डायनासोर मिट गए पर ये आज भी जिंदा हैं! जानिए क्यों परमाणु हमले में भी ‘जिंदा’ बच जाते हैं घिनौने दिखने वाले कॉकरोच

16वीं सदी से शुरुआत करते हैं, जब स्पेन के कुछ लोग समंदर के रास्ते सफर कर रहे थे तो जहाज के कोनों में चपटा भूरा रंग का कीड़ा दिखा जिसे कुकराचा नाम दे दिया गया. घिनौना दिखने वाला ये कीड़ा गुजरते वक्त के साथ कॉकरोच कहलाया जो आज विवादित बयानों से लेकर राजनीतिक पार्टी की पहचान बन चुका है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी पैदाइश 35 करोड़ साल पुरानी है यानी रिश्ते में तो ये भी डायनाडोर के बाप लगते हैं. हालांकि डायनाडोर्स का पूरी तरह से विनाश हो गया लेकिन परमाणु युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और ना जाने कितनी त्रासदियां झेलने के बाद ये आज भी हमारे बीच है.

35 करोड़ साल पुराना इतिहास

दैनिक भास्तक की रिपोर्ट से मालूम होता है कि जिस कॉकरोच को अब तक चप्पल के तले दबा देते हैं, उनका इतिहास 35 करोड़ साल पुराना है. जी हां, जब 1879-80 के दशक में जीवाश्म विशेषज्ञ सैमुअल हबर्ज स्कडक अमेरिका के रोड और पेंसिलवेनिया की खदानें खोज रहे थे तो उन्हें पंख वाले कीड़े के जीवाश्म मिले, जो करीब 35 करोड़ साल पुराने थे, जो 7 से 9 इंच लंबे थे. जब लंदन के इंपीरियल कॉलेज में जीवाश्म के 3,142 एक्स-रे किए गए और इनसे थ्री डी बनाया गया. ये कॉकरोच के आकार बनावट से हूबहू मिलटा. था

आज तक जिंदा कैसे हैं?

वैज्ञानिकों की मानें तो पिछले 35 करोड़ साल में पृथ्वी पर 5 बड़े विनाश हुए थे, जिसमें दूसरे जीव तो नहीं बच पाए, लेकिन कॉकरोच आज भी हमारे बीच नींदें उड़ा रहे हैं. इसके पीछे का प्रमुख कारण यही है कि कॉकरोच एक सर्वाहारी जीव है जो फूल-पत्ती से लेकर कागज, साबुन, छोटे जीव और यहां कि अपने कॉकरोच साथियों को ही अपना भोजन बना लेते हैं. इनके पाचन तंत्र में कुछ विशेष एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो हर चीज को आसानी से पचा लेते हैं.

कॉकरोच साथियों को सिग्मल

जैसा कि हम सब जानते ही है कि कॉकरोच कहीं से भी निकल आते हैं. अंधेरे में रहने वाला ये जीव अपना बिल या घोंसला नहीं बनाते. बस ऐसी जगह होनी चाहिए जहां खाना हो और फिट होने लायक जगह. फिर वो चाहे दरार हो, दीवार के कोने, सिंक-पाइप के होल और पेड़ के तने. ये जब भी खाने की तलाश में निकलते हैं तो अपने साथियों को पता बताने के लिए फेरोमोन्स नामक केमिकल रिलीज करते हैं. इनके मरने पर भी एक ऐसी गंध निकलती है जो अन्य कॉकरोच के लिए खतरे के सिग्मल का काम करती है.

परमाणु बम से भी सुरक्षित

अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा-नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो दायरे में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचा. करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे लेकिन राहत-बचान कार्य के लिए पहुंचे लोगों ने मलबे से जिंदा कॉकरोच निकलते देखे. जिसके बाद इस चीज पर रिसर्च हुई कि एक कॉकरोच कितनी रेडिएशन में जिंदा रह सकता है तो डिस्कवरी मिथबर्टर्स की जांच-पड़ताल से पता चला है कि रेडिएशन एब्जॉर्व डोज झेलने की क्षमता इंसानों से ज्यादा अच्छी है और वो परमाणु बम गिरने पर इंसानों से अधिक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 10,000 रेडिएशन एब्जॉर्व रेट होने पर जिंदा नहीं बच सकते.

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