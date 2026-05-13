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चटाया नींबू, पहनाई जूतों की माला, गवाया गाना, घरवालों ने पकड़ा चोर, दी सजा, यूजर्स बोले- वो खुद 100 नंबर…

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर को पहले नींबू का जूस पिलाया गया. इसके बाद उससे गाना भी गवाया गया. उसे जूतों की माला पहनाई गई. कुछ लोगों का कहना है कि ये अनोखी सजा है, तो किसी ने इसका विरोध किया.

By: Deepika Pandey | Published: May 13, 2026 3:42:13 PM IST

चोर को मिली अनोखी सजा
चोर को मिली अनोखी सजा


Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक लड़के को नींबू का रस पिला रहे हैं. वो कह रहे हैं कि नींबू का रस पीना है और मुंह नहीं बनाना है. हालांकि वो लड़का इस बात पर खरा नहीं उतर पाता. कुछ देर बाद वे जूते का माला पहने होता है. वहां मौजूद लोग उसे पीटने लगते हैं. इसके थोड़ी देर बाद वो लड़के उसे गाना गाने को भी कहते हैं. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

कहा जा रहा है कि जिस लड़के के साथ ये सब किया जा रहा था, वो एक चोर था. घरवालों ने चोर को पकड़ा था. इसके बाद उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय खुद सजा देने के लिए लड़कों ने उसे अपने पास बैठा लिया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई, जो अब वायरल हो रही है.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, ‘एक चोर पकड़ा गया था लेकिन उसे सीधे पुलिस के पास ले जाने के बजाय, लड़कों ने पहले उसे एक “खास सज़ा” देने का फ़ैसला किया. वे उसे एक कमरे के अंदर ले गए, उसके मुंह में नींबू निचोड़ा और उसे अजीब-अजीब मुंह न बनाने की चेतावनी दी. उन्होंने उससे सबके सामने नाचने और गाने के लिए भी कहा. पूरा नज़ारा पूरी तरह से अफ़रा-तफ़री और कॉमेडी में बदल गया, जबकि चोर पूरे समय बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा था. इसी बीच उसे जूतों की माला पहनाकर थप्पड़ भी मारा गया. ये वायरल क्लिप अब ऑनलाइन लोगों को लगातार हंसा रही है क्योंकि किसी ने भी एक चोर के लिए इतनी मज़ेदार और अनोखी सज़ा की उम्मीद नहीं की थी.

कमेंट्स कर रहे यूजर्स

एक यूजर ने लिखा कि इस तरह किसी के साथ करना गलत है. दूसरे ने लिखा, ‘जब मारना ही था, तो गेम क्यों खेला’, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘चोर खुद 100 नंबर पर कॉल करना चाहता है.’ एक यूजर ने लिखा, ‘नींबू तो चटाया ही, गाना भी गवा दिया’ एक यूजर ने लिखा कि चोर को अर्जुन कपूर की फिल्म दिखाओ. एक ने लिखा कि बहुत बड़ा चोर है, इसने तो हेयर स्टाउइल भी चोरी कर लिया. वहीं कुछ लोगों ने इस तरह की सजा को लेकर नाराजगी जताई है.

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