लड़कीबाज दूल्हा! स्टेज पर ही दुल्हन के सामने करने लगा ऐसी हरकत, देखते ही मेहमानों ने बंद कर लीं आंखें

Social Media Video Viral: सोशल मीडिया पर आपने दूल्हा और दुल्हन के तमाम वीडियोज देखे होंगे, जिसमें कुछ फनी, कुछ रोमांटिक, कुछ मोटिवेट करने वाले, तो कुछ बहुत अजीब होते हैं. ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें एक लड़का स्टेज पर डांस कर रहा होता है. अजीब बात ये है कि ये लड़का लड़कियों की तरह ठुमके लगाकर डांस कर रहा था और जबरन लड़की को भी डांस कराने की कोशिश करता है. वहीं लड़की अपना हाथ छुड़ाकर चेहरा छुपा लेती है. इस डांस के दौरान बैकग्राउंड में ‘हम प्यार करने वाले…’ गाना बज रहा होता है.

वीडियो में क्या है?

आपने अक्सर शादी में दूल्हा-दुल्हन को डांस करते देखा होगा, लेकिन कई बार डांस मजाक बन जाता है. वायरल वीडियो में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को स्पेशल फील कराने के लिए डांस करता है, जिसके बैकग्राउंड में ‘हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले गाना बजता है.’ दूल्हा लड़कियों की तरह ठुमके लगाते हुए लड़की के साथ डांस करने लगता है. हालांकि लड़की उसके साथ डांस नहीं करती. इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे यूजर्स

इस वीडियो पर कमेंट्स करते हुए यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इस तरह के लड़कों को हमारे यहां मीठा कहते हैं. वहीं दूसरे ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘ऐसे प्यार करने वालों से लोग जलते नहीं बल्कि हंसते नहीं हैं.’ एक ने दुल्हन को देखकर लिखा, ‘लंगूर के हाथ अंगूर लग गया.’ एक ने लिखा नौकरी वाला होगा भाई. एक ने लिखा, ‘मौत आ जाए पर ऐसा कॉन्फिडेंस न आए.’ एक ने लिखा कि इतनी देर में तो हमारे यहां दूल्हा पिट जाता. वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कि अगर ऐसा डांस कोई हमारे यहां करता हो, पूरा मोहल्ला मुझे गोली मार देता.