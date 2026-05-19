Home > अजब गजब न्यूज > कौन है यह ‘फर्जी’ वकील? जिसने बिना लॉ डिग्री के जीते 26 मुकदमे, फर्जीवाडे के केस में खुद भी हुआ ‘कोर्ट से बरी’!

कौन है यह ‘फर्जी’ वकील? जिसने बिना लॉ डिग्री के जीते 26 मुकदमे, फर्जीवाडे के केस में खुद भी हुआ ‘कोर्ट से बरी’!

इस व्यक्ति ने बिना किसी लॉ की डिग्री या लाइसेंस के करीब 26 केस लड़े और जीत दर्ज कराई. जब व्यक्ति पर फर्जीवाडे का मुकदमा चला तो उसने अपना केस खुद लड़ा और कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया. जानिए आखिर कौन हैं ये शातिर, आज कल क्या कर रहा है?

By: Kajal Jain | Last Updated: May 19, 2026 11:09:37 AM IST

कौन है यह 'फर्जी' वकील? जिसने बिना लॉ डिग्री के जीते 26 मुकदमे, फर्जीवाडे के केस में खुद भी कोर्ट से हुआ बरी!
कौन है यह 'फर्जी' वकील? जिसने बिना लॉ डिग्री के जीते 26 मुकदमे, फर्जीवाडे के केस में खुद भी कोर्ट से हुआ बरी!


अभी तक आपने नकली पुलिस, नकली सीबीआई और नकली अधिकारी बनकर लोगों को बेवकूफ बनाने के किस्से सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा अजीबोंगरीब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति लॉ की डिग्री और लाइसेंस के बिना 26 केस लड़े और उनको जीता भी. इस व्यक्ति ने उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो कहते हैं कि असली काबिलियत पढ़ाई-लिखाई और डिग्री-सर्टिफिकेट से साबित होती है.

कौन है ये व्यक्ति?

ये कहानी है केन्या के ब्रायन मेवांडा जागी की, जो कोर्ट ऑफ अपील और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सामने 26 अलग-अलग मामलों में केस लड़ चुका था. वो असली वकील है या नहीं, ये बात कभी-भी न सामने बैठे जज को पता लगी और न ही क्लाइंट को. बस केस पर केस लड़ता रहा और जीतता रहा. जिससे वकीलों की कौम में ब्रायन मेवांडा जागी का नाम हो गया.

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कैसे  हुआ खुलासा?

ब्रायन ने कानून की पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसको न तो कोई एक्सपीरिएंस था और न ही कोई ऑफिशियल लाइसेंस. इसलिए कोई न कोई चूक होना तो तय था. एक दिन लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या के कानों तक खबर पहुंची कि ब्रायन मेवांडा जागी नाम के असली वकील के नाम से कोई और वकालत कर रहा है.

शातिर दिमाग ने ऐसे किया फर्जीवाडा

खबरों की मानें तो ब्रायन मेवांडा ने ‘लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या’ (LSK) के पोर्टल पर सेंध लगाई थी, ब्रायन ने अपने नाम राशि के सेम वकील ‘ब्रायन मेवांडा न्टविगा’ नामक के वकील की आईडी का मिसयूज किया और ऑफिशियल डोक्यूमेंट पर ई-मेल और फोटो बदलकर अपनी जानकारी पेश कर दी. एक दिन जब असली वकील ने अपना अकाउंट लॉग-इन करने की कोशिश की तो पता चला है कि किसी और व्यक्ति ने पहले से ही एक्सेस लिया हुआ है.

फर्जीवाडे में गिरफ्तार, कोर्ट से बरी

इसी पूरी घटना ने ऑनलाइन कानूनी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए और ब्रायन को फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जब मामला कोर्ट पहुंचा तो ब्रायन ने अपनी पैरवी खुद की. अपने लिए स्टैंड लिया. ऐसी-ऐसी दलीलें पेश कीं कि कोर्ट ने ब्रायन को फर्जीवाड़े के आरोप से तो बरी किया ही.

दुनिया के सामने मिसाल पेश कर दी कि सिर्फ डिग्रीधारक प्रोफेशनल ही लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. ब्रायन के आत्मविश्वास और अदालती समझ ने दुनिया को हैरान कर दिया. लोग इस कहानी से इतना प्रभावित हुए कि ब्रायन की जर्नी पर फिल्म बनाने की कवायद करने लगे. 

ये भी पढ़ें:- भाई ये तो ‘हैकर’ निकले! चलती बाइक को बना दिया 3-व्हीलर जुगाड़, सोशल मीडिया पर हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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