वर्दी की इस हुरमत को यूं नीलाम करना जुर्म हैं, तौलिये से बढ़ाई महकमें की शान; वायरल वीडियों ने किया बंटाधार! ड्यूटी से बर्खास्त

Bihar News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एएसआई अंजनी कुमार सिंह बिना पुलिस वर्दी के, केवल तौलिया (लुंगी) पहने हुए थाना परिसर के भीतर फरियादियों से केस से जुड़े दस्तावेज लेते नजर आ रहे थे.

”आईना बनकर जो खुद को दाग़दार कर बैठे

वो क्या मुहाफ़िज़ जो अपना ही किरदार हार बैठे”

राजद के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर इस वीडियो को अपलोड किया गया है. इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं. इस वायरल वीडियो में एक एएसआई तौलिए में एक फरियादी से केस से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेते दिख रहे हैं. उनके बगल में एक पुलिसकर्मी भी वर्दी में बैठा दिख रहा है.

पुलिसकर्मी ने दी सफाई

एएसआई अंजनी कुमार सिंह ने जानकारी दी कि वह शौचालय जा रहे थे. तभी नालंदा से कुछ लोग आए. और एक मोटर साइकिल की बरामदी के बाबत बात चल रही थी. और वह नाम लेकर थाने में खोज रहे थे. यह इसी रास्ते से शौचालय जा रहे थे, तभी उन्होंने अपना नाम और शोर सुनकर उसी अवस्था में वहां पहुंच गए.

उन लोगों को बिना रोके हुए उनका एफआईआर कॉपी, मोटरसाइकिल के ऑनर बुक की कॉपी और आधार कार्ड रिसीव किया. और फिर शौचालय चले गए लेकिन इसी दौरान थाने पहुंची हुई एक महिला शिक्षिका ने उनका वीडियो बना लिया.

महिला ने जानबूझकर बनाया वीडियो

मामला टाटा शहर से जुड़ा बताया जा रहा हैं. उन्होंने उसे वहां एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा था लेकिन महिला ने जानबूझकर उनका वीडियो बनाया और उसे वायरल किया है. वीडियो 2 मिनट का है, नालंदा से जो लोग आए हुए थे उनका मोटरसाइकिल चोरी हो गया था. और उसकी बरामदगी हो गई थी. वह लोग नालंदा से यहां पहुंचे थे तो इन्होंने उसे बिना रोके तुरंत उसका काम किया.

एएसआई को किया निलंबित

इस प्रकरण में एएसआई को निलंबित कर दिया गया हैं. उनके अनुसार मामले की जांच तक निलंबन का सामना करना होगा. इस मामले में संज्ञान प्रशासनिक कार्रवाई के प्रकरण में इस आचरण को अनुशासनहीनता और वर्दी की गरिमा के खिलाफ मानते हुए पटना ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) कुंदन कुमार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है.