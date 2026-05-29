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₹30,000 का AC क्यों ही खरीदें? जब बर्फ-सी कूलिंग मिल रही ₹800 के जुगाड़ में; तपती धूप में 15°C तक ठंडक!

तपती धूप में एक व्यक्ति ने ₹800 से भी कम खर्च में ऐसा जुगाड़ कर दिया, जिसने छत तो भट्टी बनने से बचाया और घर के अंदर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया. अब से जुगाड़ सोशल मीडिया पर महंगे एसी का सस्ते DIY के ऑप्शन के तौर पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानें आखिर क्या है ये तकनीक-

By: Kajal Jain | Published: May 29, 2026 10:48:10 PM IST

₹30,000 का AC क्यों ही खरीदें? जब बर्फ-सी कूलिंग मिल रही ₹800 के जुगाड़ में; तपती धूप में 15°C तक ठंडक!
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नौतपा की गर्मी ने अच्छे-अच्छों के पसीने छुटा दिए हैं. AC के फटने की खबरों से अब 24×7 एसी चलाने वाले भी सावधान हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गर्मी से कहर से बचने के लिए करें तो करें क्या? जब आप इस चिंता में बैठे थे तो हमारे देश के एक भाईसाहब ने मात्र 800 रुपये में वो जुगाड़ कर दिया, जिससे पूरे गर्मी का सीजन पर टेंशन फ्री गुजरेगा. न छत के तपने की चिंता रहेगा और न ही घर के ओवन बनने की टेंशन. बिना एसी के हीट वेव में 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में राहत मिलेगी.  यदि आप भी एसी की खपत से बढ़े हुए बिजली के बिल से परेशान हो चुके हैं और किफायती सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो एक बार ये जुगाड़ ट्राई कर सकते हैं, जो 1000 रुपये से भी कम कीमत में गारंटीड लाभ देगा. ऐसा हम नहीं वायरल वीडियो वाले भाईसाहब बोल रहे हैं.

क्या है ये वायरल जुगाड़?

वायरल वीडियो में तपती दोपहरी के बीच एक व्यक्ति अपनी छत पर तंगे पांव खड़ा है. जहां सामान्य छतें 45 डिग्री के तापमान में गर्म तवा बन जाती हैं, वहां छत सिर्फ दिखने में सफेद नहीं है बल्कि हीट प्रोटेक्शन दे रही हैं. इस जुगाड़ का खुलासा करते हुए व्यक्ति बताता है कि घड़ी में दोपहर के सवा 4 बजे हैं और तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है. व्यक्ति बताता है कि जितनी सूरज की तपिश है, उतना ही ठंडा मेरी छत का फर्श है.

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चमत्कार नहीं विज्ञान है

व्यक्ति बताता है कि ये कोई चमत्कार नहीं, विज्ञान है. छत पर हीट प्रूफ कोटिंग की पूरी DIY शेयर करता है. तीन सबसे बेसिक चीजें बताई हैं, जिससे एक कूलिंग कोट तैयार होता है. इसे फिक्सिट यूआरपी वॉटरप्रूफिंग सॉल्यूशन नाम दिया है. इस सोल्यूशन में सफेद चूना, फेविकोल बाइंडर और लीकेज रोकने के लिए यूआरपी को एक बर्तन में अच्छे से घोल दें. अगले दिन पानी मिलाकर एक चिकना लिक्विड तैयार कर लें और पूरी छत पर ब्रश या रोलर की मदद से 2 से 3 कोटिंग लगाएं. व्यक्ति ने यह भी बताया कि छत पर कोटिंग लगाने से पहले धूल और गंदगी को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

सोशल मीडिया पर वायरल इस DIY कूलिंग तकनीक को लेकर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एक्सपर्ट बताते हैं कि गहरे रंग के कंक्रीट की तुलना में सफेद रंग की छतें कम गर्मी सोखती हैं. सूरज की किरणें सफेद रंग से परावर्तित हो जाती है, जिससे छत का तापमान तो कम होता ही है, घर के अंदर हीट इकट्ठा नहीं होती.

इंटरनेट यूजर्स को पसंद आया नुस्खा

इंटरनेट यूजर्स को गर्मी को वापस भेजने का ये तरीका खूब पसंद आ रहा है. व्यक्ति ने अपनी वीडियो में कहा है कि ‘एसी पर 20,000-30,000 रुपये क्यों खर्च करें’?, गर्मी में एसी और बिजली के बिलों पर आप भारी भरकम खर्चा करते हैं जिससे बेहतर है ट्रेडीशनल कूलिंग तकनीक जो कम लागत में विजिबल रिजल्ट देती है. वीडियो पर यूजर्स के पॉजीटिव रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ लोग इसे बजट के अनुकूल बता रहे हैं तो कुछ इसे ईजी टू अप्लाई कह रहे हैं. एक यूजर ने बताया कि ये हीट वेव में ज्यादा कारगर रहेगा, जबकि कुछ लोग कोटिंग के बारिश में लीकेज से बचाने के फायदे गिना रहे हैं. 

ये भी पढ़ें:- बड़ी-बड़ी कंपनियों के छूटे पसीने, तपती धूप में ई-रिक्शा चालक ने ढूंढ निकाला ऐसा जुगाड़ कि लोग बोले- ‘ये है असली स्टार्टअप फाउंडर’

Tags: Heatwave Solutionsocial mediaSocial Media ViralSummer Heat SolutionViral DIY
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