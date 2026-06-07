तिरछी तोपी वाले, ओए ओए.. धुरंधर-2 के गाने में आदित्य धर की ‘पीक डिटेलिंग’ वायरल, दाऊद और मूवी डायरेक्टर के बीच है ये सीक्रेट कनेक्शन!

आदित्य धर की मूवी ‘धुरंधर’ के दोनों पार्ट को दर्शकों का खूब प्यार मिला है. इस सीरीज के कुछ गानों ने लोगों का मनोरंजन किया है तो कुछ लोगों की दिल और जुबान पर चढ़ गए हैं. म्यूजिक की बेहतरीन चॉइस का क्रेडिट जाता है शाशवत सचदेव एंड टीम को. इस मूवी में ज्यादातर गाने जैस्मीन सैंडलस ने गाए हैं. अरिजीत सिंह और अन्य गायकों ने भी गानों में जान फूंक दी है लेकिन ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का एक गाना ओल्ड हिट फिल्म से लिया गया है, जिसके बोल हैं- तिरछी टोपी वाले… इस गाने को दाउद इब्राहिम पर फिल्माया गया है और दर्शकों को खूब एंटरटेन करता है. आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर आदित्य धर ने यही गाना क्यों चुना तो इससे जुड़ा खुलासा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है. हालांकि ये अफवाह है या सच, इस बात खुलासा या तो आदित्य धर कर सकते हैं या फिर गाने के असली मेकर्स.

क्या है गाने का इतिहास?

‘धुरंधर: द रिवेंज’ में दाउद इब्राहिम के जहर वाले सीन में बैकग्राउंड में एक खास गाना चलता है जो दर्शकों में उत्साह भर देता है. गाने के बोल हैं-‘ओए-ओए, तिरछी टोपी वाले’…. यह ओरीजनल सॉन्ग नहीं है. असली गाना 1989 की रिलीज ‘त्रिदेव’ का है जिसे उस दौर में उदित नारायण, अमित कुमार और जॉली मुखर्जी ने गाया था. हालांकि ‘धुरंधर 2’ में गाने को जैस्मीन सैंडलस और अफसाना खान ने आवाज देकर रीक्रिएट किया है.

धुरंधर-2 में यही गाना क्यों चुना?

जब से धुरंधर मूवी सीरीज के दोनों पार्ट रिलीज हुए हैं, सोशल मीडिया पर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग वायरल हो रही है. यूजर्स अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर आदित्य धर ने इतने शानदार सीन रियल इफेक्ट के साथ कैसे तैयार कर लिए. चाहे वो पीएम मोदी की नोटबंदी वाली अनाउंटसमेंट हो या अतीक अहमद का हूबहू कॉपी. नेटिजन्स आदित्य धर के टैलेंट की दाद दे रहे हैं. इसी बीच एक यूजर ने धुरंधर-2 के दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने वाले सीन के पीछे की कलाकारी के राज़ खोले हैं. हालांकि यूजर ने सिर्फ अंदाजा लगाया है कि आदित्य धर ने यही गाना क्यों चुना होगा.

क्या है तिरछी टोपी वाले की कहानी?

एक X यूजर तेजस ने बताया कि आदित्य धर ने दाऊद इब्राहिम को फिल्माने के लिए’तिरछी टोपी वाले’ गाने का जानबूझकर सलेक्शन किया है. यह गाना राजीव राय के निर्देशन में बनी ‘त्रिदेव’ का है. यूजर का दावा है कि राजीव राय पर भी दाऊद इब्राहिम ने कथित तौर पर हमला किया था. इस हमले में राजीव राय के बॉडीगार्ड की जान चली गई थी, लेकिन राजीव राय बच गए. इसी घटना के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी दी और भारत को अलविदा कहकर विदेश चले गए. यूजर ने लिखा है कि धुरंधर-2 में फिल्माए गए सीन के जरिए आदित्य धर ने राजीव राय को श्रद्धांजलि दी है.

Peak detailing by Aditya Dhar 🥵🔥 In the scene where Dawood gets poisoned in Dhurandhar 2, the song “Tirchhi Topi Wale” plays in the background.

And that choice wasn’t random at all. The song is from Tridev, directed by Rajiv Rai, the filmmaker who was allegedly attacked by… pic.twitter.com/ynaPMcoddK — Tejas (@iTejasJagtap) June 7, 2026

राजीव राय ने ठोका मुकदमा

जानकारी के लिए बता दें कि राजीव राय की त्रिमूर्ति फिल्म्स ने ‘ओए-ओए, तिरछी टोपी वाले’ गाने का बिना इजाजत इस्तेमाल करने के मामले में आदित्य धर की B62 Studios पर कॉपीराइट का केस कर दिया था. इसमें राजीव राय ने 1989 के कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देते हुए गाने के इस्तेमाल से पहले परमिशन ने लेने के आरोप लगाए. जिसमें कहा गया कि आनंद बक्शी के लिखे और कल्याणजी-आनंदजी और विजु शाह के कंपोज किए गाने के लिए आवश्यक म्यूजिकल राइट्स की अनुमति नहीं ली गई. हालांकि कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि यह विवाद आर्थिक प्रकृति का नहीं लगता. इसलिए दोनों पक्षों को रॉयल्टी या मुआवजा के मामले में मीडिएशन करके समाधान निकालने की सलाह दी.

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