जमीन पर बिखरे नजर आ रहे हैं.

ईडी के अफसरों ने बटोरे पैसे

इस घटना से इलाके में तब सनसनी मच गई, जब ईडी के अफसर बिखरे नोटों के बड़लों को इकट्ठा करने के लिए सड़क पर उतरे. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो दोनों बैगों से करीब 25 लाख रुपये का अवैध कैश बरामद हुआ है. खबरों की मानें तो ईडी की कार्रवाई में जमीन की हेर फेर से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और संदिग्ध अवैध लेनदेन की जांच की जा रही है.

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