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किराया 75% सस्ता, लेकिन सफर बेहद दर्दनाक! जानिए हर रात पंजाब की पटरियों पर दौड़ने वाली ‘कैंसर ट्रेन ऑफ इंडिया’ की दास्तां!

बठिंडा से बीकानेर के बीच चलने वाली इस ट्रेन की कहानी बेहद दर्दनाक है. बेशक इस ट्रेन में यात्रा करने वालों को एसी कोच की भी टिकट 75% सस्ती कीमत पर मिल जाती है, लेकिन यात्रियों की कहानी जानकर आपके भी रौंगटे खड़े हो जाएंगे-

By: Kajal Jain | Published: May 24, 2026 6:41:21 PM IST

किराया 75% सस्ता, लेकिन सफर बेहद दर्दनाक! जानिए हर रात पंजाब की पटरियों पर दौड़ने वाली 'कैंसर ट्रेन ऑफ इंडिया' की दास्तां!
किराया 75% सस्ता, लेकिन सफर बेहद दर्दनाक! जानिए हर रात पंजाब की पटरियों पर दौड़ने वाली 'कैंसर ट्रेन ऑफ इंडिया' की दास्तां!


भारतीय रेलवे का सफर न सिर्फ सस्ता और किफायती होता है, बल्कि कम समय में लंबी दूरी तय करने के फेमस भी है. हालांकि कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ट्रेन की टिकट की कीमतों में राहत मिलती है. इनमें बुजुर्गों और दिव्‍यांगों से लेकर कैंसर पेशेंट तक शामिल हैं. जी हां. ऐसी ही एक ट्रेन पंजाब के बठिंडा से राजस्थान के बीकानेर तक का चलाई जा रही है, जिसे’कैंसर ट्रेन ऑफ इंडिया’ नाम दिया गया है. इस ट्रेन में यात्रा करने वाले ज्यादा लोग कैंसर के मरीज और उनके अटैंडेंट होते हैं, जिनको ट्रेन के सफर में कुछ किफायत मिल जाती है, लेकिन आखिर इतने सारे कैंसर पेशेंट जाते कहां हैं? आइए बताते हैं आपको इस ट्रेन की पूरी कहानी-

कैंसर ट्रेन क्यों नाम दिया?

बठिंडा से बीकानेर तक का सफर तय करने वाली इस ट्रेन का नाम सरकारी कागजों में कैंसर ट्रेन नहीं है और न ही किसी ने इस नाम की आधिकारिक घोषणा की है, बल्कि इस स्पेसिफिक ट्रेन में कैंसर के यात्रियों की संख्या आम यात्रियों से काफी ज्यादा होती है, जिसके चलते इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन ऑफ इंडिया नाम से पहचान मिल चुकी है.

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कहां जाते हैं कैंसर के मरीज?

द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस ट्रेन का असली नाम अबोहर-जोधपुर एक्सप्रेस है, जो पंजाब के बड़े हेल्थ क्राइसिस को रिप्रजेंट करती है. ट्रेन नंबर- 14796/14797, हर रात 9:30 बजे बठिंडा से बड़ी संख्या में कैंसर मरीजों को लेकर 325 किमी की दूरी तय करती है. ये सभी कैंसर के मरीज बीकानेर, राजस्थान स्थित आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जाते हैं, जहां कैंसर का किफायती इलाज मिलता है.

टिकट के किराए में 75% तक छूट

बठिंडा से बीकानेर जाने वाली कैंसर ट्रेन ऑफ इंडिया आज लाखों कैंसर पेशेंट के लिए एक उम्मीद है. इंडियन रेलवे की ओर से जैसे दिव्यांग और बुजुर्गों को किराए में कंसेशन दिया जाता है. ठीक वैसे ही कैंसर ट्रेन से यात्रा करने वाले कैंसर पीड़ित मरीज और उनके अटेंडेट को किराए में कुछ राहत मिलती है. द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के अनुसार, कैंसर पीड़ितों को किराए में 100-75 फीसदी और अटेंडेंट को 75-50 फीसदी तक छूट मिलती है.

पंजाब में क्या इतना फैला है कैंसर?

पंजाब में बढ़ते कैंसर के मामलों के पीछे पर्यावरण विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने कई अध्ययन किए, जिससे पता चला कि यहां कैंसर की उच्च दर का प्रमुख कारण है भूजल प्रदूषण और कीटनाशकों का इस्तेमाल. जी हां. 1960 के दशक में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान निकालने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक और उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ने लगा.

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कीटनाशक और उर्वरकों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, जिनका बिना सुरक्षात्मक उपायों के लगातार संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. फिर ये तो साल 1960 की बात है. उस समय गांव में कीटनाशक तो पहुंचे, लेकिन सुरक्षात्मक नहीं अपनाए गए.

एक दूसरे शोध से पता चला है कि पंजाब के मालवा रीजन में ग्राउंट वॉटर में आर्सेनिक, सीसा, यूरेनियम जैसे प्रदूषक धातु और पदार्थों की उच्च दर है, जो बॉडी में लगातार टॉक्सिंस बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- महल में पर्सनल स्टेशन, लग्जरी ट्रेन, करोड़ों का रेलवे ट्रैक: वो नवाब, जिनका शाही रुतबा सरहदों पार तक फैला था!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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