Home > अजब गजब न्यूज > चंडीगढ़ के पंप पर ₹1500 लीटर बिका पेट्रोल! सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फिर प्रशासन ने सिखाया ऐसा सबक…

चंडीगढ़ के पंप पर ₹1500 लीटर बिका पेट्रोल! सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फिर प्रशासन ने सिखाया ऐसा सबक…

पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने पर चंडीगढ़ में उस वक्त अफरा-तफरा मच गई, जब एक पेट्रोल पंप ने बाइक को 500 रुपये और कार्स को 1500 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर फ्यूल बेचने का पोस्टर लगा दिया. मामला खुलते ही प्रशासन ने वो फरमान जारी किया जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि जमाखोरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए.

By: Kajal Jain | Published: May 19, 2026 11:51:35 AM IST

चंडीगढ़ के पंप पर ₹1500 लीटर बिका पेट्रोल! सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फिर प्रशासन ने सिखाया ऐसा सबक...
चंडीगढ़ के पंप पर ₹1500 लीटर बिका पेट्रोल! सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फिर प्रशासन ने सिखाया ऐसा सबक...


पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की खबर सुनते ही, सबसे पहले लोग फ्यूल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा लेते हैं, ताकि कीमतें बढ़ने के बाद कुछ दिनों तक राहत रहे, लेकिन चंड़ीगढ़ के एक पेट्रोल पंप ने इसी आपदा को अवसर में बदलने का काम कर डाला. पेट्रोल पंप पर पोस्टर लगाए गए कि बाइक में 500 रुपये और कार्स में 1500 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से कीमत अदा करनी होगी. आम जनता की नजरों में आते ही खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे आसपास के लोगों में खलबड़ी मच गई.

इस घटना की खबर लगी मीडिया को, जिसके बाद प्रशासन के कानों तक भी बात पहुंची. इसके बाद न सिर्फ पोस्टर हटवाए गए, बल्कि पंप मालिक को लिखित में जवाब देने के लिए कहा गया. इस घटना की एक पोस्ट ट्विटर यानी X पर तेजी से वायरल हो रही है. 

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कहां हुई वारदात?

सोशल मीडिया पर वायरल फोटो चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित एक पेट्रोल पंप का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे साफ-साफ लिखा गया है कि डीजल और पेट्रोल की खपत पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बाइक को 500 रुपये और कारों को 1500 रुपये में पेट्रोल मिलेगा.

जनता का गुस्सा फूटा

इस पोस्टर की जानकारी जैसे-जैसे जनता तक पहुंची, कुछ ही देर मे पेट्रोल पंप पर भीड़ इकट्ठा होने लगी. कुछ ही देर में मामले की जानकारी मीडिया को लगी और पंप पर अफरा-तफरी मच गई. इस घटना से प्रशासन को अवगत कराया गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप से पोस्टर हटवा दिए गए.

प्रशासन ने की कार्रवाई

चंडीगढ़ के सेक्टर-17 के एक पेट्रोल पंप पर हुई इस घटना के बाद प्रशासन ने पूरे शहर में सख्त ऑर्डर पास कर दिए. इस मामले में डिप्टी कमिशनर ने स्पष्ट कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा शहर में पेट्रोल या डीजल की बिक्री पर कोई प्रतिबंध या सीमा लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

अब जवाब देगा मालिक

इस घटना के बाद पेट्रोल पंप के मालिक को स्पष्टीकरण पत्र जारी कर दिया गया है. मामले में अब एचपीसीएल के दिशानिर्देशों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में मालिक ने भी अपनी तरफ से दावा पेश किया है और कहा है कि पीछे से फ्यूल का स्टॉक लगातार कम हो रहा था, जिसके बाद ईंधन की बिक्री को सीमित करने के लिए कीमत बढ़ाने वाले नोटिस लगाए थे.

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Chandigarh newsdiesel petrol priceSocial Media ViralViral News
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