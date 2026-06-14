खाई में कूदने से पहले रस्सी बांधना ही भूल गया स्टाफ! 115 फीट नीचे गिरी 21 साल की मारिया, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर!

सोशल मीडिया पर एडवेंचर एक्टीविटीज के कंटेंट ने बंजी जंपिक की लोकप्रियता इतनी बढ़ा दी है लोग हजारों रुपये देकर खतरों का खेल खेलने को तैयार हो जाते हैं. भारत में ऋषिकेश से लेकर विदेशों में भी लोग कई डॉलर्स खर्च करके बंजी जंपिंग और स्काय डाइविंग करने जाते हैं लेकिन क्या यह पूरी तरह से सेफ है. ज्यादातर लोग बिना सेफ्टी चेक और जांच-पड़ताल के बंजी जंपिंग करते हैं जिसका नतीजा कई बुरे सपने की तरह होता है. हाल ही में वायरल मामले ने बंजी जंपिंग करने वालों में डर पैदा कर दिया जहां एख 21 साल की युवती हवा में छलांग लगाने के लिए कई सौ डॉलर खर्च देती है लेकिन कंपनी की लापरवाही के चलते युवकी की जान चली जाती है और स्पॉट पर खड़े वर्कर्स एक-दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं.

क्या है पूरा मामला?

इंटरनेट पर वायरल घटना ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के लिमेइरा और कार्डेइरोपोलिस सिटी को जोड़ने वाले ‘पोंटे डो एस्केलेटो’ की बताई जा रही है जहां एक पुल पिछले 3 दशकों से बंद पड़ा था लेकिन कुछ दिन पहले ही यहां एडवेंचर स्पॉट के लिए डेवलप किया गया, जहां देश-विदेश से एडवेंचर के शौकीन लगो बंजी जंपिंग का लुत्फ उठाने आते थे. ताज्जुब की बात तो यह है कि इतनी प्राइम लोकेशन पर बंजी जंपिंग करने से पहले लोगों ने न तो कंपनी के सर्टिफिकेशन चेक किए और न ही सेफ्टी रेगुलेशन. इसका नतीजा यह हुआ है कि बिना निगरानी के चल रहे एडवेंचर स्पॉट क्राइम स्पॉट बन गया.

बंजिंग जंपिग को कराया रिकॉर्ड

ब्राजील की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 21 साल की मारिया एडुआर्डा रोड्रिग्स डी फ्रीटास ने बंजी जंपिंग एडवेंचर स्पोर्ट के लिए ‘एंट्रे कोर्डास’ नाम की एक प्राइवेट कंपनी को 290 डॉलर यानी 24,500 रुपये का पेमेंट किया. अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी चार्जेस पे किए लेकिन सेफ्टी चेक को नजरअंदाज कर दिया. इस छोटी-सी गलती की कीमत मारिया को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एडवेंचर स्पॉट पर खड़े वर्कर्स मारिया को बंजी जंपिंग कराने के लिए ऊपर उठा लेते हैं और खाई में फेंक देते हैं लेकिन लापरवाही की हद देखिए. वर्कर्स ने मारिया के जैकेट से रस्सी को ही नहीं बांधा. बिना किसी पकड़ के मारिया को खाई में फेंक दिया लेकिन जब पीछे लावारिस पड़ी रस्सी देखी तो वर्कर्स के होश उड़ गए. मारिया नीचे खाई में खून से लथपथ पड़ीं थीं. एक चूक ने मारिया की जान ले ली. यह पूरी घटना उसी कैमरे में कैद हो गई जो मारिया के जीवन के खास पलों को रिकॉर्ड कर रहा था.

क्रू मेंबर्स की लापरवाही ने छीनी सांसें

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मृतका मारिया के पहले वहां से तीन अन्य लोगों ने भी छलांग लगाई थी और सक्सेसफुली बंजी जंपिंग एडवेंचर स्पोर्ट को एंजॉय किया था लेकिन जब मारिया की बारी आई तो एक्साइटमेंट में क्रू मेंबर्स ने सेफ्टी चेक किए बिना मारिया को बंजी जंपिंग के लिए ऊपर उठाया और खाई में फेंक दिया. न कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन, न कोई निगरानी, बेसिक सेफ्टी चेक कर नहीं हुआ. रस्सी का टूटना एक अलग बात है लेकिन रस्सी को बांधा ही नहीं गया.

HORRIFIC FOOTAGE: A 21-year-old woman was pushed off a 40-meter bridge in Limeira, Brazil by bungee jump workers who failed to attach her safety rope. She died from the fall. pic.twitter.com/KdZ51iZ2ab — Open Source Intel (@Osint613) June 13, 2026

स्पॉट पर मच गई चीख-पुकार

21 साल की मारिया की टर्न आई और वो जैसे ही बंजी जंपिंग के लिए खाई में कूदी तो लोग एक्साइटमेंट के साथ अलग-अलग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे. लेकिन जैसे ही अनहोनी का आभास होता है लोगों के होश उड़ जाते हैं. वीडियो में भी देख सकते हैं कि मारिया के शरीर से बंधी कोई रस्सी नजर नहीं आती. हां स्पॉट पर काफी सारी रस्सियां पड़ी होती है जिसे क्रू मेंबर्स बांधना भूल जाते हैं.

इसका नतीजा यह हुआ है कि मारिया 35 मीटर गहरी खाई में करीब 115 फीट नीचे खुली हवा में गोते लगाते हुए मौत के मुंह में समा जाती हैं. हादसे के बाद वहां खड़े लोग सहम जाते हैं. स्टाफ भी अपनी गलती पर पछतावा करता नजर आता है. बताया जा रहा है कि आरोपी इंपेक्टर और स्टाफ ने मौके से फरार होने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने 6 लोगों को घेरकर कानूनी कार्रवाई की.

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