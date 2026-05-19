चंडीगढ़ के पंप पर ₹1500 लीटर बिका पेट्रोल! सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फिर प्रशासन ने सिखाया ऐसा सबक...

पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की खबर सुनते ही, सबसे पहले लोग फ्यूल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा लेते हैं, ताकि कीमतें बढ़ने के बाद कुछ दिनों तक राहत रहे, लेकिन चंड़ीगढ़ के एक पेट्रोल पंप ने इसी आपदा को अवसर में बदलने का काम कर डाला. पेट्रोल पंप पर पोस्टर लगाए गए कि बाइक में 500 रुपये और कार्स में 1500 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से कीमत अदा करनी होगी. आम जनता की नजरों में आते ही खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे आसपास के लोगों में खलबड़ी मच गई.

इस घटना की खबर लगी मीडिया को, जिसके बाद प्रशासन के कानों तक भी बात पहुंची. इसके बाद न सिर्फ पोस्टर हटवाए गए, बल्कि पंप मालिक को लिखित में जवाब देने के लिए कहा गया. इस घटना की एक पोस्ट ट्विटर यानी X पर तेजी से वायरल हो रही है.

कहां हुई वारदात?

सोशल मीडिया पर वायरल फोटो चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित एक पेट्रोल पंप का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे साफ-साफ लिखा गया है कि डीजल और पेट्रोल की खपत पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बाइक को 500 रुपये और कारों को 1500 रुपये में पेट्रोल मिलेगा.

जनता का गुस्सा फूटा

इस पोस्टर की जानकारी जैसे-जैसे जनता तक पहुंची, कुछ ही देर मे पेट्रोल पंप पर भीड़ इकट्ठा होने लगी. कुछ ही देर में मामले की जानकारी मीडिया को लगी और पंप पर अफरा-तफरी मच गई. इस घटना से प्रशासन को अवगत कराया गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप से पोस्टर हटवा दिए गए.

🚨Panic at a petrol pump in Chandigarh’s Sector-17 after a notice was put up in the morning restricting fuel sale only 500rs petrol for bikes and 1500rs for cars. The move triggered panic buying and media reached the spot. The petrol pump owner later claimed the restriction was… pic.twitter.com/NizWBTrjfS — Rishu Raj Singh (@rishuraj_chd) May 18, 2026

प्रशासन ने की कार्रवाई

चंडीगढ़ के सेक्टर-17 के एक पेट्रोल पंप पर हुई इस घटना के बाद प्रशासन ने पूरे शहर में सख्त ऑर्डर पास कर दिए. इस मामले में डिप्टी कमिशनर ने स्पष्ट कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा शहर में पेट्रोल या डीजल की बिक्री पर कोई प्रतिबंध या सीमा लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

It is hereby clarified that no such orders regarding fuel rationing have been issued in #Chandigarh. It is further intimated that there is adequate availability of petrol and diesel across the city. People are advised not to spread rumors as retail fuel outlets in the city are… https://t.co/fAmKwazqCe — Nishant Yadav IAS (@nishantyadavIAS) May 18, 2026

अब जवाब देगा मालिक

इस घटना के बाद पेट्रोल पंप के मालिक को स्पष्टीकरण पत्र जारी कर दिया गया है. मामले में अब एचपीसीएल के दिशानिर्देशों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में मालिक ने भी अपनी तरफ से दावा पेश किया है और कहा है कि पीछे से फ्यूल का स्टॉक लगातार कम हो रहा था, जिसके बाद ईंधन की बिक्री को सीमित करने के लिए कीमत बढ़ाने वाले नोटिस लगाए थे.

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