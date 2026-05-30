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‘टायर भी हमारा, लॉक भी हमारा’…MCD में फंसी कार को छुड़ाने के लिए दिल्ली के लड़कों ने लगाई ऐसी तरकीब, Video देख आप भी पकड़ लेंगे सिर!

वीडियो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां अवैध पार्किंग में खड़ी कार के टायर को ट्रैफिक पुलिस ने लॉक कर देता है ताकि कार का मालिक बिना चालान दिए न भाग जाए, लेकिन कार के मालिक ने पुलिस को चकमा देने के लिए ऐसी तरकीब लगाई जिसे देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा और व्यक्ति की इंटेलिजेंस देख आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे.

By: Kajal Jain | Last Updated: May 30, 2026 9:28:07 PM IST

'टायर भी हमारा, लॉक भी हमारा'...MCD में फंसी कार को छुड़ाने के लिए दिल्ली के लड़कों ने लगाई ऐसी तरकीब, Video देख आप भी पकड़ लेंगे सिर!
'टायर भी हमारा, लॉक भी हमारा'...MCD में फंसी कार को छुड़ाने के लिए दिल्ली के लड़कों ने लगाई ऐसी तरकीब, Video देख आप भी पकड़ लेंगे सिर!


दिल्ली के सफरदरजंग अस्पताल के पार्किंग लॉट में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर नगर निगम वाले अपनी सिर खुजा रहे होंगे. एक ऐसा मामला जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि दिल्ली वाले अब ट्रैफिक नियमों को नहीं तोड़ते, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट नए नियम बदल देते हैं और अपने हिसाब से नए नियम बना लेते हैं. इस घटना से जुड़ी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें चालान काटने के लिए जब एमसीडी के अधिकारी कार का टायर लॉक करके बांध देते हैं तो कार का मालिक न पुलिस थाने के चक्कर लगाता और न ही बहस और जुर्माना भरके अपना समय और पैसा बर्बाद करता है, बल्कि एक खास तरकीब लगाकर एमसीडी वालों को ही चुनौती दे देता है.

बिना चालान के ऐसे छुड़ाई कार

वायरल वीडियो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां एक एमसीडी अधिकारी अवैध पार्किंग में खड़ी कार के टायर को क्लैंप लगाकर लॉक कर देते हैं और वहां इंतजार करने के बजाए गश्त लगाने निकल जाते हैं. पीछे से दिल्ली के इन लड़कों ने अपनी कार को चुपके से आजाद कराने की तरकीब सोच ली थी. एमसीडी अधिकारी के आने से पहले लड़कों ने अपनी कार निकाल लिया और डिग्गी में रखे स्पेयर टायर से बदल लिया. इतना ही नहीं, क्लैंप लगे टायर को वहां छोड़ने के बजाए कार में रखकर साथ ले गए. 

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नियम तोड़े नहीं, बस बदल दिए

सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो पर लोगों की बड़ी मजेदाक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.नेटिजन्स दिल्ली वालों के इंटेलिजेंस की तारीफ कर रहे हैं. एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि दिल्ली वाले यदि सही जगह दिमाग लगाएंगे तो अमेरिका, चीन, जापान हमारे कदमों में होंगे. लोगों को सबसे ज्यादा एक चीज आकर्षित कर रही है कि जहां गाड़ी के बधते ही लोग सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं या एमसीडी अधिकारी को ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन इन लड़कों ने ऐसा नहीं किया न रोना-धोना और न ही कोई बहस. 

एमसीडी वालों से धोखा?

अब अपनी कार की डिक्की खोली, जैक निकाला और पूरी पार्किंग को अपना पर्सनल गैराज बना लिया. क्लैंप को क्या हटाने में समय बर्बाद होता इसलिए पूरा का पूरा लॉक लगा टायर ही बदल डाला. इतना ही नहीं, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मोमेंटो समझकर साथ ले गए. जहां एमसीडी अधिकारी ने अपनी रसीद तैयार रखी होगी, वहां मिली तो खाली जगह, ऊपर से क्लैंप का और नुकसान. अब अधिकारी पूरे इलाके में कार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सोसल मीडिया पर नेटिजन्स ने इन जुगाड़ु लड़कों लोकल लेजेंट का नाम दे दिया है.

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Tags: Delhi Viral VideoSafdarjung Hospitalsocial mediaSocial Media ViralViral Jugad
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