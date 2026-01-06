Home > अजब गजब न्यूज > दुबई में रहने वाले इस भारतीय नागरिक की चमकी किस्मत, ऑनलाइन ड्रॉ में जीते 24 लाख

दुबई में रहने वाले इस भारतीय नागरिक की चमकी किस्मत, ऑनलाइन ड्रॉ में जीते 24 लाख

Dubai Lottery News: दुबई से एक शानदार खबर आ रही है जहां पर एक शख्स 2 साल से लगातार एक ऑनलाइन ड्रॉ खेल रहा था और आखिरकार उसकी किस्मत चमक ही गई.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 6, 2026 2:14:15 PM IST

dubai driver
dubai driver


Dubai Lottery News: दुबई में रहने वाले 57 साल के भारतीय नागरिक की किस्मत ने आखिरकार साथ दिया. केरल से ताल्लुक रखने वाले बशीर काइपुरथ ने एक ऑनलाइन ड्रॉ में एक लाख दिरहम की राशि जीती है. भारतीय रुपये में ये रकम करीब 24 लाख रुपये के बराबर है. वे पिछले 25 सालों से यूएई में रह रहे हैं और पेशे से ड्राइवर हैं.

बशीर पिछले दो साल से लगातार हर महीने ड्रॉ में हिस्सा ले रहे थे. उन्हें उम्मीद थी कि कभी न कभी मेहनत रंग लाएगी. आखिरकार उनके टिकट नंबर पर इनाम निकला और उनका इंतजार खत्म हुआ.

 जीत की खबर पर यकीन करना मुश्किल

जब ड्रॉ के कार्यक्रम से उन्हें फोन आया, तो वे पहले यकीन ही नहीं कर पाए. वे बार-बार पूछते रहे कि क्या सच में उन्होंने इनाम जीता है. पुष्टि होने के बाद भी वे कुछ देर तक रकम को दोहराते रहे. थोड़ी देर बाद उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बस इतना कहा कि वे बहुत खुश हैं.

इस इनाम की राशि का एक हिस्सा बशीर अपने भारत में रहने वाले परिवार की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वे आगे भी ड्रॉ में हिस्सा लेते रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि धैर्य और लगातार कोशिश का फल जरूर मिलता है.

गुजरात के शिक्षक को भी मिली बड़ी रकम

इससे पहले गुजरात के 52 साल के कंप्यूटर शिक्षक रितेश धनक भी एक लाख दिरहम जीत चुके हैं. वे पिछले 30 सालों से दुबई में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. रितेश पिछले दस वर्षों से ड्रॉ में भाग ले रहे थे और अक्सर दोस्तों के साथ मिलकर टिकट खरीदते थे.

इस बार रितेश का ड्रॉ में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं था. लेकिन एक फोन कॉल के बाद उन्होंने दो दोस्तों के साथ मिलकर टिकट खरीदा. कुछ ही दिनों बाद उन्हें जीत की सूचना मिली, जिसने उन्हें चौंका दिया.

 क्या है बिग टिकट ड्रॉ

ये ड्रॉ यूएई में काफी समय से चल रहा है और इसमें बड़ी नकद राशि और कारें इनाम में दी जाती हैं. इसका आयोजन अबू धाबी से किया जाता है, लेकिन इसमें पूरे देश से लोग हिस्सा लेते हैं. ड्रॉ हर महीने होता है और इसमें अलग-अलग स्तर के इनाम होते हैं.

ड्रॉ के टिकट ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए या अबू धाबी एयरपोर्ट पर तय स्थानों से खरीदे जा सकते हैं. इसमें 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोग भाग ले सकते हैं. जीतने वालों से सीधे संपर्क किया जाता है और उनके नाम सार्वजनिक रूप से बताए जाते हैं.

 

Tags: Basheer KaipurathDubai driverhome-hero-pos-5Kerala manRs 24 lakh lottery Big Ticket prize
