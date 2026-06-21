चट मंगनी, पट ब्याह... और 9वें दिन कोर्ट! 36 लाख रुपये गंवाकर रो रहा है ये दूल्हा, दुल्हन ने ठोक दिया केस!

चट मंगनी, पट ब्याह…ये कहावत तो आपने सुनी होगी लेकिन चीन के व्यक्ति के साथ मैच मेकिंग सेंटर ने ‘चट शादी, पट तलाक’ की स्थिति पैदा कर दी है. वायरल स्टोरी पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. यह स्टोरी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में पब्लिश हो चुकी है जिसमें लिखा है कि अपने माता-पिता के दबाव के कारण 32 वर्षीय व्यक्ति ने मैच मेकिंग सर्विसेस लीं और एक शादी कराने वाले सेंटर से जुड़ गया. वहां 30 वर्षीय एक महिला पसंद आई, जिससे वीडियो कॉल पर 5 मिनट की बातचीत करने के बाद शादी का फैसला ले लिया. मैच मेकिंग सेंटर ने वेरिफिकेशन का आश्वासन भी दिया. कड़ी शर्तों और भारी-भरकम पेमेंट के बाद शादी भी हो गई, लेकिन सबसे पहले आश्वासन गलत निकला, व्यक्ति को बताई गई सारी बातें झूठी निकली और नतीजा यह हुआ है कि महिला ने 9वें दिन तलाक की अर्जी डाल दी.

पेरेंट्स का दबाव, एजेंसी का झांसा

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के रहने वाले 32 वर्षीय गु अपने माता-पिता की इकलौती संतान है. बढ़ती उम्र के साथ पेरेंट्स शादी करने का प्रैशर बनाने लगे. लड़की तलाश में गु ने एक मैच मेकिंग सेंटर से संपर्क किया. शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 200 युआन (लगभग 2,700 रुपये) का पेमेंट भी किया. पहले एजेंसी ने 3 लड़कियों का सजेशन दिया लेकिन ठीक से बात नहीं बनी. फिर मिडिएटर ने दूसरे प्रांतों की महिलाओं का सजेशन दिया और दो दिन के अंदर शादी करवाने की बात कही. गु की फैमिली भी जल्दी शादी कराना चाहती थी इसलिए आपसी सहमति से बात आगे बढ़ाई गई.

प्रोफाइल में नहीं थी कोई गड़बड़

अप्रैल के आसपास मैच मेकिंग सेंटर ने गु की मुलाकात नॉर्थ-वेस्ट चीन के शानक्सी प्रांत की एक 30 वर्षीय महिला से करा दी. मैरिज सेंटर ने महिला की प्रोफाइल में दावा किया कि उस पर कोई कर्ज नहीं है. कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई गंभीर बीमारी या आनुवांशिक रोग भी नहीं है. प्रोफाइल में खासतौर पर मेंशन था कि महिला जल्दी शादी करने या दूसरे देश में शिफ्ट होने के लिए भी राज़ी है.

5 मिनट का वीडियो कॉल, फिर शादी

गु और उसकी फैमिली को लड़की की प्रोफाइल पसंद आ गई. कपल के पास एक-दूसरे को जानने समझने के लिए ज्यादा समय नहीं था इसलिए मैरिज सेंटर ने 5 मिनट की वीडियो कॉल अरेंज कर दी. कॉल पर गु ने महिला के फैमिली बैकग्राउंड और करियर के बारे में पूछा. महिला ने बताया कि वो सेल्स पर्सन है जबकि ज्यादातर सवालों को जवाब मैच मेकिंग सेंटर पहले ही दे चुका था इसलिए गु के मन में शंका पैदा नहीं हुई. मैच मेकिंग सर्विस ने शादी के पहले महिला की क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट और हेल्थ चेकअप रिपोर्ट शेयर करने का भी वादा किया. गु ने सर्विसेस पर भरोसा किया और बिना महिला से पर्सनली मिले शादी करने की हामी भर दी.

35 लाख का खर्च, फिर धोखा

गु और उसकी फैमिली ने कुल मिलाकर 265,000 युआन (लगभग 36,8 लाख रुपये) खर्च कर डाले. इसमें 1 लाख युआन (लगभग 13.9 लाख रुपये) दुल्हन की कीमत और 1.60 लाख युआन (लगभग 22.2 लाख रुपये) शादी के इंतजामात में खर्च कर दिए. शादी का इंतजाम करने वाले मैनेजर से कहकर दुल्हन को गु के शहर लाने की भी व्यवस्था कराई. यह सब काम वीडियो कॉल के महज 3 दिन बाद हो गया. शादी के दौरान गु और महिला की शादी रजिस्टर हो गई. लेकिन तब तक गु का परिवार नई दुल्हन से नहीं मिला था.

शादी के तुरंत बाद फ्रॉड

गु और महिला के बीच शादी के तुरंत बाद से ही समस्याएं होनी लगीं. एक तरफ मैच मेकिंग सर्विसेस ने वादे के मुताबिक महिला के दस्तावेज नहीं दिए. जब गु अपनी पत्नी को बैंक ले गया तो पता चला कि मोबाइल पेमेंट अकाउंट से जुड़ा, महिला के असली नाम से बिल्कुल अलग है. महिला के लिवर में एंजाइम का लेवल ज्यादा था जिसके चलते महिला को डॉक्टर ने वजन घटाने की सलाह दी. और कहा कि इस समस्या का महिला की फर्टिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इतनी सारी गड़बड़ियों के मद्देनजर गु ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के मात्र 9 दिन के अंदर शादी तोड़ने का फैसला कर लिया.

महिला ने किया मेंटर हैरेसमेंट का केस

गु ने कहा कि अपनी लाइफपार्टनर को ठीक जाने बिना इतना बड़ा फैसले करने का पछतावा है. इसके बाद महिला ने तलाक पर सहमति दे दी लेकिन बाद में अपना मन बदला और गु के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया. महिला ने दावा किया कि शादी के 9 दिन के अंदर तलाक की बात से महिला की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा है और वो डिप्रेशन का इलाज करा रही है. मुआवजे के तौर पर गु से 50,000 युआन (लगभग 6.9 लाख रुपये) की डिमांड कर डाली. आरोप लगाया कि शादी के बाद मेकअप करने, घर के काम करने और नौकरी ढूंढने का प्रैशर बनाता था. गु ने भी इस फ्रॉड के खिलाफ आवाज उठाई और मैच मेकिंग कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. मुआवजे के तौर पर 1.60 लाख युआन (लगभग 22.2 लाख रुपये) की डिमांड की, जो उसने फीस के तौर पर दिए थे.

एजेंसी ने झाल लिया पलड़ा

गु की शिकायत पर एजेंसी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया. मैच मेकिंग सेंटर का कहना है कि इसने लाइफ पार्टनर से मिलवाकर अपनी सेवाएं पूरी कर ली हैं. कपल ने आपसी सहमति से शादी की और कानूनन दोनों पति-पत्नी हैं. मीडिएटर ने यह आरोप लगाया कि कपल ने अपनी पेमेंट वापस पाने के लिए फर्जी तलाक की प्लानिंग की है. यह वारदात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें लोग ऑनलाइन मैच मेकिंग ऐप्स और मैरिज एजेंसी से होने वाली शादियों के फ्रॉड के मामले शेयर कर रहे हैं.

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