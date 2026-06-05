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‘कनाडा अब इंडियन कॉलोनी बन गया है, जागो!’… खुशी से थिरकते भारतीयों को देख सुलग उठा कनाडा, सोशल मीडिया पर छेड़ दी जंग!

वायरल वीडियो में इंडियन फेस्टिवल को एजॉय करते नजर आ रहे हैं जबकि यूजर ने आलोचनात्मक रवैया अपनाते हुए कैप्शन में लिखा है- कनाड़ा एक इंडियन कॉलोनी में बदल गया है... हम ऐसा अपने साथ नहीं होने दे सकते.

By: Kajal Jain | Published: June 5, 2026 3:00:22 PM IST

'कनाडा अब इंडियन कॉलोनी बन गया है, जागो!'... खुशी से थिरकते भारतीयों को देख सुलग उठा कनाडा, सोशल मीडिया पर छेड़ दी जंग!
'कनाडा अब इंडियन कॉलोनी बन गया है, जागो!'... खुशी से थिरकते भारतीयों को देख सुलग उठा कनाडा, सोशल मीडिया पर छेड़ दी जंग!


इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो चर्चा में आ रहे हैं जहां भारतीय मूल के लोग विदेशों में एंजॉय करते नजर आते हैं. कुछ वीडियो डांस की होती हैं तो कुछ यूंही चलते फिरते, जहां इंडियन कल्चर और ट्रेडीशन की आलोचना की जाती है और फिर शुरू होती है तीखी बहस. हाल ही में ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर भारी विवाद का कारण बन रहा है. जिससे दो गुटों आमने-सामने आ गए है. वायरल वीडियो में भारतीय मूल के लोग खुले मैदान में थिरकते और ट्रेडीशनल इवेंट एंजॉय करते नजर आ रहे हैं.

भारतीयों पर कब्जे का आरोप

वायरल वीडियो कनाडा के टोरंटो सिटी की बताई जा रही है जहां इंडियन कम्यूनिटी के लोग रंग-बिरंगे कपड़ों में ट्रेडीशनल म्यूजिक पर डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में लोगों की खुशी देखने लायक है. दूसरे देश में अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलने के इंडियन कम्यूनिटी के फैसले की काफी सराहना भी हो रही है लेकिन वीडियो के कैप्शन ने एक अलग ही विवाद खड़ कर दिया है.

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विवादित कैप्शन पर छिड़ी बहस

वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि कनाडा एक भारतीय कॉलोनी में बदल चुका है, हमें अपने साथ ऐसा नहीं होने देना है…जागो. टोरंटो में अब कनाडाई लोग अल्पसंख्यक बन गए हैं जबकि प्रवासियों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई है. इस वीडियो पर विदेशी और कनाडाई मूल के लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंडियन और कनाडाई ग्रुप आमने-सामने हो गए हैं. एक यूजर ने कमेंट लिखा है कि ये लोग अपना देश छोड़कर यहां क्यों आए, अब यहां अपना बकवास डांस दिखा रहे हैं. ये सब अपने देश में जाकर करो. एक इंडियन यूजर ने लिखा है कि कनाडाई सिस्टम प्रवासी भारतीयों से लाखों रुपये चार्ज करता है. कम सैलरी पर काम करवाता है और जब हम लोग किसी तरह अपना स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करते हैं तो हमारी आलोचना की जाती है.

ये भी पढ़ें:-‘तुझे ट्रेन से फेंक दूंगा, जानता नहीं मुझे’… खाने का बिल मांगने पर पैसेंजर से गुंडागर्दी; लोग बोले- ‘रेलवे वेंडर है या कोई माफिया’

Tags: indian immigrnatssocial mediasocial media viral videotoronto indian community
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