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AC वाले कमरे में क्यों रखते हैं पानी से भरी बाल्टी? एक्सपर्ट ने दूर किया कन्फ्यूजन, आप भी जान लें इसके पीछे का कारण!

गर्मी से बचने के लिए सोशल मीडिया पर न जाने कितने जुगाडु टिप्स बताए जाते हैं.एक ऐसा ही वायरल जुगाड़ है एसी वाले कमरों में एक बाल्टी पानी रखने का, एक्सपर्ट ने इसके पीछे का कारण भी बताए हैं, जो आपको पता होना आवश्यक है, इसलिए यहां जानिए-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 9, 2026 2:04:07 PM IST

AC वाले कमरे में क्यों रखते हैं पानी से भरी बाल्टी? एक्सपर्ट ने दूर किया कन्फ्यूजन, आप भी जान लें इसके पीछे का कारण!
AC वाले कमरे में क्यों रखते हैं पानी से भरी बाल्टी? एक्सपर्ट ने दूर किया कन्फ्यूजन, आप भी जान लें इसके पीछे का कारण!


रात का समय हो और एसी की ठंडी हवा. फिर ऐसी गहरी नींद आती हैं कि दिलों दिमाग सुकून से भर जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही कुछ लोगों को गला सूखना, नाक बंद और सिर भी हैवी लगता है. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो सावधान हो जाएं,  एक्सपर्ट ने इससे जुड़े तथ्य आपके सामने पेश किए हैं. दरअसल कुछ लोग अपने एसी वाले कमरे में पानी से भरी एक बाल्टी रखते हैं, क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? यदि नहीं तो हम बताएंगे इसके पीछे छिपे फायदे और ऐसा करने के पीछे का कारण-

क्या है नया एसी ट्रेंड?

हाल ही में सोशल मीडिया पर गर्मी भगाने का नया ट्रेंड चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एसी वाले कमरे में पानी से भरा बर्तन रखना चाहिए. इस मामले में एनडीटीवी से बातचात करते हुए डॉ. समीर भाटी बताते हैं कि एसी वाले कमरे में पानी से भरी बाल्टी रखने का कांसेप्ट अधूरा, गलत और मिथ है. 

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क्या है एक्सपर्ट की राय?

डॉ. समीर भाटी बताते हैं कि इस जुगाड़ से ह्यूमिडिटी और वॉटर लॉस कुछ हद तक ही कंट्रोल होता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि कमरे का साइज बड़ा होता है, जबकि पानी की सतह छोटी होती है, जिसमें से धीरे-धीरे पानी वाष्पित होता है. इससे कमरे की नमी में कुछ खास बदलाव नहीं आता. 

क्या करता है एसी?

एसी के कॉन्सेप्ट पर एक्सपर्ट डॉ. भाटी बताते हैं कि एसी सिर्फ कूलिंग नहीं देता, बल्कि ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है. ये कमरे की हीट और नमी को एबजॉर्व करता है, यदि आप भी कमरे में बैठे हैं तो फील किया होगा कि आपकी स्किन ड्राई और होठ सूख जाते हैं.

ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एसी कमरे से एक्सट्रा मॉइश्चर को बाहर निकाल देता है. हालांकि, इससे डीहाइड्रेशन तो नहीं होता, लेकिन प्यास ज्यादा लग सकती है. एक वजह ये भी है कि ठंडक माहौल में लोग पानी पीना भूल जाते हैं, इसलिए पानी से भरे बर्तन कमरे में रखते हैं, ताकि वाटर इनटेक बैलेंस किया जा सके.

फिर क्या करें?

एक्सपर्ट डॉ. भाटी बताते हैं कि एसी वाले कमरे में पानी से भरी बाल्टी रखने से साइंटिफिकली कोई बेनिफिट नहीं होता. इसलिए अपनी बॉडी में मॉइश्चर और हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए हर 1-2 घंटे में पानी पीना चाहिए, फिर चाहे प्यास लगे या नहीं. 

  • यदि स्किन ड्राईनेस हो जाती है तो एसी का तापमान बहुत कम न रखें. 
  • कमरे में ह्यूमिडिफायर या इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं.
  • त्वचा और होठों की ड्राईनेस के लिए मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं.

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: air conditioner maintenanceSocial Media ViralSummer HacksSummer Tips
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