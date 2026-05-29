Home > अजब गजब न्यूज > बड़ी-बड़ी कंपनियों के छूटे पसीने, तपती धूप में ई-रिक्शा चालक ने ढूंढ निकाला ऐसा जुगाड़ कि लोग बोले- ‘ये है असली स्टार्टअप फाउंडर’

बड़ी-बड़ी कंपनियों के छूटे पसीने, तपती धूप में ई-रिक्शा चालक ने ढूंढ निकाला ऐसा जुगाड़ कि लोग बोले- ‘ये है असली स्टार्टअप फाउंडर’

वायरल वीडियो में एक ई-रिक्शा चालक ने तपती धूप में एक क्रेजी बिजनेस आइडिया ढूंढ निकाला है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब तारीफें मिल रही हैं. कुछ लोग इसे आपदा में अवसर कह रहे हैं तो कुछ नया स्टार्टअप फाउंडर बताते हैं.

By: Kajal Jain | Last Updated: May 29, 2026 5:09:46 PM IST

बड़ी-बड़ी कंपनियों के छूटे पसीने, तपती धूप में ई-रिक्शा चालक ने ढूंढ निकाला ऐसा जुगाड़ कि लोग बोले- 'ये है असली स्टार्टअप फाउंडर'
बड़ी-बड़ी कंपनियों के छूटे पसीने, तपती धूप में ई-रिक्शा चालक ने ढूंढ निकाला ऐसा जुगाड़ कि लोग बोले- 'ये है असली स्टार्टअप फाउंडर'


जब 45°C की तपती गर्मी में लोग खुद को लू और डी-हाइड्रेशन से बचाने के लिए उपाय ढ़ूंढ़ रहे थे, तब एक युवक ने धूप की तपिश में ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया, जिससे अब 70,000 से 80,000 की कमाई हो रही है. जी हां, सोशल मीडिया पर न सिर्फ व्यक्ति के जुनून की तारीफ हो रही है, बल्कि बिजनेस आइडिया को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस पूरी तरह से इंसान की बेसिक नीड से जुड़ा है और ताज्जुब की बात तो यह है कि जहां बड़ी-बड़ी कंपनियां इस प्रोडक्ट को दोगुना दाम पर बेच रहीं है, वहीं इस युवक ने कीमतों को आधा कर दिया है, जिससे लोग अपने आप युवक की ओर खिंचे चले आते हैं.

कौन-सा है ये बिजनेस?

ये वायरल वीडियो में त्रिवेणी संगम का बताया जा रहा है, जिसमें युवक अपने आप को गाजीपुर का बताता है.  ई-रिक्शा पर एक विशेष अनाउंसमेंट भी हो रही है. कथित युवक RO के पानी को मात्र 5 रुपये बेच रहा है. जैसे-जैसे रिक्शा आगे बढ़ता है, लोग अपने आप रिक्शे की तरफ खाली बोतलें लेकर खिंचे चले आते हैं. ई-रिक्शे को खास तौर पर पानी ढ़ोने के लिए ही डिजाइन किया गया है. इसमें 500 लीटर की पानी टंकी और बोतलों को री-फ्यूल करने के लिए नोजल एक स्पेशल सिस्टम का सेटअप किया है.

You Might Be Interested In

कमाई सुनकर चौंक जाएंगे

वायरल वीडियो में अलाउंसमेंट के बीच एक व्यक्ति आता है और ई-रिक्शा चालक से बात करने लगता है और उससे दैनिक कमाई के बारे में पूछता है. वीडियो में ई-रिक्शा चालक बड़ी खुशी के साथ बताता है कि वो महीने का ₹70,000 से ₹80,000 कमा रहा है. जहां एक तरफ मार्केट में एक लीटर पानी की बोतल ₹10 से ₹20 में मिलती है, उसी दौर में युवक तपती धूप में सस्ता RO वॉटर बेच रहा है. युवक ने बताया कि कभी दिनभर में ₹2,500 तो कभी ₹5,000 तक की कमाई हो जाती है.

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

तपती धूप में एक नया बिजनेस आइडिया खोजने वाले इस युवक को सोशल मीडिया पर खूब तारीफें मिल रही हैं. इस वीडियो में यूजर्स ने युवक को ब्रिलिएंट माइंड कहा है तो कुछ यूजर्स बिना एमबीए के बिजनेस फाउंडर कह रहे हैं. इस दौरान वीडियो के कमेंट सेक्शन में स्मॉल बिजनेस, डेली इनकम के तरीके और कम लागत-ज्यादा मांग वाले प्रोडक्ट में कमाई की क्षमता पर बहस कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया है कि कैसे युवक कम कीमत पर लोगों की बुनियादी जरूरत पूरी कर रहा है और अपने लिए अच्छा पैसा भी कमा रहा है. इससे साफ जाहिर होता है कि वास्तव में कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता.  

ये भी पढ़ें: Viral Video: मम्मी इसकी तो बर्फी बनेगी… पापा लाए थे लड्डू, गर्मी ने बना दिया हलवा; कमेंट पढ़कर रोक नहीं पाएंगे हंसी

Tags: Business Ideasocial mediaSocial Media ViralSummer TipsViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड ड्रेस में आरजे महवश का किलर अंदाज

May 29, 2026

सेहत के लिए हानिकारक है कॉफी, हो सकते हैं ये...

May 29, 2026

दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन...

May 29, 2026

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

May 29, 2026
बड़ी-बड़ी कंपनियों के छूटे पसीने, तपती धूप में ई-रिक्शा चालक ने ढूंढ निकाला ऐसा जुगाड़ कि लोग बोले- ‘ये है असली स्टार्टअप फाउंडर’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बड़ी-बड़ी कंपनियों के छूटे पसीने, तपती धूप में ई-रिक्शा चालक ने ढूंढ निकाला ऐसा जुगाड़ कि लोग बोले- ‘ये है असली स्टार्टअप फाउंडर’
बड़ी-बड़ी कंपनियों के छूटे पसीने, तपती धूप में ई-रिक्शा चालक ने ढूंढ निकाला ऐसा जुगाड़ कि लोग बोले- ‘ये है असली स्टार्टअप फाउंडर’
बड़ी-बड़ी कंपनियों के छूटे पसीने, तपती धूप में ई-रिक्शा चालक ने ढूंढ निकाला ऐसा जुगाड़ कि लोग बोले- ‘ये है असली स्टार्टअप फाउंडर’
बड़ी-बड़ी कंपनियों के छूटे पसीने, तपती धूप में ई-रिक्शा चालक ने ढूंढ निकाला ऐसा जुगाड़ कि लोग बोले- ‘ये है असली स्टार्टअप फाउंडर’