Home > अजब गजब न्यूज > ‘नीचे आपके पैसे गिर गए हैं, उठा लो’… फिर कुछ ही सैकेंड में दिल्ली वालों को ठग लेता है यह गैंग, इन्फ्लूएंटर बोला- मेरा लैपटॉप लुटते बचा!

‘नीचे आपके पैसे गिर गए हैं, उठा लो’… फिर कुछ ही सैकेंड में दिल्ली वालों को ठग लेता है यह गैंग, इन्फ्लूएंटर बोला- मेरा लैपटॉप लुटते बचा!

दिल्ली के एक इन्फ्लूएंसर ने एक भयावह स्कैम का पर्दाफाश किया है. वीडियो में देख सकते हैं कि  जैसे ही आप सड़क पर पड़े नोट उठाने जाते हैं, बदमाश मौके का फायदा उठाकर आपके साथ क्या-क्या कर सकते हैं

By: Kajal Jain | Last Updated: June 8, 2026 12:52:05 PM IST

'नीचे आपके पैसे गिर गए हैं, उठा लो'... फिर कुछ ही सैकेंड में दिल्ली वालों को ठग लेता है यह गैंग, इन्फ्लूएंटर बोला- मेरा लैपटॉप लुटते बचा!
'नीचे आपके पैसे गिर गए हैं, उठा लो'... फिर कुछ ही सैकेंड में दिल्ली वालों को ठग लेता है यह गैंग, इन्फ्लूएंटर बोला- मेरा लैपटॉप लुटते बचा!


यदि आपको भी गाड़ी पार्क करते समय पार्किंग या सड़क पर ढ़ेर सारे नोट पड़े दिखें तो उठाने की जल्दी मत कीजिएगा. आगे-पीछे देखकर दो बार  सोचना, क्योंकि दिल्ली की एक एक्टिव गैंग ने चोरी करने का नया तरीका खोज लिया है, जिसका खुलासा एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर ने किया है. यूट्यूबर की वीडियो को इंटरनेट पर 3.6 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिसमें इन्फ्लूएंसर ने अपने वीडियो के जरिए इस वायरल धोखाधड़ी का खुलासा किया है.

जाल बिछाकर ऐसा काम करते हैं बदमाश

इंटरनेट पर वायरल वीडियो को कंटेंट क्रिएटर तुषार भल्ला ने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया है जिसमें वह बोलते नजर आ रहे हैं कि अभी किसी ने कार का शीशा खटखटाकर बोला कि सर आपके पैसे गिरे हुए हैं और जमीन पर पड़े कैश की ओर इशारा किया, लेकिन गाड़ी से बाहर निकलने के बजाए, पहले शीशे में देखा.

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पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जो घात लगाए बैठा था, ताकि जब मैं कैश लेने के लिए दरवाजा खोलूं तो कार अनलॉक हो जाए और वो पिछली सीट के गेट को खोलकर मेरा लैपटॉप छीन लें.

सिक्स सेंस से बच गया बड़ा नुकसान

इन्फ्लूएंसर तुषार भल्ला ने बताया कि मेरी गट फीलिंग ने सामान को बचा लिया. जैसे ही उस आदमी ने मेरी कार पर हाथ रखा और पैसों की ओर इशारा किया. वैसे ही मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है.

कोई इतनी बिजी सड़क पर यूं ही मुफ्त में पैसा नहीं फेंकता या इतनी परवाह नहीं करता, इसलिए मैं सतर्क हो गया और सभी शीशों में देख रहा था. मैंने पीछे खड़े दूसरे आदमी को देखा तो समझ आ गया कि यह सब एक सोची-समझी साजिश थी.

सोशल मीडिया पर यूजर्स को किया अलर्ट

इन्फ्लूएंसर ने वीडियो में बताया कि यह वीडियो में मैं इसलिए शेयर करना चाहता था क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. यह स्वभाविक है कि जब आप जमीन पर पैसे देखते हैं तो पहला रिएक्शन गाड़ी के नीचे झांकने या कार से बाहर निकलकर देखतने की होती है.

अगर आप अपने आगे-पीछे ध्यान नहीं देते तो ऐसे स्कैमर्स के झांसे में आसानी से फंस सकते हैं. ये जागरुकता से भरा वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें नेटिजन्स ड्राइवर यानी इन्फ्लूएंसर की सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-लिव-इन पार्टनर बना ‘जल्लाद’… पेट में पल रहे बच्चे को मिटाया, फिर शादीशुदा गर्लफ्रेंड को तड़पते छोड़ भागा; गांव वालों ने काटा बवाल!

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