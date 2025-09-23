‘He’ और शू की शॉकिंग लव स्टोरी, खूबसूरत लड़की ने गंवा दिए 4 करोड़ रुपये

China Love Story: चीन से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल पूरा मामला ये है कि चीन की एक कंपनी की मालकिन को अपने कर्मचारी से प्यार हुआ जो पहले से शादीशुदा था. कर्मचारी को अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कंपनी की मालकिन ने 3 मिलियन युआन (लगभग 3 करोड़ 72 लाख रुपये) का गिफ्ट दिया. उस महिला का नाम ‘शू’ है. बताया जा रहा है कि कंपनी की मालकिन ‘शू’ ने अपने कर्मचारी ‘ही’ को इतनी बड़ी रकम इसलिए दी ताकि वह अपनी पत्नी से तलाक लेकर उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर सके.

कहां का है पूरा मामला? (Where did this whole matter take place?)

बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला चीन के चूंगचिंग का है. कर्मचारी का नाम ‘ही’ बताया जा रहा है, जो कुछ समय पहले ‘शू’ की कंपनी में शामिल हुआ था. इस दौरान दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. हालांकि, ‘ही’ पहले से शादीशुदा था. उसने अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला किया. तलाक के समझौते के तहत, कर्मचारी ‘ही’ को अपनी पत्नी और बच्चे को 3 मिलियन युआन देने थे. उसके पास इतने पैसे नहीं थे. इसलिए ‘शू’ ने उसे तुरंत 3 मिलियन युआन देकर मदद की, ताकि उसका तलाक आसानी से हो जाए और वे हमेशा के लिए साथ रह सकें.

‘शू’ पैसे वापस मांगने लगी (‘Shu’ started demanding her money back)

लेकिन कुछ समय के बाद कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. दरअसल, एक साल साथ रहने के बाद शू को लगा कि ही उसके लिए सही जीवनसाथी नहीं है. तब उसने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए. जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो पहले ट्रायल में कोर्ट ने ‘ही’ (कर्मचारी का नाम) को पैसे वापस करने का आदेश दिया, लेकिन दूसरे ट्रायल में यह फैसला पलट दिया गया.

कोर्ट का फैसला (court decision)

कर्मचारी ‘ही’ और उसकी पूर्व पत्नी ने कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं. शू (कंपनी की मालकिन) कोर्ट में यह साबित करने में नाकाम रही कि उसने ही (कंपनी का कर्मचारी) को पैसे दिए थे. कोर्ट ने ‘ही’ के पक्ष में फैसला सुनाया. अब यह मामला चीनी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. कई यूजर ‘शू’ की आलोचना कर रहे हैं कि उसने अपने कर्मचारी ‘ही’ के साथ अफेयर किया और उसका तलाक करवाया.

